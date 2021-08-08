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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
1:2
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
17' Гол
Сирота Александр
55' Желтая карточка
Гармаш Денис
57' Желтая карточка
Назарина Егор
64' Желтая карточка
Шапаренко Николай
64' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
70' Желтая карточка
Имереков Максим
0:1
71' Не забитый пенальти
Де Пена Карлос
0:1
76' Не забитый пенальти
Фаворов Денис
0:2
80' Гол
Буяльский Виталий
81' Желтая карточка
Буяльский Виталий
89' Желтая карточка
Бущан Георгий
1:2
90' Гол
Овусу Раймонд
90'+5
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
28
Громов
Артём
29
Назарина
Егор
90
Сайяд
Аллахьяр
7
Кочергин
Владислав
68
Фагундес
Кристиан
9
Захеди
Шахаб
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
11
Родригес
Жерсон
19
Гармаш
Денис
Заря
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 1
2. Овусу Раймонд 2 0.67
3. Фагундес Кристиан 1 0.33
4. Булеца Сергей 0 0
5. Громов Артём 0 0
6. Захеди Шахаб 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тымчик Александр 1 0.5
2. Гармаш Денис 1 0.5
3. Буяльский Виталий 1 0.5
4. Попов Денис II 1 0.5
5. Сирота Александр 1 0.5
6. Цыганков Виктор 1 (1) 0.5
7. Андриевский Александр 0 0
8. Караваев Александр 0 0
9. Шапаренко Николай 0 0
10. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 2 0
2. Имереков Максим 2 0
3. Гладкий Александр 1 0
4. Хомченовский Дмитрий 1 0
5. Назарина Егор 1 0
6. Кочергин Владислав 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Гармаш Денис 1 0
2. Буяльский Виталий 1 0
3. Бущан Георгий 1 0
4. Шапаренко Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 0 50% (3)
 Динамо Киев 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия
Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев
Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Динамо Киев 1:0 Заря Кубок Заря 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига
Заря 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Заря Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
2. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
3. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
4. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
5. Черноморец Од Бугай Владислав 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Александр Сирота бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Заря 1.5% (2)
X 5.1% (7)
Динамо Киев 93.4% (127)
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Где смотреть матч Заря 1:2 Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Заря 1:2 Динамо Киев

Исход игры
Заря
1.5% (2)
Ничья
5.1% (7)
Динамо Киев
93.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
76.87% (103)
Меньше
23.13% (31)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
63.2% (86)
0:1 Динамо Киев
11% (15)
0:2 Динамо Киев
8.1% (11)
1:3 Динамо Киев
8.1% (11)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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