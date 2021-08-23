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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
2:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
0:1
7' Гол
Гьяси Эммануэль
14' Желтая карточка
Бастони Симоне
45' Желтая карточка
Николау Димитрис
0:2
58' Гол
Бастони Симоне
1:2
62' Гол
Педро Жоао
2:2
66' Пенальти
Педро Жоао
68' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
79' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
82' Желтая карточка
Стротман Кевин
90'+6
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
16
Стротман
Кевин
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
1
Зут
Йерун
43
Николау
Димитрис
28
Эрлич
Мартин
15
Христов
Петко
27
Амьен-Аду
Кельвен
20
Бастони
Симоне
25
Маджоре
Джулио
21
Феррер
Сальвадор
10
Верде
Даниэле
11
Гьяси
Эммануэль
19
Колли
Эбрима
Кальяри
3-5-2
Специя
3-4-3

Ход матча

7'
0:1
Гьяси Эммануэль
(Верде Даниэле)
14'
 
Бастони Симоне
45'
 
Николау Димитрис
58'
0:2
Бастони Симоне
(Амьен-Аду Кельвен)
62'
Педро Жоао
(Марин Рэзван)
1:2
63'
Дзаппа Габриэле
Валюкевич Себастьян
 
63'
Перейро Гастон
Дейола Алессандро
 
66'
Педро Жоао
2:2
68'
 
Гьяси Эммануэль
69'
 
Мраз Самуэл
Верде Даниэле
74'
Чеппители Лука
Годин Диего
 
79'
Дзаппа Габриэле
 
82'
Стротман Кевин
 
84'
Симеоне Джованни
Паволетти Леонардо
 
84'
Ликояннис Хараламбос
Карбони Андреа
 
85'
 
Виньяли Лука
Феррер Сальвадор

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 2 (1) 2
2. Марин Рэзван 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 1 1
2. Бастони Симоне 1 1
3. Верде Даниэле 0 0
4. Амьен-Аду Кельвен 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Стротман Кевин 1 0
2. Дзаппа Габриэле 1 0
Специя
# Игрок      
1. Гьяси Эммануэль 1 0
2. Бастони Симоне 1 0
3. Николау Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 0 0 0 0 100% (2) 0
 Специя 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри
Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя
Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Специя Серия A Кальяри 1:2 Специя Серия B Специя 0:3 Кальяри Серия B
Кальяри 2:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Милан 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сампдория 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Сампдория 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Милан 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сампдория 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
4. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
5. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кальяри 77.8% (105)
X 20% (27)
Специя 2.2% (3)
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Где смотреть матч Кальяри 2:2 Специя онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 2:2 Специя

Исход игры
Кальяри
77.8% (105)
Ничья
20% (27)
Специя
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
42.2% (57)
1:0 Кальяри
26.7% (36)
1:1 Ничья
11.9% (16)
2:0 Кальяри
5.9% (8)
0:0 Ничья
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
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