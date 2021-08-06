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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
1:2
Перерыв

Стадион:
Черноморец Од
0'
0:1
17' Гол
Бугай Владислав
1:1
23' Гол
Батюшин Юрий
27' Желтая карточка
Ванат Владислав
1:2
43' Гол
Бугай Владислав
1
Сидоренко
Денис
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
13
Западня
Артур
28
Габелок
Артём
17
Протасов
Евгений
88
Крыськив
Дмитрий
32
Голодюк
Олег
9
Батюшин
Юрий
70
Фабиньо
Энрике
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
6
Кадири
Мохаммед
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
17
Белошевский
Богдан
45
Брагару
Максим
91
Михайленко
Николай
18
Бугай
Владислав
11
Штогрин
Андрей
74
Ванат
Владислав
Металлист-1925
Черноморец Од

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.67
2. Крыськив Дмитрий 1 0.33
Черноморец Од
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бугай Владислав 2 0.67
2. Михайленко Николай 0 0

Карточки

Металлист-1925
# Игрок      
1. Голодюк Олег 1 0
2. Западня Артур 1 0
3. Сидоренко Денис 1 0
4. Ткачук Евгений 1 0
Черноморец Од
# Игрок      
1. Белошевский Богдан 1 1
2. Ванат Владислав 2 0
3. Кравченко Сергей 1 0
4. Авагимян Артур 1 0
5. Дубко Валерий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Металлист-1925 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Черноморец Од 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Металлист-1925 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925
Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925 ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Кремень
Черноморец Од Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс
Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск Альянс 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 Металлист-1925

Последние игры между собой

Металлист-1925: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Первый дивизион Черноморец Од 2:0 Металлист-1925 Первый дивизион Металлист-1925 0:0 Черноморец Од Первый дивизион Черноморец Од 0:0 Металлист-1925 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Заря Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Черноморец Од 2:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
11. Металлист-1925 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Верес Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Металлист-1925 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Черноморец Од 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Металлист-1925 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Верес Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заря Кочергин Владислав 3 0 0
2. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
4. Черноморец Од Бугай Владислав 2 0 0
5. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
4. Десна Селин Евгений 2 0
5. Ворскла Скляр Александр 2 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы 142
Металлист-1925 69.7% (99)
X 19% (27)
Черноморец Од 11.3% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Черноморец Од
5.00
3.25
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 1:2 Черноморец Од онлайн


Прогнозы на матч Металлист-1925 1:2 Черноморец Од

Исход игры
Металлист-1925
69.7% (99)
Ничья
19% (27)
Черноморец Од
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (52)
Меньше
62.86% (88)
Обе команды забьют
Да
52.14% (73)
Нет
47.86% (67)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
37.3% (53)
2:1 Металлист-1925
26.8% (38)
1:1 Ничья
14.8% (21)
1:2 Черноморец Од
6.3% (9)
2:0 Металлист-1925
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Черноморец Од
2.1% (3)
0:2 Черноморец Од
1.4% (2)
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