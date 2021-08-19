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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома
Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме
Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:4 Рома Серия A
Рома 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.

    Главный судья: Пайретто Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Рома 95.6% (43)
    X 2.2% (1)
    Фиорентина 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Фиорентина
    1.81
    4.10
    4.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Фиорентина

    Исход игры
    Рома
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Фиорентина
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    42.2% (19)
    2:0 Рома
    22.2% (10)
    3:1 Рома
    13.3% (6)
    1:0 Рома
    11.1% (5)
    3:2 Рома
    4.4% (2)
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