Италия: Серия A 2021-2022
Рома
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
Фиорентина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Мунтяну ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =5 -6Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =7 -5Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме
Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Болонья
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ювентус
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Удинезе
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Болонья
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Удинезе
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|2:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Ювентус
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Болонья
|3:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Удинезе
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Салернитана
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|4.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Лацио
|Лукас Лейва
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Фиорентина
Исход игры
Рома
94.2% (130)
Ничья
5.1% (7)
Фиорентина
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.12% (94)
Меньше
30.88% (42)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Рома
51.4% (71)
2:0 Рома
16.7% (23)
1:0 Рома
11.6% (16)
3:1 Рома
5.8% (8)
3:2 Рома
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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