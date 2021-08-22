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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Салернитана
0' 17'
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
3
Хики
Аарон
8
Домингес
Николас
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
4
Ярошински
Павел
24
Кечрида
Вайди
2
Кулибали
Мамаду
18
Кулибали
Лассана
28
Капецци
Леонардо
3
Руджери
Маттео
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
Болонья
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья
Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья
Салернитана Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана
Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана Салернитана 0:0 Козенца Кремонезе 0:1 Салернитана Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 Реджана 0:0 Салернитана
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ювентус 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Болонья 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Салернитана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Болонья 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ювентус 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Ювентус 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Салернитана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Удинезе 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
3. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
4. Сассуоло Джуричич Филип 1 0 1
5. Интер Милан Чалханоглу Хакан 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Лацио Лукас Лейва 1 0
3. Дженоа Кришито Доменико 1 0
4. Торино Ринкон Томас 1 0
5. Верона Ди Кармине Самуэль 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Болонья 95.4% (125)
X 4.6% (6)
Салернитана 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Салернитана
1.58
4.50
6.45
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Где смотреть матч Болонья 0:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Болонья 0:0 Салернитана

Исход игры
Болонья
95.4% (125)
Ничья
4.6% (6)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (36)
Меньше
72.09% (93)
Обе команды забьют
Да
31.78% (41)
Нет
68.22% (88)
Популярный счёт
1:0 Болонья
42.7% (56)
2:1 Болонья
24.4% (32)
2:0 Болонья
23.7% (31)
1:1 Ничья
4.6% (6)
3:1 Болонья
1.5% (2)
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