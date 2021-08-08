Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ворскла
4:1
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Львов
1:0
2' ГолКане Ибрахим
2:0
11' ГолТилль Оливье
3:0
38' ГолСтепанюк Руслан
40' Желтая карточкаРоманчук Александр
56' Желтая карточкаЧирьяк Фране
60' Желтая карточкаГрисьо Максим
65' Желтая карточкаПешич Иван
68' Желтая карточкаМахмутович Энес
4:0
69' ГолСтепанюк Руслан
4:1
86' ГолДовгий Алексей
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
12
Костик
Орест
25
Чирьяк
Фране
10
Алваро
13
Нич
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
Ход матча
2'
1:0
11'
2:0
38'
3:0
56'
60'
65'
68'
69'
4:0
86'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|1.33
|2.
|Тилль Оливье
|1
|0.33
|3.
|Скляр Александр
|1
|0.33
|4.
|Кане Ибрахим
|1
|0.33
|5.
|Пердута Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довгий Алексей
|1
|0.33
|2.
|Ременяк Артур
|1
|0.33
|3.
|Ренан Соарес
|0
|0
|4.
|Ньярко Эрнест
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|2
|0
|2.
|Яворский Сергей
|1
|0
|3.
|Пешич Иван
|1
|0
|4.
|Челядин Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чирьяк Фране
|2
|0
|2.
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|3.
|Махмутович Энес
|1
|0
|4.
|Грисьо Максим
|1
|0
|5.
|Бусько Андрей
|1
|0
|6.
|Романчук Александр II
|1
|0
|7.
|Нич Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|Львов
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла
Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла
Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов
Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|3
|0
|1
|3.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|4.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|5.
|Черноморец Од
|Бугай Владислав
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
Прогнозы на матч Ворскла 4:1 Львов
Исход игры
Ворскла
87.5% (119)
Ничья
10.3% (14)
Львов
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
36.57% (49)
Нет
63.43% (85)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
35.3% (48)
2:0 Ворскла
25.7% (35)
2:1 Ворскла
24.3% (33)
1:1 Ничья
7.4% (10)
1:2 Львов
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Ворскла
1.5% (2)
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