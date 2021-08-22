  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Венеция
0'
12' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
23' Красная карточка
Осимхен Виктор
30' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
38' Желтая карточка
Хейманс Дан
45' Желтая карточка
Эбюэхи Тайронн
47' Желтая карточка
Лучано Спаллетти
49'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
68
Лоботка
Станислав
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
16
Фьордилино
Антонио
42
Перец
Дор
18
Хейманс
Дан
17
Джонсон
Деннис
9
Форте
Франческо
20
Ди
Мариано
Франческо
Наполи
4-2-3-1
Венеция
4-3-3

Ход матча

12'
 
Фьордилино Антонио
23'
Осимхен Виктор
 
30'
 
Кальдара Маттиа
35'
Элмас Эльиф
Зелиньски Пётр
 
38'
 
Хейманс Дан
45'
 
Эбюэхи Тайронн
47'
Лучано Спаллетти
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 0 1
Венеция
# Игрок      
1. Кальдара Маттиа 1 0
2. Эбюэхи Тайронн 1 0
3. Хейманс Дан 1 0
4. Фьордилино Антонио 1 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли
Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи
Венеция Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Болонья 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Наполи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Салернитана 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Болонья 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Наполи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Венеция 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фиорентина 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фиорентина 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
3. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
4. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
5. Сассуоло Джуричич Филип 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Фиорентина Дронговски Бартломей 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 49'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    47'
    Рефери не любит споров - именно за это Лучано Спаллетти сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Перец Дор из команды Венеция поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
  • 46'
    Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Наполи 99.3% (136)
X 0.7% (1)
Венеция 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Венеция
1.95
7.10
6.00
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Наполи 0:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Наполи 0:0 Венеция

Исход игры
Наполи
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
2:0 Наполи
56.2% (77)
3:0 Наполи
13.1% (18)
2:1 Наполи
10.9% (15)
3:1 Наполи
7.3% (10)
1:0 Наполи
7.3% (10)
4:0 Наполи
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 