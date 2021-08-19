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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм
Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена
Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Удинезе 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Кубок
Ювентус 3:1 Удинезе Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.

    Главный судья: Пеццуто Ивано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Удинезе 2.1% (1)
    X 4.3% (2)
    Ювентус 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Ювентус
    7.30
    4.60
    1.52
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Удинезе - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус

    Исход игры
    Удинезе
    2.1% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Ювентус
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    46.8% (22)
    0:2 Ювентус
    21.3% (10)
    0:1 Ювентус
    12.8% (6)
    1:3 Ювентус
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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