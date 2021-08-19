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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
 
Позже

Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 2 2
2. Эн-Несири Юссеф 1 (1) 1

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Кабако Эрик 1 1
2. Оливера Матиас 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 0 0 0 0 0 0
 Севилья 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М
Севилья Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас
Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья 3:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:1 Севилья Ла Лига Хетафе 0:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Хетафе Ла Лига
Хетафе 3:0 Севилья Примера Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
5. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
3. Сельта Мальо Уго 0 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
5. Райо Вальекано Зидан Люка 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.

    Главный судья: Jose Martinez

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Хетафе 3.6% (2)
    X 10.9% (6)
    Севилья 85.5% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Севилья
    3.55
    3.26
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хетафе - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Хетафе - Севилья

    Исход игры
    Хетафе
    3.6% (2)
    Ничья
    10.9% (6)
    Севилья
    85.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (38)
    Нет
    29.63% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    49.1% (27)
    0:1 Севилья
    27.3% (15)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    1:3 Севилья
    5.5% (3)
    2:1 Хетафе
    3.6% (2)
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