Италия: Серия A 2021-2022
Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Милан
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне
Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан
Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Сампдория 1:0 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
|4.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|5.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Прогнозы на матч Сампдория - Милан
Исход игры
Сампдория
2.9% (4)
Ничья
5.8% (8)
Милан
91.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
75.37% (101)
Меньше
24.63% (33)
Обе команды забьют
Да
79.85% (107)
Нет
20.15% (27)
Популярный счёт
1:2 Милан
59.1% (81)
1:3 Милан
10.9% (15)
0:1 Милан
9.5% (13)
0:2 Милан
8% (11)
1:1 Ничья
5.1% (7)
2:3 Милан
1.5% (2)
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