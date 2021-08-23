Италия: Серия A 2021-2022
Кальяри
2:2
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
Специя
0:1
7' ГолГьяси Эммануэль
14' Желтая карточкаБастони Симоне
45' Желтая карточкаНиколау Димитрис
0:2
58' ГолБастони Симоне
1:2
62' ГолПедро Жоао
2:2
66' ПенальтиПедро Жоао
68' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
79' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
82' Желтая карточкаСтротман Кевин
10
Педро
Жоао
28
Эрлич
Мартин
19
Колли
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
-
12 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
14'
45'
58'
62'
1:2
66'
2:2
68'
79'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|2 (1)
|2
|2.
|Марин Рэзван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|1
|1
|2.
|Бастони Симоне
|1
|1
|3.
|Верде Даниэле
|0
|0
|4.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стротман Кевин
|1
|0
|2.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|2.
|Бастони Симоне
|1
|0
|3.
|Николау Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Специя
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри
Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя
Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Милан
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
|4.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|5.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 2:2 Специя
Исход игры
Кальяри
77.8% (105)
Ничья
20% (27)
Специя
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
42.2% (57)
1:0 Кальяри
26.7% (36)
1:1 Ничья
11.9% (16)
2:0 Кальяри
5.9% (8)
0:0 Ничья
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
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