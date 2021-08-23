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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
87
Кандрева
Антонио
23
Габбьядини
Маноло
38
Дамсгор
Миккель
27
Квальярелла
Фабио
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Сампдория
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне
Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан
Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Милан Серия A Сампдория 1:4 Милан Серия A Милан 0:0 Сампдория Серия A
Сампдория 1:0 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Удинезе Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
4. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
5. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2021, осталось 16 минут.

    Главный судья: Фаббри Михаэль
    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Сампдория 3.5% (5)
    X 6.4% (9)
    Милан 90.1% (127)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Милан
    4.00
    3.58
    2.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сампдория - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Сампдория - Милан

    Исход игры
    Сампдория
    2.9% (4)
    Ничья
    5.8% (8)
    Милан
    91.2% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.37% (101)
    Меньше
    24.63% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    79.85% (107)
    Нет
    20.15% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    59.1% (81)
    1:3 Милан
    10.9% (15)
    0:1 Милан
    9.5% (13)
    0:2 Милан
    8% (11)
    1:1 Ничья
    5.1% (7)
    2:3 Милан
    1.5% (2)
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