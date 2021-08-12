Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Кубок Либертадорес 2021

2021
Олимпия Асунсьон
1:4
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
16' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
20' Желтая карточка
Ортис Ричард
38' Желтая карточка
Edgar Orzuza
42' Желтая карточка
Гонсалес Дерлис
42' Желтая карточка
Луис Филипе
45' Желтая карточка
Энрике Густаво
0:2
45' Пенальти
Габриэл Барбоза
1:2
45' Гол
Торрес Иван
50' Желтая карточка
Saul Salcedo
1:3
52' Гол
Габриэл Барбоза
54' Желтая карточка
Исла Маурисио
55' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
1:4
90' Гол
Витиньо Виктор
90'+4
Олимпия Асунсьон
Фламенго

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Асунсьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ортис Ричард 3 0.33
2. Торрес Иван 2 0.22
3. Isidro Pitta 2 0.22
4. Гонсалес Дерлис 2 (2) 0.22
5. Гонсалес Вальтер 1 0.11
6. Санта Крус Роке 1 0.11
7. Сильва Алехандро 1 0.11
8. Hugo Quintana 1 0.11
9. Ramon Sosa 1 0.11
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 8 (4) 0.89
2. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.44
3. Витиньо Виктор 3 0.33
4. Виллиан Арао 2 0.22
5. Педро Гильерме 2 0.22
6. Кайо Родриго 1 0.11
7. Энрике Бруно 1 0.11
8. Энрике Густаво 1 0.11
9. Michael 3 1 0.11

Карточки

Олимпия Асунсьон
# Игрок      
1. Ортис Ричард 4 0
2. Сильва Алехандро 2 1
3. Saul Salcedo 2 1
4. Торрес Иван 3 0
5. Sergio Otalvaro 1 1
6. Луис Какерес 2 0
7. Гонсалес Дерлис 2 0
8. Edgar Orzuza 2 0
9. Jorge Recalde 2 0
10. Алькарас Антолин 1 0
11. Полента Диего 1 0
12. Агилар Альфредо 1 0
13. Alan Benitez 1 0
14. Jordan Santacruz 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Густаво 4 0
2. Диего Рибас 3 0
3. Энрике Бруно 3 0
4. Виллиан Арао 1 1
5. Луис Филипе 2 0
6. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
7. Герсон Сантос 2 0
8. Габриэл Барбоза 2 0
9. Исла Маурисио 1 0
10. Алвес Диего 1 0
11. Рибейро Эвертон 1 0
12. Кайо Родриго 1 0
13. Да Мотта Роберт 1 0
14. Витиньо Виктор 1 0
15. Joao Gomes 1 0
16. Батиста Габриэл 1 0
17. Hugo Nogueira 1 0
18. Hugo Moura 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпия Асунсьон 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5)
 Фламенго 8.7% (2) 13.04% (3) 26.09% (6) 4.35% (1) 8.7% (2) 39.13% (9)

Предыдущие игры

Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гуарани Асунсьон 3:1 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:2 Гуайрена 12 де Октубре 1:3 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон 1:3 Ривер Плейт Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 6:2 Тачира Олимпия Асунсьон 4:1 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Насьональ Асунсьон 2:1 Олимпия Асунсьон Олвейс Реди 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:3 Сол де Америка Интернасьонал Порту Алегре 6:1 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 2:0 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:1 Олвейс Реди Олимпия Асунсьон 2:1 Гуарани Асунсьон Тачира 3:2 Олимпия Асунсьон Гуайрена 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:2 12 де Октубре
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК
Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд
1/8 финала
4 Сан-Паулу
2 Расинг Авельянеда
0 Универсидад Католика Чили
2 Палмейрас Сан-Паулу
5 Олимпия Асунсьон
4 Интернасьонал Порту Алегре
1 Дефенса и Хустисия
5 Фламенго
3 Ривер Плейт
1 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
3 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
3 Флуминенсе
2 Велес Сарсфилд
3 Барселона Гуаякиль
1/4 финала
1 Сан-Паулу
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Олимпия Асунсьон
4 Фламенго
0 Ривер Плейт
0 Атлетико Минейро
0 Флуминенсе
0 Барселона Гуаякиль
1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 8 4 0
2. Палмейрас Сан-Паулу Рони III 6 0 0
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 1 0
4. Дефенса и Хустисия Braian Romero 5 0 0
5. Расинг Авельянеда Чанкалай Томас 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аргентинос Хуниорс Carlos Quintana 4 1
2. Универсидад Католика Чили Fernando Zampedri 5 0
3. Велес Сарсфилд Касерес Сантьяго 5 0
4. Барселона Гуаякиль Bruno Pinatares 5 0
5. Унион Ла-Калера Кастеллани Гонсало 3 1
Весь список
Где смотреть матч Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго онлайн




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