Италия: Серия A 2021-2022
Рома
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
Фиорентина
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =5 -6Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =7 -5Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме
Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Фиорентина
Исход игры
Рома
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Фиорентина
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
65.91% (29)
Нет
34.09% (15)
Популярный счёт
2:1 Рома
42.2% (19)
2:0 Рома
22.2% (10)
3:1 Рома
13.3% (6)
1:0 Рома
11.1% (5)
3:2 Рома
4.4% (2)
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