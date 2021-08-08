Украина: Премьер-лига 2021-2022
Заря
1:2
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Динамо Киев
0:1
17' ГолСирота Александр
55' Желтая карточкаГармаш Денис
57' Желтая карточкаНазарина Егор
64' Желтая карточкаШапаренко Николай
64' Желтая карточкаВернидуб Виталий
70' Желтая карточкаИмереков Максим
0:1
71' Не забитый пенальтиДе Пена Карлос
0:1
76' Не забитый пенальтиФаворов Денис
0:2
80' ГолБуяльский Виталий
81' Желтая карточкаБуяльский Виталий
89' Желтая карточкаБущан Георгий
1:2
90' ГолОвусу Раймонд
28
Громов
Артём
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
17'
55'
57'
64'
70'
71'
0:1
76'
0:1
80'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|1
|2.
|Овусу Раймонд
|2
|0.67
|3.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.33
|4.
|Булеца Сергей
|0
|0
|5.
|Громов Артём
|0
|0
|6.
|Захеди Шахаб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тымчик Александр
|1
|0.5
|2.
|Гармаш Денис
|1
|0.5
|3.
|Буяльский Виталий
|1
|0.5
|4.
|Попов Денис II
|1
|0.5
|5.
|Сирота Александр
|1
|0.5
|6.
|Цыганков Виктор
|1 (1)
|0.5
|7.
|Андриевский Александр
|0
|0
|8.
|Караваев Александр
|0
|0
|9.
|Шапаренко Николай
|0
|0
|10.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|2
|0
|2.
|Имереков Максим
|2
|0
|3.
|Гладкий Александр
|1
|0
|4.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|5.
|Назарина Егор
|1
|0
|6.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гармаш Денис
|1
|0
|2.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|3.
|Бущан Георгий
|1
|0
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|Динамо Киев
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +14 =0 -6Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия
Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =7 -2Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев
Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Заря 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|3
|0
|1
|3.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|4.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|5.
|Черноморец Од
|Бугай Владислав
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
Прогнозы на матч Заря 1:2 Динамо Киев
Исход игры
Заря
1.5% (2)
Ничья
5.1% (7)
Динамо Киев
93.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
76.87% (103)
Меньше
23.13% (31)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
63.2% (86)
0:1 Динамо Киев
11% (15)
0:2 Динамо Киев
8.1% (11)
1:3 Динамо Киев
8.1% (11)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!