Германия: Бундеслига 2021-2022
Бавария
Позже
Стадион: Альянц Арена
Кёльн
23
Ньянзу
Танги
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
22
Мере
Хорхе
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
15 Ричардс КрисЗащитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|1
|1
|2.
|Киммих Йозуа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайнц Флориан
|2
|2
|2.
|Модест Антони
|1
|1
|3.
|Шмиц Бенно
|0
|0
|4.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|2.
|Скири Эйе
|1
|0
|3.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|4.
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Кёльн
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М
Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д
Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг
Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Унион Берлин
|2:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Унион Берлин
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|2:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Унион Берлин
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|2
|2.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
|1
|3.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|0
|4.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|2.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|2
|0
|3.
|Бохум
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|4.
|Фрайбург
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
Прогнозы на матч Бавария - Кёльн
Исход игры
Бавария
99.3% (135)
Ничья
0% (0)
Кёльн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.4% (93)
Меньше
30.6% (41)
Обе команды забьют
Да
35.82% (48)
Нет
64.18% (86)
Популярный счёт
3:0 Бавария
30.1% (41)
2:0 Бавария
27.9% (38)
3:1 Бавария
20.6% (28)
4:1 Бавария
6.6% (9)
2:1 Бавария
3.7% (5)
5:1 Бавария
2.9% (4)
4:0 Бавария
2.9% (4)
1:0 Бавария
1.5% (2)
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