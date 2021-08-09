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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
2:0
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
10' Желтая карточка
Салем Мохамед
30' Желтая карточка
Домбровский Андрей
35' Желтая карточка
Арвеладзе Леван
57' Желтая карточка
Ситало Артём
1:0
86' Гол
Безбородько Денис
2:0
90' Гол
Безбородько Денис
90'+4
72
Литовка
Игорь
17
Завийский
Тарас
3
Сафронов
Александр
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
11
Калитвинцев
Владислав
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
7
Гуцуляк
Алексей
10
Тотовицкий
Андрей
28
Будковский
Филипп
21
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
4
Салем
Мохамед
55
Ковалёв
Максим
39
Опанасенко
Евгений
10
Козак
Александр
15
Коробенко
Андрей
5
Запорожец
Евгений
7
Шарай
Владислав
17
Ситало
Артём
99
Гопей
Стефен
Майкл
Десна
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 3 1
2. Калитвинцев Владислав 2 0.67
3. Завийский Тарас 1 0.33
4. Будковский Филипп 1 0.33
5. Картушов Егор 0 0
6. Тотовицкий Андрей 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 1 0.33
2. Гопей Стефен Майкл 1 0.33
3. Опанасенко Евгений 0 0
4. Полегенько Павел 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 2 0
2. Калитвинцев Владислав 2 0
3. Арвеладзе Леван 1 0
4. Домбровский Андрей 1 0
5. Сафронов Александр 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Ситало Артём 2 0
2. Павлов Виталий 1 0
3. Шишка Михаил 1 0
4. Салем Мохамед 1 0
5. Запорожец Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)
 Ингулец 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна
Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов
Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец

Последние игры между собой

Десна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Десна 3:0 Ингулец Премьер-лига Ингулец 1:1 Десна Премьер-лига Ингулец 1:3 Десна Первый дивизион Десна 0:0 Ингулец Первый дивизион
Ингулец 1:2 Десна Первый дивизион Десна 1:0 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Заря Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
2. Десна Безбородько Денис 3 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
Прогнозы 144
Десна 89.6% (129)
X 9% (13)
Ингулец 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Десна 2:0 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Десна 2:0 Ингулец

Исход игры
Десна
89.6% (129)
Ничья
9% (13)
Ингулец
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (52)
Меньше
63.38% (90)
Обе команды забьют
Да
37.32% (53)
Нет
62.68% (89)
Популярный счёт
2:1 Десна
28.5% (41)
1:0 Десна
27.1% (39)
2:0 Десна
25% (36)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:0 Десна
4.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Десна
2.8% (4)
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