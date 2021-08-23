Испания: Ла Лига 2021-2022
Хетафе
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Севилья
16' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ортис ПедроЗащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
36 Ромеро ИванНападающий
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|2
|1
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Оливера Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Идрисси Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Севилья
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М
Севилья Последние 20 матчей: +12 =5 -3Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас
Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе 3:0 Севилья Примера Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Севилья
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Севилья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
|4.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
|5.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Севилья
Исход игры
Хетафе
2.1% (3)
Ничья
17.9% (26)
Севилья
80% (116)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
65.71% (92)
Нет
34.29% (48)
Популярный счёт
1:2 Севилья
38.6% (56)
0:1 Севилья
26.9% (39)
1:1 Ничья
13.8% (20)
1:3 Севилья
6.9% (10)
0:2 Севилья
4.8% (7)
2:1 Хетафе
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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