Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
2:0
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Ингулец
10' Желтая карточкаСалем Мохамед
30' Желтая карточкаДомбровский Андрей
35' Желтая карточкаАрвеладзе Леван
57' Желтая карточкаСитало Артём
1:0
86' ГолБезбородько Денис
2:0
90' ГолБезбородько Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
10'
35'
57'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|3
|1
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.67
|3.
|Завийский Тарас
|1
|0.33
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.33
|5.
|Картушов Егор
|0
|0
|6.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|1
|0.33
|2.
|Гопей Стефен Майкл
|1
|0.33
|3.
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|4.
|Полегенько Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|2
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|3.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|4.
|Домбровский Андрей
|1
|0
|5.
|Сафронов Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ситало Артём
|2
|0
|2.
|Павлов Виталий
|1
|0
|3.
|Шишка Михаил
|1
|0
|4.
|Салем Мохамед
|1
|0
|5.
|Запорожец Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна
Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов
Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец
Последние игры между собой
Десна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|3
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|3
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
Прогнозы на матч Десна 2:0 Ингулец
Исход игры
Десна
89.6% (129)
Ничья
9% (13)
Ингулец
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (52)
Меньше
63.38% (90)
Обе команды забьют
Да
37.32% (53)
Нет
62.68% (89)
Популярный счёт
2:1 Десна
28.5% (41)
1:0 Десна
27.1% (39)
2:0 Десна
25% (36)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:0 Десна
4.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Десна
2.8% (4)
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