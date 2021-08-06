Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
15' ГолЖелсон Мартиньш
1:1
42' ГолКастеллетто Жан-Шарль
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
42'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Желсон Мартиньш
|1
|1
|2.
|Кайо Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан
Последние игры между собой
Монако: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Нант 1:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нант
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Монако
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Нант
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нант
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монако
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монако
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|0
|2.
|Монако
|Кайо Энрике
|0
|0
|1
Прогнозы на матч Монако 1:1 Нант
Исход игры
Монако
95.9% (140)
Ничья
2.7% (4)
Нант
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (64)
Меньше
55.24% (79)
Обе команды забьют
Да
46.15% (66)
Нет
53.85% (77)
Популярный счёт
2:1 Монако
37% (54)
2:0 Монако
30.8% (45)
1:0 Монако
19.9% (29)
3:1 Монако
4.1% (6)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Монако
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!