  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
2:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
12' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
23' Красная карточка
Осимхен Виктор
30' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
38' Желтая карточка
Хейманс Дан
45' Желтая карточка
Эбюэхи Тайронн
47' Желтая карточка
Лучано Спаллетти
50' Желтая карточка
Форте Франческо
52' Желтая карточка
Фабиан Руис
0:0
57' Не забитый пенальти
Инсинье Лоренцо
61' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
1:0
62' Пенальти
Инсинье Лоренцо
2:0
73' Гол
Элмас Эльиф
75' Желтая карточка
Тессманн Таннер
90'+4
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
68
Лоботка
Станислав
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
16
Фьордилино
Антонио
42
Перец
Дор
18
Хейманс
Дан
17
Джонсон
Деннис
9
Форте
Франческо
20
Ди
Мариано
Франческо
Наполи
4-2-3-1
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элмас Эльиф 1 1
2. Инсинье Лоренцо 1 (1) 1
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 0 1
2. Фабиан Руис 1 0
3. Лучано Спаллетти 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Форте Франческо 1 0
2. Кальдара Маттиа 1 0
3. Чеккарони Пьетро 1 0
4. Эбюэхи Тайронн 1 0
5. Хейманс Дан 1 0
6. Фьордилино Антонио 1 0
7. Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 0 0 100% (2) 0
 Венеция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли
Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи
Венеция Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче Асколи 1:1 Венеция
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Болонья 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Венеция 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Болонья 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Венеция 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
4. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
5. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Наполи 99.3% (136)
X 0.7% (1)
Венеция 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Наполи 2:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Наполи 2:0 Венеция

Исход игры
Наполи
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
2:0 Наполи
56.2% (77)
3:0 Наполи
13.1% (18)
2:1 Наполи
10.9% (15)
1:0 Наполи
7.3% (10)
3:1 Наполи
7.3% (10)
4:0 Наполи
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 