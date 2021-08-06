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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Нант
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
8
Чуамени
Орельен
11
Лукас
Жан
7
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
37
Диоп
Софьян
9
Боаду
Мирон
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
18
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
3
Жиротто
Андрей
6
Де
Са
Роли
Перейра
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Монако
4-2-3-1
Нант
4-1-4-1

Ход матча

15'
Желсон Мартиньш
(Кайо Энрике)
1:0
42'
1:1
Кастеллетто Жан-Шарль
(Саймон Мозес)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Желсон Мартиньш 1 1
2. Кайо Энрике 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако
Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан
Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант

Последние игры между собой

Монако: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Нант 1:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1
Нант 1:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Нант 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Монако 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Монако 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Нант 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Нант 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монако 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монако Желсон Мартиньш 1 0 0
2. Монако Кайо Энрике 0 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    "Монако" прессингует - Боаду и Диоп вдвоём пытались сокрушить оборону "Нанта", но всё-таки гости обороняются большим числом и слаженно.
  • 42'
    Нелогичный гол забили "жёлто-зелёные" - "Монако" владело мячом 74% игрового времени, чаще атаковало, но одно стандартное положение принесло плоды.
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! КАСТЕЛЛЕТТО! Саймон выполнил недурственную передачу в центр вратарской площади, и Кастеллетто, опередив на секунды Чуамени, головой вонзил снаряд под перекладину.
  • 40'
    Нюбель отправил в стенку одного Чуамени. Последовал банальный заброс на дальнюю штангу, и Кайо головой вынес мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    39'
    "Нант" в атаке - Саймон продвинулся почти к штрафной площади, но получил по ногам от резвого Агилара. Француз ещё и возмущается.
  • 38'
    Никак пока не могут врачи "Монако" привести в надлежащий вид защитника. А футболисты обеих команд получили небольшую передышку и выпили воды.
  • Травма, повреждение
    37'
    Держится за плечо после неприятного падения Бадьяшиль - столкнул его Кастеллетто, но пострадал он именно в результате приземления.
  • 36'
    Боадуа оказался в средней линии, прошёл к воротам и откатил мяч на Фолланда. Немец продлил атаку через Диопа, но тот не пробил.
  • Фол, нарушение
    35'
    "Монако" атакует преимущество через центральную часть - Чуамени получил по ногам во время движения. Нарушитель - Кастеллетто.
  • 34'
    Не прошёл дальний диагональный пас от Чуамени в направлении Желсона - португалец не сразу понял замысел партнёра и поздно стартовал.
  • 33'
    В технической зоне очень недовольным выглядит Ковач - хорватский специалист что-то выкрикнул Агилару и докричался до Желсона.
  • Угловой
    32'
    Угловой "Монако" завершился неточным ударом Фолланда - бывший игрок "Байера" и "Хоффенхайма" взмыл ввысь и зарядил лбом.
  • Опасный момент
    31'
    Агилар пролетел по флангу и выполнил опасный прострел - Боаду пролетел мимо снаряда, а Фолланд на дальней штанге слишком долго думал.
  • 30'
    Зрителей сегодня много на трибунах. Это радует, но ряд ограничений всё ещё действует на территории Франции и входящих в её состав территорий.
  • Фол, нарушение
    29'
    Бадьяшиль пострадал около боковой линии - на скорости в него врезался Мутуссами, нарвавшийся на профилактическую беседу с арбитром.
  • 28'
    "Нант" осмелел - из-под ног Коло-Муани возле штрафной площади Нюбеля в подкате вынес мяч Бадьяшиль. А ведь Коло-Муани уже замахивался!
  • Опасный момент
    27'
    Нюбель выскочил из ворот примерно на 10 метров, чтобы головой сыграть! Коло-Муани на счастье вратаря немного столкнулся с Агиларом.
  • 26'
    Дисаси пальнул по неподвижному мячу, и снарядом завладел Желсон. Португалец крутился возле штрафной, но пробить ему помешал Аппиа.
  • 25'
    Боаду в окружении двух защитников исхитрился пробить, но получилось слабо. Это фирменный стиль голландца - проходы на скорости за счёт мощного корпуса.
  • Опасный момент
    24'
    Аппиа классно подстраховал Лафона, выбив мяч на несколько метров из свободной зоны. Боаду находился за его спиной.
  • Угловой
    23'
    Последовала передача от углового флажка от Саймона в сторону Паллуа, но мощный защитник головой сыграл безобразно.
  • Опасный момент
    22'
    Ах, красавец Аппиа! Из пустых ворот, находясь лицом к "рамке", африканский защитник вынес мяч после лёгкого навеса в исполнении Диопа!
  • Фол, нарушение
    21'
    Сплошные остановки игру явно не красят - Боаду был завален на газон при помощи рук Саймона, распустившего их возле боковой.
  • Фол, нарушение
    20'
    Желсону сегодня жизнь усложняют сплошными фолами - Кастеллетто бесцеремонно толкнул в грудь португальца возле бровки.
  • Фол, нарушение
    19'
    Ещё один фол - Де Са Роли прихватил за футболку Желсона. Автор забитого гола пытался пройти на скорости и ударить со смещением.
  • 18'
    У "Монако" сейчас 92 точные передачи, в то время как "Нант" точно пасовал 60 раз. Визуально "монегаски" и мяч удерживают значительно чаще.
  • Фол, нарушение
    17'
    Фол зафиксирован - Желсон перестарался и заехал по ногам Бласа, который в центральном круге замешкался с мячом.
  • 16'
    "Монако" искусственно сбило темп собственной игры, удерживая снаряд безрезультатно на протяжении целой минуты. Пока у "красно-белых" не удаётся доставить мяч до Боаду.
  • 15'
    Боаду открылся из-за спины Паллуа, сместился к боковой и выдал хитрую передачу на Диопа. Увы, атака "Монако" имела затяжной характер и растворилась.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЖЕЛСОН! Роскошную передачу на угол вратарской выдал с левой ноги защитник "Монако" Агилар, и Желсон, опередив Кастеллетто, вонзил мяч мыском в угол!
  • 13'
    Желсон возле боковой не смог остановить мяч под воздействием Аппиа, который навис над ним, словно Дамоклов меч.
  • 12'
    Напомню, что Александр Головин сегодня пребывает в запасе, так что, при определённых обстоятельствах на поле во втором тайме россиянин выйдет.
  • Опасный момент
    11'
    "Нант" не извлёк выгоду из штрафного - Саймон выпрыгнул выше всех и головой нанёс неточный удар. Мяч прошёл в нескольких метрах над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    10'
    Коло-Муани вёл ожесточённую борьбу за мяч с двумя игроками "Монако", и в итоге Дисаси грубо пнул его по левой ноге.
  • 9'
    Бадьяшиль понизу разрезающей передачей пытался доставить мяч до Боаду, но голландца возле штрафной опередил Паллуа.
  • Фол, нарушение
    8'
    Нюбель ошибся при дальней передаче - немец метил в направлении Диопа, но того подтолкнул в спину едва заметно Фабио да Сильва.
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! После ошибки Аппиа мячом завладел Боаду, сыгравший в мае на молодёжном Евро, но из убойной позиции промахнулся по пустым воротам!
  • 6'
    Не прошла передача в сторону Диопа, который открылся на фланге и был готов к приёму мяча. Кайо пытался его снабдить "круглым". "Нант" пока обороняется большими силами.
  • Опасный момент
    5'
    Опасно! Фолланд оказался на ударной позиции и пробил с левой ноги мимо ворот - кажется, что мяч коснулся ноги Кастеллетто.
  • 4'
    "Монако" владеет мячом на своей половине поля, следует обрез со стороны Чуамени, но "монегаски" усилиями Лукаса вновь забирают снаряд.
  • Опасный момент
    3'
    Желсон продрался по флангу и выполнил стандартный навес на ближнюю штангу, но из вратарской мяч вынес опытный Паллуа.
  • Фол, нарушение
    2'
    Агилар получил толчок в спину от Саймона - защитник "Монако" возле лицевой линии упал после контакта.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 1:1 Нант онлайн


Прогнозы на матч Монако 1:1 Нант

Исход игры
Монако
95.9% (140)
Ничья
2.7% (4)
Нант
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (64)
Меньше
55.24% (79)
Обе команды забьют
Да
46.15% (66)
Нет
53.85% (77)
Популярный счёт
2:1 Монако
37% (54)
2:0 Монако
30.8% (45)
1:0 Монако
19.9% (29)
3:1 Монако
4.1% (6)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Монако
1.4% (2)
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