Турция: Суперлига 2021-2022
Фенербахче
0:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Антальяспор
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
26 Зайц МихаНападающий
- Нападающий
-
10 Озил МесутНападающий
-
91 Бостан МелихНападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Соуза ДиогуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Озил Месут
|1
|0.5
|2.
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фреди Гомеш
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|2.
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|1
|0
|2.
|Поли Андреа
|1
|0
|3.
|Houssam Ghacha
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Антальяспор
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =5 -1Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев
Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Антальяспор 1:1 Гёзтепе Антальяспор 0:1 Алтай Коньяспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Умраньеспор
Антальяспор 4:1 Менемен Беледиеспор Антальяспор 0:1 Коджаелиспор Антальяспор 0:2 Бешикташ Антальяспор 0:0 Коньяспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 3:2 Антальяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Анкарагюджю 1:0 Антальяспор Антальяспор 3:1 Эрзурумспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алтай
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Коньяспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Касымпаша
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Фенербахче
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Гёзтепе
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Антальяспор
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Хатайспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Адана Демирспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Газишехир Газиантеп
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Кайсериспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Ризеспор
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Касымпаша
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Коньяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фенербахче
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Гёзтепе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Хатайспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Антальяспор
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Кайсериспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ризеспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Аланьяспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Адана Демирспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фенербахче
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Коньяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бешикташ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гёзтепе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Антальяспор
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Адана Демирспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Малатьяспор
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|0
|2.
|Алтай
|Бамба Дауда
|2
|0
|0
|3.
|Трабзонспор
|Жервиньо Куасси
|1
|0
|1
|4.
|Трабзонспор
|Гамшик Марек
|1
|0
|1
|5.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|1
|1
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1
|3.
|Касымпаша
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|4.
|Касымпаша
|Mortadha Ben Ouannes
|2
|0
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Мендиль Хамза
|2
|0