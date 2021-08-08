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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
4:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
1:0
2' Гол
Кане Ибрахим
2:0
11' Гол
Тилль Оливье
3:0
38' Гол
Степанюк Руслан
40' Желтая карточка
Романчук Александр
56' Желтая карточка
Чирьяк Фране
60' Желтая карточка
Грисьо Максим
65' Желтая карточка
Пешич Иван
68' Желтая карточка
Махмутович Энес
4:0
69' Гол
Степанюк Руслан
4:1
86' Гол
Довгий Алексей
90'+3
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
16
Тамм
Йоонас
5
Якубу
Наджиб
8
Тилль
Оливье
28
Пуцлин
Давид
38
Челядин
Артём
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
12
Костик
Орест
27
Бусько
Андрей
21
Романчук
Александр
II
4
Махмутович
Энес
24
Якимец
Владимир
7
Шина
Алвес
8
Брикнер
Иван
25
Чирьяк
Фране
30
Ньярко
Эрнест
10
Алваро
13
Нич
Назарий
Ворскла
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 1.33
2. Тилль Оливье 1 0.33
3. Скляр Александр 1 0.33
4. Кане Ибрахим 1 0.33
5. Пердута Игорь 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довгий Алексей 1 0.33
2. Ременяк Артур 1 0.33
3. Ренан Соарес 0 0
4. Ньярко Эрнест 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 0
2. Яворский Сергей 1 0
3. Пешич Иван 1 0
4. Челядин Артём 1 0
Львов
# Игрок      
1. Чирьяк Фране 2 0
2. Ньярко Эрнест 2 0
3. Махмутович Энес 1 0
4. Грисьо Максим 1 0
5. Бусько Андрей 1 0
6. Романчук Александр II 1 0
7. Нич Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 42.86% (3) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0
 Львов 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла
Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла
Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов
Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Ворскла 2:1 Львов Премьер-лига Львов 1:0 Ворскла Премьер-лига Львов 2:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Львов Премьер-лига
Львов 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:2 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Заря Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
2. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
3. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
4. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
5. Черноморец Од Бугай Владислав 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
Прогнозы 136
Ворскла 87.5% (119)
X 10.3% (14)
Львов 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ворскла 4:1 Львов онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 4:1 Львов

Исход игры
Ворскла
87.5% (119)
Ничья
10.3% (14)
Львов
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
36.57% (49)
Нет
63.43% (85)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
35.3% (48)
2:0 Ворскла
25.7% (35)
2:1 Ворскла
24.3% (33)
1:1 Ничья
7.4% (10)
1:2 Львов
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Ворскла
1.5% (2)
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