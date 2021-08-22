Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Болонья вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Болонья

95' Виньято Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Плохо сыграл Де Сильвестри Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

95' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сансоне Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

92' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Схаутен Йерди получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

87' Бонифаци Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Руджери Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сими Нванкво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Сансоне Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ярошински Павел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Команда Болонья сравняла счет! Игра продолжается!

75' Г О О О О Л - Арнаутович Марко забивает с левой ноги!

74' Удар от ворот произведет Салернитана

73' Руджери Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Отличная индивидуальная работа от Кулибали Мамаду , гол забит с изяществом.

70' Г О О О О Л - Кулибали Мамаду забивает ударом с левой ноги!

70' Головой пробил Кулибали Мамаду , но голкипер отбил его в поле!

70' Белек Вид взял и забрал мяч на выходе

70' Плохо сыграл Капецци Леонардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Дьомбер Норберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Виньято Эмануэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

64' Удар от ворот произведет Салернитана

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Игра в одни ворота сейчас. Болонья доминирует и владеет мячом

63' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Виньято Эмануэль разрезает оборону соперника отличным пасом

61' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Капецци Леонардо из команды Салернитана делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

58' Сансоне Никола пробил со штрафного прямо в стенку

57' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Болонья выполняет удар от ворот.

54' Хорошую попытку сделал Домингес Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Г О О О О О Л - Бонаццоли Федерико из команды Салернитана забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Лукаш Скорупский прыгнул не в ту сторону.

50' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Сориано Роберто получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

50' После проверки VAR судья изменил решение - Салернитана пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Джурич Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

47' Руджери Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара