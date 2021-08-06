Украина: Премьер-лига 2021-2022
Металлист-1925
1:2
Перерыв
Стадион: Металлист
Черноморец Од
0:1
17' ГолБугай Владислав
1:1
23' ГолБатюшин Юрий
27' Желтая карточкаВанат Владислав
1:2
43' ГолБугай Владислав
32
Голодюк
Олег
27
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
Ход матча
17'
0:1
23'
1:1
27'
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Батюшин Юрий
|2
|0.67
|2.
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бугай Владислав
|2
|0.67
|2.
|Михайленко Николай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Голодюк Олег
|1
|0
|2.
|Западня Артур
|1
|0
|3.
|Сидоренко Денис
|1
|0
|4.
|Ткачук Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белошевский Богдан
|1
|1
|2.
|Ванат Владислав
|2
|0
|3.
|Кравченко Сергей
|1
|0
|4.
|Авагимян Артур
|1
|0
|5.
|Дубко Валерий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Металлист-1925
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +12 =4 -4Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925
Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925 ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Кремень
Черноморец Од Последние 20 матчей: +11 =4 -5Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс
Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск Альянс 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 Металлист-1925
Последние игры между собой
Металлист-1925: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Черноморец Од
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|11.
|Металлист-1925
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Металлист-1925
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Черноморец Од
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Металлист-1925
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|0
|2.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|4.
|Черноморец Од
|Бугай Владислав
|2
|0
|0
|5.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|2
|0
|5.
|Ворскла
|Скляр Александр
|2
|0
Прогнозы на матч Металлист-1925 1:2 Черноморец Од
Исход игры
Металлист-1925
69.7% (99)
Ничья
19% (27)
Черноморец Од
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (52)
Меньше
62.86% (88)
Обе команды забьют
Да
52.14% (73)
Нет
47.86% (67)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
37.3% (53)
2:1 Металлист-1925
26.8% (38)
1:1 Ничья
14.8% (21)
1:2 Черноморец Од
6.3% (9)
2:0 Металлист-1925
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Черноморец Од
2.1% (3)
0:2 Черноморец Од
1.4% (2)
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