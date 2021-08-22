Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Наполи

92' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Дези Якопо из команды Венеция не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Наполи

90' Форте Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Таннер Тессманн из команды Венеция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

88' Удар от ворот произведет Наполи

87' Дези Якопо из команды Венеция навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Венеция выполняет удар от ворот.

86' Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали

85' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Форте Франческо нанес удар головой, но Алекс Мерет спокойно отбил мяч.

83' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Наполи

80' Кулибали Калиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

76' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Таннер Тессманн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Г О О О О Л - Элмас Эльиф забивает ударом с правой ноги!

70' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Наполи выполняет удар от ворот.

69' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Наполи выполняет удар от ворот.

69' ШТАНГА! Так было близко к голу - Форте Франческо нанес удар в каркас ворот!

67' Венеция выполняет удар от ворот.

66' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

65' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Тактическая замена. Фьордилино Антонио уходит с поля и его заменяет Таннер Тессманн

62' Г О О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ники Маенпаа прыгнул не в ту сторону.

61' Чеккарони Пьетро получает желтую карточку за игру рукой

59' Хейманс Дан пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

57' Венеция выполняет удар от ворот.

57' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Инсинье Лоренцо бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

55' Наполи выполняет удар от ворот.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Фабиан Руис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Маенпяя Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Форте Франческо получил желтую карточку от судьи

50' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Венеция выполняет удар от ворот.

49' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Рефери не любит споров - именно за это Лучано Спаллетти сейчас получил желтую

46' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля