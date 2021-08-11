Кубок Либертадорес 2021
Олимпия Асунсьон
0:1
Первый тайм: 18'
Фламенго
0:1
16' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Торрес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Edgar OrzuzaПолузащитник
-
32 Охеда БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ramon Sosa
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Agustin AleЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ЛазароЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
-
41 Gabriel Noga
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
16'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ортис Ричард
|3
|0.33
|2.
|Isidro Pitta
|2
|0.22
|3.
|Гонсалес Дерлис
|2 (2)
|0.22
|4.
|Гонсалес Вальтер
|1
|0.11
|5.
|Санта Крус Роке
|1
|0.11
|6.
|Торрес Иван
|1
|0.11
|7.
|Сильва Алехандро
|1
|0.11
|8.
|Hugo Quintana
|1
|0.11
|9.
|Ramon Sosa
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|6 (3)
|0.67
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.44
|3.
|Виллиан Арао
|2
|0.22
|4.
|Витиньо Виктор
|2
|0.22
|5.
|Педро Гильерме
|2
|0.22
|6.
|Кайо Родриго
|1
|0.11
|7.
|Энрике Бруно
|1
|0.11
|8.
|Энрике Густаво
|1
|0.11
|9.
|Michael 3
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Алехандро
|2
|1
|2.
|Ортис Ричард
|3
|0
|3.
|Торрес Иван
|3
|0
|4.
|Sergio Otalvaro
|1
|1
|5.
|Saul Salcedo
|1
|1
|6.
|Луис Какерес
|2
|0
|7.
|Jorge Recalde
|2
|0
|8.
|Алькарас Антолин
|1
|0
|9.
|Гонсалес Дерлис
|1
|0
|10.
|Полента Диего
|1
|0
|11.
|Агилар Альфредо
|1
|0
|12.
|Edgar Orzuza
|1
|0
|13.
|Alan Benitez
|1
|0
|14.
|Jordan Santacruz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диего Рибас
|3
|0
|2.
|Энрике Бруно
|3
|0
|3.
|Энрике Густаво
|3
|0
|4.
|Виллиан Арао
|1
|1
|5.
|Герсон Сантос
|2
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|7.
|Луис Филипе
|1
|0
|8.
|Алвес Диего
|1
|0
|9.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|10.
|Кайо Родриго
|1
|0
|11.
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|12.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|13.
|Витиньо Виктор
|1
|0
|14.
|Joao Gomes
|1
|0
|15.
|Батиста Габриэл
|1
|0
|16.
|Hugo Nogueira
|1
|0
|17.
|Hugo Moura
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпия Асунсьон
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|Фламенго
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|0
|10.53% (2)
|42.11% (8)
Предыдущие игры
Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гуарани Асунсьон 3:1 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:2 Гуайрена 12 де Октубре 1:3 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон 1:3 Ривер Плейт Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 6:2 Тачира Олимпия Асунсьон 4:1 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Насьональ Асунсьон 2:1 Олимпия Асунсьон Олвейс Реди 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:3 Сол де Америка Интернасьонал Порту Алегре 6:1 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 2:0 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:1 Олвейс Реди Олимпия Асунсьон 2:1 Гуарани Асунсьон Тачира 3:2 Олимпия Асунсьон Гуайрена 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:2 12 де Октубре
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =1 -5Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК
Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рони III
|6
|0
|0
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|1
|0
|3.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|6
|3
|0
|4.
|Дефенса и Хустисия
|Braian Romero
|5
|0
|0
|5.
|Расинг Авельянеда
|Чанкалай Томас
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|Carlos Quintana
|4
|1
|2.
|Универсидад Католика Чили
|Fernando Zampedri
|5
|0
|3.
|Велес Сарсфилд
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|4.
|Барселона Гуаякиль
|Bruno Pinatares
|5
|0
|5.
|Унион Ла-Калера
|Кастеллани Гонсало
|3
|1