Италия: Серия A 2021-2022
Удинезе
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Стадион: Дачия-Арена
Ювентус
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм
Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена
Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ювентус 3:1 Удинезе Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Исход игры
Удинезе
2.1% (1)
Ничья
4.3% (2)
Ювентус
93.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
63.04% (29)
Нет
36.96% (17)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
46.8% (22)
0:2 Ювентус
21.3% (10)
0:1 Ювентус
12.8% (6)
1:3 Ювентус
8.5% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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