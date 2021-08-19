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Кубок Либертадорес 2021

2021
Фламенго
5:1
Конец матча
Олимпия Асунсьон
0'
1:0
30' Гол
Габриэл Барбоза
2:0
36' Гол
Энрике Бруно
2:1
45' Гол
Jorge Recalde
46' Желтая карточка
Ramon Sosa
48' Желтая карточка
Охеда Брайан
3:1
49' Гол
Виллиан Арао
4:1
56' Гол в свои ворота
Saul Salcedo
65' Желтая карточка
Витиньо Виктор
65' Желтая карточка
Sergio Otalvaro
68' Желтая карточка
Виана Бруно
5:1
77' Гол
Габриэл Барбоза
90' Желтая карточка
Mateo Gamarra
90'+3
Фламенго
Олимпия Асунсьон

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 10 (4) 1
2. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.4
3. Виллиан Арао 3 0.3
4. Витиньо Виктор 3 0.3
5. Энрике Бруно 2 0.2
6. Педро Гильерме 2 0.2
7. Кайо Родриго 1 0.1
8. Энрике Густаво 1 0.1
9. Michael 3 1 0.1
Олимпия Асунсьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ортис Ричард 3 0.3
2. Торрес Иван 2 0.2
3. Isidro Pitta 2 0.2
4. Гонсалес Дерлис 2 (2) 0.2
5. Гонсалес Вальтер 1 0.1
6. Санта Крус Роке 1 0.1
7. Jorge Recalde 1 0.1
8. Сильва Алехандро 1 0.1
9. Hugo Quintana 1 0.1
10. Ramon Sosa 1 0.1

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Густаво 4 0
2. Диего Рибас 3 0
3. Энрике Бруно 3 0
4. Виллиан Арао 1 1
5. Луис Филипе 2 0
6. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
7. Витиньо Виктор 2 0
8. Герсон Сантос 2 0
9. Габриэл Барбоза 2 0
10. Исла Маурисио 1 0
11. Алвес Диего 1 0
12. Рибейро Эвертон 1 0
13. Кайо Родриго 1 0
14. Да Мотта Роберт 1 0
15. Joao Gomes 1 0
16. Виана Бруно 1 0
17. Батиста Габриэл 1 0
18. Hugo Nogueira 1 0
19. Hugo Moura 1 0
Олимпия Асунсьон
# Игрок      
1. Ортис Ричард 4 0
2. Sergio Otalvaro 2 1
3. Сильва Алехандро 2 1
4. Saul Salcedo 2 1
5. Торрес Иван 3 0
6. Луис Какерес 2 0
7. Гонсалес Дерлис 2 0
8. Edgar Orzuza 2 0
9. Jorge Recalde 2 0
10. Алькарас Антолин 1 0
11. Полента Диего 1 0
12. Агилар Альфредо 1 0
13. Alan Benitez 1 0
14. Jordan Santacruz 1 0
15. Mateo Gamarra 1 0
16. Охеда Брайан 1 0
17. Ramon Sosa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 7.41% (2) 14.81% (4) 25.93% (7) 7.41% (2) 7.41% (2) 37.04% (10)
 Олимпия Асунсьон 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго
Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго
Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Олимпия Асунсьон 0:3 Серро Портеньо Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Гуарани Асунсьон 3:1 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:2 Гуайрена
12 де Октубре Итаугуа 1:3 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 1:3 Ривер Плейт Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 6:2 Тачира Олимпия Асунсьон 4:1 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Насьональ Асунсьон 2:1 Олимпия Асунсьон Олвейс Реди 1:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:3 Сол де Америка Интернасьонал Порту Алегре 6:1 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 2:0 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:1 Олвейс Реди Олимпия Асунсьон 2:1 Гуарани Асунсьон Тачира 3:2 Олимпия Асунсьон

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпия Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Сан-Паулу
2 Расинг Авельянеда
0 Универсидад Католика Чили
2 Палмейрас Сан-Паулу
5 Олимпия Асунсьон
4 Интернасьонал Порту Алегре
1 Дефенса и Хустисия
5 Фламенго
3 Ривер Плейт
1 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
3 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
3 Флуминенсе
2 Велес Сарсфилд
3 Барселона Гуаякиль
1/4 финала
1 Сан-Паулу
4 Палмейрас Сан-Паулу
2 Олимпия Асунсьон
9 Фламенго
0 Ривер Плейт
1 Атлетико Минейро
2 Флуминенсе
2 Барселона Гуаякиль
1/2 финала
?
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?
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Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 10 4 0
2. Палмейрас Сан-Паулу Рони III 6 0 0
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 1 0
4. Флуминенсе Fred II 6 2 0
5. Дефенса и Хустисия Braian Romero 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аргентинос Хуниорс Carlos Quintana 4 1
2. Универсидад Католика Чили Fernando Zampedri 5 0
3. Велес Сарсфилд Касерес Сантьяго 5 0
4. Барселона Гуаякиль Bruno Pinatares 5 0
5. Унион Ла-Калера Кастеллани Гонсало 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Jorge Recalde бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон онлайн




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