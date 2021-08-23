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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:0
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
33' Желтая карточка
Брашанац Дарко
46' Желтая карточка
Домингес Карлос
0:0
48' Не забитый пенальти
Гарсия Рубен
51' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
51' Желтая карточка
Нолито Агудо
56' Желтая карточка
Тапия Ренато
77' Желтая карточка
Санчес Мануэль
79' Желтая карточка
Торрес Роберто
90'+8
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
11
Барха
Энрике
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
4
Араухо
Нестор
28
Домингес
Карлос
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Осасуна
4-3-3
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

33'
Брашанац Дарко
 
46'
 
Домингес Карлос
48'
Гарсия Рубен
0:0
51'
Ойер Санхурхо
 
51'
 
Нолито Агудо
56'
 
Тапия Ренато
61'
 
Серви Франко
Нолито Агудо
65'
Торрес Роберто
Барха Энрике
 
70'
 
Пейнадо Франсиско
Денис Суарес
70'
 
Солари Аугусто
Браис Мендес
74'
Авила Эсекьель
Гарсия Рубен
 
74'
Будимир Анте
Кике Гарсия
 
77'
Санчес Мануэль
 
79'
 
Айду Джозеф
Домингес Карлос
79'
Торрес Роберто
 
83'
Мартинес Хавьер
Брашанац Дарко
 
83'
Анхель Хосе
Санчес Мануэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 1 (1) 0.5

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Брашанац Дарко 1 0
2. Торрес Роберто 1 0
3. Ойер Санхурхо 1 0
4. Унаи Гарсия 1 0
5. Санчес Мануэль 1 0
6. Барха Энрике 1 0
7. Монкайола Хон 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мальо Уго 0 1
2. Фонтан Хосе 1 0
3. Аспас Яго 1 0
4. Нолито Агудо 1 0
5. Денис Суарес 1 0
6. Солари Аугусто 1 0
7. Тапия Ренато 1 0
8. Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 0 0 0 0 0 0
 Сельта 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес
Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис
Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта 2:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:0 Сельта Ла Лига Осасуна 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:1 Осасуна Ла Лига
Сельта 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Сельта Примера Осасуна 0:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
5. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Алавес Дуарте Рубен 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Осасуна 28.1% (39)
X 52.5% (73)
Сельта 19.4% (27)
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Где смотреть матч Осасуна 0:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Сельта

Исход игры
Осасуна
28.1% (39)
Ничья
52.5% (73)
Сельта
19.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.47% (39)
Меньше
71.53% (98)
Обе команды забьют
Да
72.99% (100)
Нет
27.01% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (61)
1:2 Сельта
14.4% (20)
1:0 Осасуна
12.2% (17)
2:1 Осасуна
10.8% (15)
0:0 Ничья
6.5% (9)
0:1 Сельта
5% (7)
2:0 Осасуна
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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