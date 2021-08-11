Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Копа Судамерикана 2021

2021
Спортинг Кристал
0:1
Первый тайм: 18'
Пеньяроль
0'
0:1
8' Гол
Agustin Alvarez
18'
13
Alejandro
Duarte
15
Лора
Карлос
4
Gianfranco
Chavez
5
Omar
Merlo
29
Лойола
Нильсон
25
Тавара
Жеральд
21
Авила
Ирвен
7
Калькатерра
Орасио
17
Гонсалес
Кристофер
8
Хохберг
Алехандро
30
Carlos
Liza
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
24
Кагельмахер
Гари
50
Carlos
Rodriguez
III
17
Valentin
Rodriguez
21
Jesus
Trindade
16
Agustin
Canobbio
23
Гаргано
Вальтер
8
Pablo
Cepellini
10
Торрес
Факундо
19
Agustin
Alvarez
Спортинг Кристал
Пеньяроль

Ход матча

8'
0:1
Agustin Alvarez

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Кристал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хохберг Алехандро 2 (1) 1
2. Гонсалес Кристофер 1 0.5
Пеньяроль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Valentin Rodriguez 1 0.13

Карточки

Спортинг Кристал
# Игрок      
1. Калькатерра Орасио 1 0
2. Лойола Нильсон 1 0
3. Carlos Liza 1 0
4. Гонсалес Кристофер 1 0
Пеньяроль
# Игрок      
1. Мусто Дамиан 0 1
2. Гонсалес Джованни 1 0
3. Valentin Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Кристал 0 0 0 0 0 100% (3)
 Пеньяроль 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Спортинг Кристал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Спорт Уанкайо 1:2 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:2 Университарио Депортес Лима Депортиво Мунисипаль 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал
Академия Кантолао 2:4 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Спортинг Кристал 2:0 Универсидад Сан-Мартин Сан-Паулу 3:0 Спортинг Кристал Универсидад Сезар-Вальехо 3:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:0 Атлетико Рентистас Спортинг Кристал 2:0 Спорт Уанкайо Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Куско ФК 1:2 Спортинг Кристал Атлетико Рентистас 0:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:1 Альянса Лима Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Университарио Депортес Лима 0:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 0:3 Сан-Паулу Спортинг Кристал 3:1 Депортиво Мунисипаль Альянса Универсидад 0:3 Спортинг Кристал
Пеньяроль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Серро Ларго 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Ривер Плейт Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:3 Пеньяроль Пеньяроль 0:1 Насьональ Монтевидео
Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Серрито Насьональ Монтевидео 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Вилья Эспаньола Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Депортиво Мальдонадо Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас Монтевидео Уондерерс 0:0 Пеньяроль Пеньяроль 0:0 Пласа Колония Пеньяроль 5:2 Бостон Ривер Спорт Уанкайо 0:0 Пеньяроль Феникс Монтовидео 0:0 Пеньяроль Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Коринтианс Пеньяроль 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Коринтианс 0:2 Пеньяроль

Последние игры между собой

Спортинг Кристал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Пеньяроль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Пеньяроль 4:3 Спортинг Кристал Кубок Либертадорес Спортинг Кристал 1:1 Пеньяроль Кубок Либертадорес
1/8 финала
2 Тачира
3 Росарио Сентраль
1 Индепендьенте дель Валле
3 Брагантино
3 Спортинг Кристал
2 Арсенал Саранди
2 Насьональ Монтевидео
2 Пеньяроль
2 ЛДУ Кито
2 Гремио
1 Америка де Кали
5 Атлетико Паранаэнсе
2 Сантос
1 Индепендьенте Авельянеда
4 Хуниор
4 Либертад
1/4 финала
3 Росарио Сентраль
4 Брагантино
0 Спортинг Кристал
0 Пеньяроль
0 ЛДУ Кито
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Сантос
0 Либертад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Авельянеда Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Арсенал Саранди Lucas Albertengo 5 0 0
5. Монтевидео Сити Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 4 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 3 1
4. 12 де Октубре Francisco Manenti 3 1
5. Ла Экидад Omar Duarte 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Кристал
Ничья
Пеньяроль
3.35
3.19
2.37
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Где смотреть матч Спортинг Кристал 0:1 Пеньяроль онлайн




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