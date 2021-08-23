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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Сельта
0' 13'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
11
Барха
Энрике
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
4
Араухо
Нестор
28
Домингес
Карлос
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Осасуна
4-3-3
Сельта
4-1-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 1 (1) 0.5

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Унаи Гарсия 1 0
2. Барха Энрике 1 0
3. Монкайола Хон 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мальо Уго 0 1
2. Фонтан Хосе 1 0
3. Аспас Яго 1 0
4. Денис Суарес 1 0
5. Солари Аугусто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 0 0 0 0 0 0
 Сельта 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес
Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис
Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта 2:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:0 Сельта Ла Лига Осасуна 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:1 Осасуна Ла Лига
Сельта 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Сельта Примера Осасуна 0:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Осасуна 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сельта 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Осасуна 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Осасуна 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
5. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Алавес Дуарте Рубен 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Галан Хави из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 11'
    Опасность! Денис Суарес из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Сельта пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    10'
    Кике Гарсия наказан за толчок Мина Сантьяго
  • 10'
    Контроль мяча: Осасуна: 42%, Сельта: 58%.
  • 10'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 9'
    Барха Энрике из команды Осасуна сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 9'
    Брашанац Дарко из команды Осасуна сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 9'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 9'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    7'
    Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
  • 7'
    Денис Суарес делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Сельта контролирует мяч.
  • 5'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Осасуна: 53%, Сельта: 47%.
  • 5'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Галан Хави из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 4'
    Осасуна контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
  • 3'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Сельта контролирует мяч.
  • 3'
    Эрнандес Аридане делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 1'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сельта контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Осасуна 28.1% (39)
X 52.5% (73)
Сельта 19.4% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Сельта
2.85
3.22
3.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Сельта

Исход игры
Осасуна
27.2% (37)
Ничья
52.9% (72)
Сельта
19.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (61)
1:2 Сельта
14.7% (20)
1:0 Осасуна
11.8% (16)
2:1 Осасуна
10.3% (14)
0:0 Ничья
5.9% (8)
0:1 Сельта
5.1% (7)
2:0 Осасуна
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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