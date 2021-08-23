Второй тайм

98' Осасуна не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Хорошую попытку сделал Торро Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

96' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Осасуна выполняет удар от ворот.

93' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Авила Эсекьель нанес удар головой, но Matias Dituro перевел мяч на угловой!

92' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сельта

91' Какой промах! Авила Эсекьель имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

90' Осасуна выполняет удар от ворот.

90' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Осасуна выполняет удар от ворот.

90' Отличный пас сделал Аспас Яго из команды Сельта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

90' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Солари Аугусто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Сельта

83' Сельта остается без одного игрока, потому что Васкес Кевин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Васкес Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Васкес Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Санчес Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Торрес Роберто получил желтую карточку от судьи

79' Тактическая замена. Карлос Домингес уходит с поля и его заменяет Айду Джозеф

79' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Игрок Мина Сантьяго из команды Сельта неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

78' Опасность! Карлос Домингес из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

77' Санчес Мануэль получил желтую карточку от судьи

77' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Сельта

75' Торрес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

74' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Сельта выполняет удар от ворот.

73' Игрок Кике Гарсия из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

70' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Осасуна

69' Денис Суарес не смог попасть в створ ударом издали

69' Плохо сыграл Гарсия Давид III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Барха Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Мина Сантьяго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Сельта выполняет удар от ворот.

62' Видаль Начо не смог попасть в створ ударом издали

62' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Осасуна

61' Мина Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали

60' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Эрнандес Аридане предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи

56' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Кике Гарсия наказан за толчок Карлос Домингес

54' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Сельта

53' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Нолито Агудо получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Ойер Санхурхо получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' После проверки VAR судья не изменил решения - Осасуна пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Карлос Домингес получил желтую карточку от судьи

46' ПЕНАЛЬТИ - Карлос Домингес из команды Сельта привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Кике Гарсия