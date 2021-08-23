Второй тайм

96' Жуан Педро из команды Кальяри сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

94' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Эбрима Колли из команды Специя отправил кросс в штрафную...

93' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Эбрима Колли из команды Специя наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

92' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Кальяри

91' Эбрима Колли из команды Специя навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Специя

90' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Кальяри выполняет удар от ворот.

88' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Эбрима Колли из команды Специя подал угловой справа.

88' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Кальяри выполняет удар от ворот.

86' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кальяри выполняет удар от ворот.

84' Тактическая замена. Андреа Карбони уходит с поля и его заменяет Ликояннис Хараламбос

84' Отличный пас сделал Маджоре Джулио из команды Специя . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

83' Плохо сыграл Зут Йерун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эбрима Колли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи

81' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Дзаппа Габриэле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Хорошую попытку сделал Жуан Педро. Удар в створ, но вратарь начеку

76' Опасность! Марин Рэзван из команды Кальяри отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

76' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Специя выполняет удар от ворот.

76' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Эбрима Колли пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо держит все под контролем

75' Отличные скиллы показывает Эбрима Колли, обводя своих соперников

75' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Хорошую попытку сделал Жуан Педро. Удар в створ, но вратарь начеку

70' Специя выполняет удар от ворот.

70' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Кальяри выполняет удар от ворот.

69' Феррер Сальвадор из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Гьяси Эммануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Эбрима Колли из команды Специя отправил кросс в штрафную...

67' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Г О О О О О Л - Жуан Педро из команды Кальяри забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йерун Зут прыгнул не в ту сторону.

66' После проверки VAR судья не изменил решения - Кальяри пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Жуан Педро из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

64' Бастони Симоне из команды Специя направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Г О О О О Л - Жуан Педро из команды Кальяри правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

62' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Жуан Педро наказан за толчок Маджоре Джулио

60' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Жуан Педро мяч отрикошетил от ворот

59' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Опасность! Гьяси Эммануэль из команды Специя отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

58' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Специя выполняет удар от ворот.

56' Отличный пас сделал Нандес Найтан из команды Кальяри . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

52' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Маджоре Джулио из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Стротман Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Голкипер мог бы сыграть и получше

49' Эбрима Колли из команды Специя делает навес прямо в штрафную.

47' Специя выполняет удар от ворот.

47' Как он промахнулся? Паволетти Леонардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля