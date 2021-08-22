Рефери не любит споров - именно за это Лучано Спаллетти сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Эбюэхи Тайронн получил желтую карточку от судьи

44' Наполи выполняет удар от ворот.

44' Эбюэхи Тайронн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Руй Мариу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Хейманс Дан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Зелиньски Пётр получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Инсинье Лоренцо пробил со штрафного прямо в стенку

32' Матч возобновлен

31' Зелиньски Пётр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Кальдара Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Чеккарони Пьетро пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

28' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

27' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' УДАЛЕНИЕ! - Осимхен Виктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

22' Должен был быть гол! Политано Маттео имел отличный шанс, но Ники Маенпаа не дал голу состоятся!

21' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Венеция выполняет удар от ворот.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ди Лоренцо Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

17' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Политано Маттео из команды Наполи

16' Джонсон Деннис из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Хорошую попытку сделал Джонсон Деннис . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Хорошую попытку сделал Осимхен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Инсинье Лоренцо пробил со штрафного прямо в стенку

12' Фьордилино Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Маенпяя Ники взял и забрал мяч на выходе

9' Венеция выполняет удар от ворот.

9' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Венеция выполняет удар от ворот.

8' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Наполи выполняет удар от ворот.

6' Удар от ворот произведет Венеция

6' Инсинье Лоренцо пробил со штрафного прямо в стенку

4' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Фьордилино Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Венеция начинает с центра поля