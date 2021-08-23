Испания: Ла Лига 2021-2022
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
20
Васкес
Кевин
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|2.
|Барха Энрике
|1
|0
|3.
|Монкайола Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мальо Уго
|0
|1
|2.
|Фонтан Хосе
|1
|0
|3.
|Аспас Яго
|1
|0
|4.
|Денис Суарес
|1
|0
|5.
|Солари Аугусто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сельта
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес
Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис
Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сельта
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
|5.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
|5.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Сельта
Исход игры
Осасуна
27.2% (37)
Ничья
52.9% (72)
Сельта
19.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (61)
1:2 Сельта
14.7% (20)
1:0 Осасуна
11.8% (16)
2:1 Осасуна
10.3% (14)
0:0 Ничья
5.9% (8)
0:1 Сельта
5.1% (7)
2:0 Осасуна
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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