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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Антальяспор
0' 53'
1
Байиндыр
Алтай
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
30
Сангаре
Назим
5
Соса
Хосе
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
21
Осайи-Самуэль
Брайт
15
Саматта
Мбвана
23
Гюмюшкая
Мухаммед
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
11
Вурал
Гюрай
15
Поли
Андреа
8
Шахин
Нури
27
Houssam
Ghacha
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
9
Райт
Хаджи
Фенербахче
3-4-3
Антальяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Озил Месут 1 0.5
2. Кавечи Ирфан 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фреди Гомеш 1 (1) 0.5

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 1 0
2. Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 1 0
2. Поли Андреа 1 0
3. Houssam Ghacha 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 0 0 0 100% (1) 0 0
 Антальяспор 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев
Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Антальяспор 1:1 Гёзтепе Антальяспор 0:1 Алтай Коньяспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Умраньеспор
Антальяспор 4:1 Менемен Беледиеспор Антальяспор 0:1 Коджаелиспор Антальяспор 0:2 Бешикташ Антальяспор 0:0 Коньяспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 3:2 Антальяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Анкарагюджю 1:0 Антальяспор Антальяспор 3:1 Эрзурумспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:2 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Коньяспор 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Касымпаша 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Фенербахче 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Фатих Карагюмрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Трабзонспор 1 1 0 0 5 - 1 3
8. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Гёзтепе 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Антальяспор 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Адана Демирспор 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Газишехир Газиантеп 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Кайсериспор 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Ризеспор 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Малатьяспор 0:0 2 0 1 1 1 - 5 1
18. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Касымпаша 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Коньяспор 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фенербахче 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Гёзтепе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Антальяспор 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Газишехир Газиантеп 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кайсериспор 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ризеспор 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Аланьяспор 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Адана Демирспор 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Малатьяспор 0:0 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Алтай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фенербахче 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Коньяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бешикташ 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Фатих Карагюмрюк 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гёзтепе 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Антальяспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Адана Демирспор 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Малатьяспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ризеспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Коньяспор Чикалеши Сокол 2 0 0
2. Алтай Бамба Дауда 2 0 0
3. Трабзонспор Жервиньо Куасси 1 0 1
4. Трабзонспор Гамшик Марек 1 0 1
5. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 1 1
2. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
3. Касымпаша Хайрадинович Харис 2 0
4. Касымпаша Mortadha Ben Ouannes 2 0
5. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Антальяспор
2.05
4.06
5.10
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