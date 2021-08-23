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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
Специя
0'
0:1
7' Гол
Гьяси Эммануэль
11'
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
16
Стротман
Кевин
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
1
Зут
Йерун
43
Николау
Димитрис
28
Эрлич
Мартин
15
Христов
Петко
27
Амьен-Аду
Кельвен
20
Бастони
Симоне
25
Маджоре
Джулио
21
Феррер
Сальвадор
10
Верде
Даниэле
11
Гьяси
Эммануэль
19
Колли
Эбрима
Кальяри
3-5-2
Специя
3-4-3

Ход матча

7'
0:1
Гьяси Эммануэль
(Верде Даниэле)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри
Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя
Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Специя Серия A Кальяри 1:2 Специя Серия B Специя 0:3 Кальяри Серия B
Кальяри 2:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кальяри 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кальяри 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кальяри 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
4. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
5. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кальяри 77.8% (105)
X 20% (27)
Специя 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Специя
1.86
3.84
4.96
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Где смотреть матч Кальяри 0:1 Специя онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Специя

Исход игры
Кальяри
77.8% (105)
Ничья
20% (27)
Специя
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
42.2% (57)
1:0 Кальяри
26.7% (36)
1:1 Ничья
11.9% (16)
2:0 Кальяри
5.9% (8)
0:0 Ничья
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
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