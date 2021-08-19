Копа Судамерикана 2021
Пеньяроль
1:0
Конец матча
Спортинг Кристал
26' Желтая карточкаМадрид Хоан
1:0
40' ГолJesus Trindade
56' Желтая карточкаТавара Жеральд
82' Желтая карточкаЛора Карлос
89' Желтая карточкаОливера Кристиан
22
Рамос
Хуан
15
Лора
Карлос
21
Авила
Ирвен
30
Carlos
Liza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Juan AcostaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Мусто ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
5 Neto IV
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лора КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Авила ИрвенНападающий
-
30 Carlos LizaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Руис ПерсиЗащитник
- Полузащитник
-
-
10 Jhon Marchan
-
-
26 Aryan Romani
-
-
-
24 Diego Soto
-
Главный тренер: Roberto Mosquera
Ход матча
26'
40'
1:0
56'
82'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаргано Вальтер
|1
|0.1
|2.
|Jesus Trindade
|1
|0.1
|3.
|Valentin Rodriguez
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хохберг Алехандро
|2 (1)
|0.5
|2.
|Omar Merlo
|1
|0.25
|3.
|Гонсалес Кристофер
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мусто Дамиан
|0
|1
|2.
|Оливера Кристиан
|1
|0
|3.
|Бентанкур Рубен
|1
|0
|4.
|Jesus Trindade
|1
|0
|5.
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|6.
|Valentin Rodriguez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадрид Хоан
|2
|0
|2.
|Лора Карлос
|2
|0
|3.
|Калькатерра Орасио
|1
|0
|4.
|Лойола Нильсон
|1
|0
|5.
|Тавара Жеральд
|1
|0
|6.
|Carlos Liza
|1
|0
|7.
|Гонсалес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пеньяроль
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|Спортинг Кристал
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (4)
Предыдущие игры
Пеньяроль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Пеньяроль 1:0 Атлетико Прогресо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Серро Ларго 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Ривер Плейт Монтевидео
Ливерпуль Монтевидео 3:3 Пеньяроль Пеньяроль 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Серрито Насьональ Монтевидео 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Вилья Эспаньола Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Депортиво Мальдонадо Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас Монтевидео Уондерерс 0:0 Пеньяроль Пеньяроль 0:0 Пласа Колония Пеньяроль 5:2 Бостон Ривер Спорт Уанкайо 0:0 Пеньяроль Феникс Монтовидео 0:0 Пеньяроль Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Коринтианс
Спортинг Кристал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Спортинг Кристал 0:1 Универсидад Сезар-Вальехо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Спорт Уанкайо 1:2 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:2 Университарио Депортес Лима
Депортиво Мунисипаль 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Академия Кантолао 2:4 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Спортинг Кристал 2:0 Универсидад Сан-Мартин Сан-Паулу 3:0 Спортинг Кристал Универсидад Сезар-Вальехо 3:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:0 Атлетико Рентистас Спортинг Кристал 2:0 Спорт Уанкайо Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Куско ФК 1:2 Спортинг Кристал Атлетико Рентистас 0:0 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 2:1 Альянса Лима Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Университарио Депортес Лима 0:1 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 0:3 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Пеньяроль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спортинг Кристал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Agustin Alvarez
|7
|0
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Арсенал Саранди
|Lucas Albertengo
|5
|0
|0
|5.
|Монтевидео Сити Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|4
|1
|3.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|3
|1
|4.
|12 де Октубре Итаугуа
|Francisco Manenti
|3
|1
|5.
|Ла Экидад
|Omar Duarte
|1
|2