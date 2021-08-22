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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
3:2
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
33' Желтая карточка
Страндберг Стефан
34' Вторая желтая карточка
Страндберг Стефан
41' Желтая карточка
Сориано Роберто
50' Вторая желтая карточка
Сориано Роберто
0:1
52' Пенальти
Бонаццоли Федерико
55' Желтая карточка
Схаутен Йерди
1:1
59' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
1:2
70' Гол
Кулибали Мамаду
2:2
75' Гол
Арнаутович Марко
3:2
77' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
79' Желтая карточка
Ярошински Павел
87' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
89' Вторая желтая карточка
Схаутен Йерди
90' Желтая карточка
Сансоне Никола
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
3
Хики
Аарон
8
Домингес
Николас
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
4
Ярошински
Павел
24
Кечрида
Вайди
2
Кулибали
Мамаду
18
Кулибали
Лассана
28
Капецци
Леонардо
3
Руджери
Маттео
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
Болонья
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

Ход матча

33'
 
Страндберг Стефан
34'
 
Страндберг Стефан
41'
Сориано Роберто
 
50'
Сориано Роберто
 
52'
0:1
Бонаццоли Федерико
55'
Схаутен Йерди
 
56'
Сансоне Никола
Барроу Муса
 
56'
Виньято Эмануэль
Хики Аарон
 
59'
Де Сильвестри Лоренцо
(Сансоне Никола)
1:1
64'
 
Сими Нванкво
Джурич Милан
70'
1:2
Кулибали Мамаду
75'
Арнаутович Марко
(Схаутен Йерди)
2:2
75'
 
Цортеа Надир
Кечрида Вайди
75'
 
Богдан Лука
Кулибали Лассана
77'
Де Сильвестри Лоренцо
(Орсолини Риккардо)
3:2
79'
 
Ярошински Павел
82'
 
Скьявоне Андреа
Ярошински Павел
82'
 
Оби Джоэл
Капецци Леонардо
85'
Ольсен Сков Андреас
Орсолини Риккардо
 
85'
Сванберг Маттиас
Домингес Николас
 
86'
Ван Хойдонк Сидней
Арнаутович Марко
 
87'
Бонифаци Кевин
 
89'
Схаутен Йерди
 
90'
Сансоне Никола
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Сильвестри Лоренцо 2 2
2. Арнаутович Марко 1 1
3. Сансоне Никола 0 0
4. Орсолини Риккардо 0 0
5. Схаутен Йерди 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулибали Мамаду 1 1
2. Бонаццоли Федерико 1 (1) 1

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сориано Роберто 1 1
2. Схаутен Йерди 1 1
3. Сансоне Никола 1 0
4. Бонифаци Кевин 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Страндберг Стефан 1 1
2. Ярошински Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Салернитана 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья
Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья
Салернитана Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана
Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана Салернитана 0:0 Козенца Кремонезе 0:1 Салернитана Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 Реджана 0:0 Салернитана
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Болонья 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Наполи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Салернитана 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Болонья 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Наполи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Венеция 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фиорентина 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фиорентина 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
3. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
4. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
5. Сассуоло Джуричич Филип 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Фиорентина Дронговски Бартломей 0 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Болонья 95.4% (125)
X 4.6% (6)
Салернитана 0% (0)
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Где смотреть матч Болонья 3:2 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Болонья 3:2 Салернитана

Исход игры
Болонья
95.4% (125)
Ничья
4.6% (6)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (36)
Меньше
72.09% (93)
Обе команды забьют
Да
31.78% (41)
Нет
68.22% (88)
Популярный счёт
1:0 Болонья
42.7% (56)
2:1 Болонья
24.4% (32)
2:0 Болонья
23.7% (31)
1:1 Ничья
4.6% (6)
3:1 Болонья
1.5% (2)
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