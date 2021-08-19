Кубок Либертадорес 2021
Фламенго
5:1
Конец матча
Олимпия Асунсьон
1:0
30' ГолГабриэл Барбоза
2:0
36' ГолЭнрике Бруно
2:1
45' ГолJorge Recalde
46' Желтая карточкаRamon Sosa
48' Желтая карточкаОхеда Брайан
3:1
49' ГолВиллиан Арао
4:1
56' Гол в свои воротаSaul Salcedo
65' Желтая карточкаВитиньо Виктор
65' Желтая карточкаSergio Otalvaro
68' Желтая карточкаВиана Бруно
5:1
77' ГолГабриэл Барбоза
90' Желтая карточкаMateo Gamarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
20 ЛазароЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
41 Gabriel Noga
-
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Торрес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ramon Sosa
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Edgar OrzuzaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Orteman
Ход матча
30'
1:0
36'
2:0
45'
2:1
46'
48'
49'
3:1
56'
4:1
65'
65'
68'
70'
77'
5:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|10 (4)
|1
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.4
|3.
|Виллиан Арао
|3
|0.3
|4.
|Витиньо Виктор
|3
|0.3
|5.
|Энрике Бруно
|2
|0.2
|6.
|Педро Гильерме
|2
|0.2
|7.
|Кайо Родриго
|1
|0.1
|8.
|Энрике Густаво
|1
|0.1
|9.
|Michael 3
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ортис Ричард
|3
|0.3
|2.
|Торрес Иван
|2
|0.2
|3.
|Isidro Pitta
|2
|0.2
|4.
|Гонсалес Дерлис
|2 (2)
|0.2
|5.
|Гонсалес Вальтер
|1
|0.1
|6.
|Санта Крус Роке
|1
|0.1
|7.
|Jorge Recalde
|1
|0.1
|8.
|Сильва Алехандро
|1
|0.1
|9.
|Hugo Quintana
|1
|0.1
|10.
|Ramon Sosa
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Густаво
|4
|0
|2.
|Диего Рибас
|3
|0
|3.
|Энрике Бруно
|3
|0
|4.
|Виллиан Арао
|1
|1
|5.
|Луис Филипе
|2
|0
|6.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|8.
|Герсон Сантос
|2
|0
|9.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|10.
|Исла Маурисио
|1
|0
|11.
|Алвес Диего
|1
|0
|12.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|13.
|Кайо Родриго
|1
|0
|14.
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|15.
|Joao Gomes
|1
|0
|16.
|Виана Бруно
|1
|0
|17.
|Батиста Габриэл
|1
|0
|18.
|Hugo Nogueira
|1
|0
|19.
|Hugo Moura
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ортис Ричард
|4
|0
|2.
|Sergio Otalvaro
|2
|1
|3.
|Сильва Алехандро
|2
|1
|4.
|Saul Salcedo
|2
|1
|5.
|Торрес Иван
|3
|0
|6.
|Луис Какерес
|2
|0
|7.
|Гонсалес Дерлис
|2
|0
|8.
|Edgar Orzuza
|2
|0
|9.
|Jorge Recalde
|2
|0
|10.
|Алькарас Антолин
|1
|0
|11.
|Полента Диего
|1
|0
|12.
|Агилар Альфредо
|1
|0
|13.
|Alan Benitez
|1
|0
|14.
|Jordan Santacruz
|1
|0
|15.
|Mateo Gamarra
|1
|0
|16.
|Охеда Брайан
|1
|0
|17.
|Ramon Sosa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|37.04% (10)
|Олимпия Асунсьон
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =0 -5Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго
Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго
Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +8 =2 -10Олимпия Асунсьон 0:3 Серро Портеньо Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Гуарани Асунсьон 3:1 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:2 Гуайрена
12 де Октубре Итаугуа 1:3 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 1:3 Ривер Плейт Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 6:2 Тачира Олимпия Асунсьон 4:1 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Насьональ Асунсьон 2:1 Олимпия Асунсьон Олвейс Реди 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:3 Сол де Америка Интернасьонал Порту Алегре 6:1 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 2:0 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:1 Олвейс Реди Олимпия Асунсьон 2:1 Гуарани Асунсьон Тачира 3:2 Олимпия Асунсьон
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпия Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|10
|4
|0
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рони III
|6
|0
|0
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|1
|0
|4.
|Флуминенсе
|Fred II
|6
|2
|0
|5.
|Дефенса и Хустисия
|Braian Romero
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|Carlos Quintana
|4
|1
|2.
|Универсидад Католика Чили
|Fernando Zampedri
|5
|0
|3.
|Велес Сарсфилд
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|4.
|Барселона Гуаякиль
|Bruno Pinatares
|5
|0
|5.
|Унион Ла-Калера
|Кастеллани Гонсало
|3
|1