Италия: Серия A 2021-2022
Наполи
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Венеция
12' Желтая карточкаФьордилино Антонио
23' Красная карточкаОсимхен Виктор
30' Желтая карточкаКальдара Маттиа
38' Желтая карточкаХейманс Дан
45' Желтая карточкаЭбюэхи Тайронн
47' Желтая карточкаЛучано Спаллетти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Уна АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
30'
38'
45'
47'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|2.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|3.
|Хейманс Дан
|1
|0
|4.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли
Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи
Венеция Последние 20 матчей: +9 =8 -3Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Рома
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Болонья
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Наполи
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рома
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Болонья
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Наполи
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Венеция
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Наполи
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|4.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Фиорентина
|Дронговски Бартломей
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Венеция
Исход игры
Наполи
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
2:0 Наполи
56.2% (77)
3:0 Наполи
13.1% (18)
2:1 Наполи
10.9% (15)
3:1 Наполи
7.3% (10)
1:0 Наполи
7.3% (10)
4:0 Наполи
1.5% (2)
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