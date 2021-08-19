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Копа Судамерикана 2021

2021
Пеньяроль
1:0
Конец матча
Спортинг Кристал
0'
26' Желтая карточка
Мадрид Хоан
1:0
40' Гол
Jesus Trindade
56' Желтая карточка
Тавара Жеральд
82' Желтая карточка
Лора Карлос
89' Желтая карточка
Оливера Кристиан
90'+4
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
24
Кагельмахер
Гари
50
Carlos
Rodriguez
III
22
Рамос
Хуан
21
Jesus
Trindade
23
Гаргано
Вальтер
16
Agustin
Canobbio
8
Pablo
Cepellini
17
Valentin
Rodriguez
19
Agustin
Alvarez
13
Alejandro
Duarte
15
Лора
Карлос
4
Gianfranco
Chavez
5
Omar
Merlo
2
Мадрид
Хоан
16
Кастильо
Хесус
25
Тавара
Жеральд
7
Калькатерра
Орасио
21
Авила
Ирвен
30
Carlos
Liza
17
Гонсалес
Кристофер
Пеньяроль
Спортинг Кристал

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гаргано Вальтер 1 0.1
2. Jesus Trindade 1 0.1
3. Valentin Rodriguez 1 0.1
Спортинг Кристал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хохберг Алехандро 2 (1) 0.5
2. Omar Merlo 1 0.25
3. Гонсалес Кристофер 1 0.25

Карточки

Пеньяроль
# Игрок      
1. Мусто Дамиан 0 1
2. Оливера Кристиан 1 0
3. Бентанкур Рубен 1 0
4. Jesus Trindade 1 0
5. Гонсалес Джованни 1 0
6. Valentin Rodriguez 1 0
Спортинг Кристал
# Игрок      
1. Мадрид Хоан 2 0
2. Лора Карлос 2 0
3. Калькатерра Орасио 1 0
4. Лойола Нильсон 1 0
5. Тавара Жеральд 1 0
6. Carlos Liza 1 0
7. Гонсалес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пеньяроль 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 33.33% (2)
 Спортинг Кристал 0 0 0 0 0 100% (4)

Предыдущие игры

Пеньяроль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Пеньяроль 1:0 Атлетико Прогресо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Серро Ларго 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Ривер Плейт Монтевидео
Ливерпуль Монтевидео 3:3 Пеньяроль Пеньяроль 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Серрито Насьональ Монтевидео 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Вилья Эспаньола Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Депортиво Мальдонадо Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас Монтевидео Уондерерс 0:0 Пеньяроль Пеньяроль 0:0 Пласа Колония Пеньяроль 5:2 Бостон Ривер Спорт Уанкайо 0:0 Пеньяроль Феникс Монтовидео 0:0 Пеньяроль Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Коринтианс
Спортинг Кристал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Спортинг Кристал 0:1 Универсидад Сезар-Вальехо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Спорт Уанкайо 1:2 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:2 Университарио Депортес Лима
Депортиво Мунисипаль 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Академия Кантолао 2:4 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Спортинг Кристал 2:0 Универсидад Сан-Мартин Сан-Паулу 3:0 Спортинг Кристал Универсидад Сезар-Вальехо 3:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:0 Атлетико Рентистас Спортинг Кристал 2:0 Спорт Уанкайо Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Куско ФК 1:2 Спортинг Кристал Атлетико Рентистас 0:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:1 Альянса Лима Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Университарио Депортес Лима 0:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 0:3 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Пеньяроль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спортинг Кристал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Копа Судамерикана Пеньяроль 4:3 Спортинг Кристал Кубок Либертадорес Спортинг Кристал 1:1 Пеньяроль Кубок Либертадорес
1/8 финала
2 Тачира
3 Росарио Сентраль
1 Индепендьенте дель Валле
3 Брагантино
3 Спортинг Кристал
2 Арсенал Саранди
2 Насьональ Монтевидео
2 Пеньяроль
2 ЛДУ Кито
2 Гремио
1 Америка де Кали
5 Атлетико Паранаэнсе
2 Сантос
1 Индепендьенте Авельянеда
4 Хуниор
4 Либертад
1/4 финала
3 Росарио Сентраль
5 Брагантино
1 Спортинг Кристал
4 Пеньяроль
1 ЛДУ Кито
0 Атлетико Паранаэнсе
2 Сантос
1 Либертад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Agustin Alvarez 7 0 0
2. Индепендьенте Авельянеда Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Арсенал Саранди Lucas Albertengo 5 0 0
5. Монтевидео Сити Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 4 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 3 1
4. 12 де Октубре Итаугуа Francisco Manenti 3 1
5. Ла Экидад Omar Duarte 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Jesus Trindade бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Мадрид Хоан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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