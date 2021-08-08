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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Динамо Киев
0' 10'
Заря
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 1
2. Фагундес Кристиан 1 0.33
3. Овусу Раймонд 1 0.33
4. Булеца Сергей 0 0
5. Громов Артём 0 0
6. Захеди Шахаб 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тымчик Александр 1 0.5
2. Гармаш Денис 1 0.5
3. Попов Денис II 1 0.5
4. Цыганков Виктор 1 (1) 0.5
5. Андриевский Александр 0 0
6. Караваев Александр 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Гладкий Александр 1 0
2. Вернидуб Виталий 1 0
3. Имереков Максим 1 0
4. Хомченовский Дмитрий 1 0
5. Кочергин Владислав 1 0
Динамо Киев
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 40% (2) 0 0 20% (1) 0 40% (2)
 Динамо Киев 50% (2) 0 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия
Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев
Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Динамо Киев 1:0 Заря Кубок Заря 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига
Заря 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ворскла 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
8. Заря 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Львов 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
14. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Заря 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Львов 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Киев 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ворскла 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Львов 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
2. Заря Кочергин Владислав 3 0 0
3. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
4. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
5. Черноморец Од Бугай Владислав 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Заря 1.5% (2)
X 5.1% (7)
Динамо Киев 93.4% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Динамо Киев
5.70
3.70
1.72
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Заря 0:0 Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Заря 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Заря
1.5% (2)
Ничья
5.1% (7)
Динамо Киев
93.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
76.87% (103)
Меньше
23.13% (31)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
63.2% (86)
0:1 Динамо Киев
11% (15)
0:2 Динамо Киев
8.1% (11)
1:3 Динамо Киев
8.1% (11)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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