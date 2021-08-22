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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Кёльн
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
2
Юпамекано
Део
23
Ньянзу
Танги
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
Бавария
4-2-3-1
Кёльн
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 1 1
2. Киммих Йозуа 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайнц Флориан 2 2
2. Модест Антони 1 1
3. Шмиц Бенно 0 0
4. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
Кёльн
# Игрок      
1. Кцихос Рафаэль 1 0
2. Скири Эйе 1 0
3. Хюберс Тимо 1 0
4. Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 0 0 100% (1) 0 0 0
 Кёльн 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М
Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д
Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг
Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн

Последние игры между собой

Бавария: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бавария 2:3 Кёльн Товарищеские матчи Бавария 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига
Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Хоффенхайм 2:2 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Бохум Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9. Майнц Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Унион Берлин 2:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Аугсбург Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
17. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18. Герта Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Унион Берлин 2:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Хоффенхайм 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 2:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Унион Берлин 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
16. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 2 0 2
2. Байер Л Диаби Мусса 2 0 1
3. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 0
4. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 2 0
3. Бохум Реджбекай Элвис 2 0
4. Фрайбург Демирович Эрмедин 2 0
5. Байер Л Диаби Мусса 2 0
Весь список
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Бавария" - "Кёльн". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 133
Бавария 100% (133)
X 0% (0)
Кёльн 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Кёльн
1.14
9.20
21.88
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Прогнозы на матч Бавария - Кёльн

Исход игры
Бавария
99.3% (135)
Ничья
0% (0)
Кёльн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.4% (93)
Меньше
30.6% (41)
Обе команды забьют
Да
35.82% (48)
Нет
64.18% (86)
Популярный счёт
3:0 Бавария
30.1% (41)
2:0 Бавария
27.9% (38)
3:1 Бавария
20.6% (28)
4:1 Бавария
6.6% (9)
2:1 Бавария
3.7% (5)
5:1 Бавария
2.9% (4)
4:0 Бавария
2.9% (4)
1:0 Бавария
1.5% (2)
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