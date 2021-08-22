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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
5
Винья
Матиас
17
Верету
Жордан
4
Кристанте
Бриан
77
Мхитарян
Генрих
7
Пеллегрини
Лоренцо
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
69
Дронговски
Бартломей
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
15
Пульгар
Эрик
14
Мале
Юссеф
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
22
Гонсалес
Николас
Рома
4-2-3-1
Фиорентина
4-3-3

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома
Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме
Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:4 Рома Серия A
Рома 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Болонья 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ювентус 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Удинезе 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Болонья 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Удинезе 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана 2:3 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ювентус 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Болонья 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Удинезе 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Салернитана 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
3. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
4. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
5. Сассуоло Джуричич Филип 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Лацио Лукас Лейва 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 20 минут.

    Главный судья: Пайретто Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Рома 94.2% (130)
    X 5.1% (7)
    Фиорентина 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Фиорентина
    1.70
    4.20
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Фиорентина

    Исход игры
    Рома
    94.2% (130)
    Ничья
    5.1% (7)
    Фиорентина
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.12% (94)
    Меньше
    30.88% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    69.85% (95)
    Нет
    30.15% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    51.4% (71)
    2:0 Рома
    16.7% (23)
    1:0 Рома
    11.6% (16)
    3:1 Рома
    5.8% (8)
    3:2 Рома
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
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