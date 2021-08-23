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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Севилья
0'
16' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
28'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
2
Дьене
Даконам
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
8
Витоло
Виктор
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
14
Оскар
Родригес
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
24
Гомес
Алехандро
Хетафе
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

16'
Арамбарри Мауро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 2 1
2. Эн-Несири Юссеф 1 (1) 0.5

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Кабако Эрик 1 1
2. Оливера Матиас 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 0 0 0 0 0 0
 Севилья 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М
Севилья Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас
Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья 3:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:1 Севилья Ла Лига Хетафе 0:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Хетафе Ла Лига
Хетафе 3:0 Севилья Примера Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Севилья 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Хетафе 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Хетафе 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Севилья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
3. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
4. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
5. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Севилья

Исход игры
Хетафе
2.1% (3)
Ничья
17.9% (26)
Севилья
80% (116)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
65.71% (92)
Нет
34.29% (48)
Популярный счёт
1:2 Севилья
38.6% (56)
0:1 Севилья
26.9% (39)
1:1 Ничья
13.8% (20)
1:3 Севилья
6.9% (10)
0:2 Севилья
4.8% (7)
2:1 Хетафе
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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