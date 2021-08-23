Испания: Ла Лига 2021-2022
33' Желтая карточкаБрашанац Дарко
46' Желтая карточкаДомингес Карлос
0:0
48' Не забитый пенальтиГарсия Рубен
51' Желтая карточкаОйер Санхурхо
51' Желтая карточкаНолито Агудо
56' Желтая карточкаТапия Ренато
77' Желтая карточкаСанчес Мануэль
79' Желтая карточкаТоррес Роберто
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
20
Васкес
Кевин
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
46'
48'
0:0
51'
51'
56'
77'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|2.
|Торрес Роберто
|1
|0
|3.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|4.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|5.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|6.
|Барха Энрике
|1
|0
|7.
|Монкайола Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мальо Уго
|0
|1
|2.
|Фонтан Хосе
|1
|0
|3.
|Аспас Яго
|1
|0
|4.
|Нолито Агудо
|1
|0
|5.
|Денис Суарес
|1
|0
|6.
|Солари Аугусто
|1
|0
|7.
|Тапия Ренато
|1
|0
|8.
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сельта
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес
Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис
Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
|5.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
|5.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Сельта
Исход игры
Осасуна
28.1% (39)
Ничья
52.5% (73)
Сельта
19.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.47% (39)
Меньше
71.53% (98)
Обе команды забьют
Да
72.99% (100)
Нет
27.01% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (61)
1:2 Сельта
14.4% (20)
1:0 Осасуна
12.2% (17)
2:1 Осасуна
10.8% (15)
0:0 Ничья
6.5% (9)
0:1 Сельта
5% (7)
2:0 Осасуна
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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