Италия: Серия A 2021-2022
Болонья
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Салернитана
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Хайлоти ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =4 -10Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья
Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья
Салернитана Последние 20 матчей: +12 =4 -4Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана
Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана Салернитана 0:0 Козенца Кремонезе 0:1 Салернитана Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 Реджана 0:0 Салернитана
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Болонья
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Салернитана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Болонья
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Салернитана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|1
|5.
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Лацио
|Лукас Лейва
|1
|0
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|1
|0
|4.
|Торино
|Ринкон Томас
|1
|0
|5.
|Верона
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Салернитана
Исход игры
Болонья
95.4% (125)
Ничья
4.6% (6)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (36)
Меньше
72.09% (93)
Обе команды забьют
Да
31.78% (41)
Нет
68.22% (88)
Популярный счёт
1:0 Болонья
42.7% (56)
2:1 Болонья
24.4% (32)
2:0 Болонья
23.7% (31)
1:1 Ничья
4.6% (6)
3:1 Болонья
1.5% (2)
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