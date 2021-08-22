Италия: Серия A 2021-2022
Наполи
2:0
Конец матча
Стадион: Диего Армандо Марадона
Венеция
12' Желтая карточкаФьордилино Антонио
23' Красная карточкаОсимхен Виктор
30' Желтая карточкаКальдара Маттиа
38' Желтая карточкаХейманс Дан
45' Желтая карточкаЭбюэхи Тайронн
47' Желтая карточкаЛучано Спаллетти
50' Желтая карточкаФорте Франческо
52' Желтая карточкаФабиан Руис
0:0
57' Не забитый пенальтиИнсинье Лоренцо
61' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
1:0
62' ПенальтиИнсинье Лоренцо
2:0
73' ГолЭлмас Эльиф
75' Желтая карточкаТессманн Таннер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Уна АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
30'
38'
45'
47'
50'
52'
57'
0:0
61'
62'
1:0
73'
2:0
75'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элмас Эльиф
|1
|1
|2.
|Инсинье Лоренцо
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|0
|1
|2.
|Фабиан Руис
|1
|0
|3.
|Лучано Спаллетти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Форте Франческо
|1
|0
|2.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|3.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|4.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|5.
|Хейманс Дан
|1
|0
|6.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|7.
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли
Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи
Венеция Последние 20 матчей: +9 =8 -3Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Болонья
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Болонья
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|4.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|5.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Венеция
Исход игры
Наполи
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
2:0 Наполи
56.2% (77)
3:0 Наполи
13.1% (18)
2:1 Наполи
10.9% (15)
1:0 Наполи
7.3% (10)
3:1 Наполи
7.3% (10)
4:0 Наполи
1.5% (2)
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