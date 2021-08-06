"Нант" в атаке - Саймон продвинулся почти к штрафной площади, но получил по ногам от резвого Агилара. Француз ещё и возмущается.

Нюбель отправил в стенку одного Чуамени. Последовал банальный заброс на дальнюю штангу, и Кайо головой вынес мяч за пределы поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! КАСТЕЛЛЕТТО! Саймон выполнил недурственную передачу в центр вратарской площади, и Кастеллетто, опередив на секунды Чуамени, головой вонзил снаряд под перекладину.

Нелогичный гол забили "жёлто-зелёные" - "Монако" владело мячом 74% игрового времени, чаще атаковало, но одно стандартное положение принесло плоды.

"Монако" прессингует - Боаду и Диоп вдвоём пытались сокрушить оборону "Нанта", но всё-таки гости обороняются большим числом и слаженно.

38' Никак пока не могут врачи "Монако" привести в надлежащий вид защитника. А футболисты обеих команд получили небольшую передышку и выпили воды.

37' Держится за плечо после неприятного падения Бадьяшиль - столкнул его Кастеллетто, но пострадал он именно в результате приземления.

36' Боадуа оказался в средней линии, прошёл к воротам и откатил мяч на Фолланда. Немец продлил атаку через Диопа, но тот не пробил.

35' "Монако" атакует преимущество через центральную часть - Чуамени получил по ногам во время движения. Нарушитель - Кастеллетто.

34' Не прошёл дальний диагональный пас от Чуамени в направлении Желсона - португалец не сразу понял замысел партнёра и поздно стартовал.

33' В технической зоне очень недовольным выглядит Ковач - хорватский специалист что-то выкрикнул Агилару и докричался до Желсона.

32' Угловой "Монако" завершился неточным ударом Фолланда - бывший игрок "Байера" и "Хоффенхайма" взмыл ввысь и зарядил лбом.

31' Агилар пролетел по флангу и выполнил опасный прострел - Боаду пролетел мимо снаряда, а Фолланд на дальней штанге слишком долго думал.

30' Зрителей сегодня много на трибунах. Это радует, но ряд ограничений всё ещё действует на территории Франции и входящих в её состав территорий.

29' Бадьяшиль пострадал около боковой линии - на скорости в него врезался Мутуссами, нарвавшийся на профилактическую беседу с арбитром.

28' "Нант" осмелел - из-под ног Коло-Муани возле штрафной площади Нюбеля в подкате вынес мяч Бадьяшиль. А ведь Коло-Муани уже замахивался!

27' Нюбель выскочил из ворот примерно на 10 метров, чтобы головой сыграть! Коло-Муани на счастье вратаря немного столкнулся с Агиларом.

26' Дисаси пальнул по неподвижному мячу, и снарядом завладел Желсон. Португалец крутился возле штрафной, но пробить ему помешал Аппиа.

25' Боаду в окружении двух защитников исхитрился пробить, но получилось слабо. Это фирменный стиль голландца - проходы на скорости за счёт мощного корпуса.

24' Аппиа классно подстраховал Лафона, выбив мяч на несколько метров из свободной зоны. Боаду находился за его спиной.

23' Последовала передача от углового флажка от Саймона в сторону Паллуа, но мощный защитник головой сыграл безобразно.

22' Ах, красавец Аппиа! Из пустых ворот, находясь лицом к "рамке", африканский защитник вынес мяч после лёгкого навеса в исполнении Диопа!

21' Сплошные остановки игру явно не красят - Боаду был завален на газон при помощи рук Саймона, распустившего их возле боковой.

20' Желсону сегодня жизнь усложняют сплошными фолами - Кастеллетто бесцеремонно толкнул в грудь португальца возле бровки.

19' Ещё один фол - Де Са Роли прихватил за футболку Желсона. Автор забитого гола пытался пройти на скорости и ударить со смещением.

18' У "Монако" сейчас 92 точные передачи, в то время как "Нант" точно пасовал 60 раз. Визуально "монегаски" и мяч удерживают значительно чаще.

17' Фол зафиксирован - Желсон перестарался и заехал по ногам Бласа, который в центральном круге замешкался с мячом.

16' "Монако" искусственно сбило темп собственной игры, удерживая снаряд безрезультатно на протяжении целой минуты. Пока у "красно-белых" не удаётся доставить мяч до Боаду.

15' Боаду открылся из-за спины Паллуа, сместился к боковой и выдал хитрую передачу на Диопа. Увы, атака "Монако" имела затяжной характер и растворилась.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЖЕЛСОН! Роскошную передачу на угол вратарской выдал с левой ноги защитник "Монако" Агилар, и Желсон, опередив Кастеллетто, вонзил мяч мыском в угол!

13' Желсон возле боковой не смог остановить мяч под воздействием Аппиа, который навис над ним, словно Дамоклов меч.

12' Напомню, что Александр Головин сегодня пребывает в запасе, так что, при определённых обстоятельствах на поле во втором тайме россиянин выйдет.

11' "Нант" не извлёк выгоду из штрафного - Саймон выпрыгнул выше всех и головой нанёс неточный удар. Мяч прошёл в нескольких метрах над перекладиной.

10' Коло-Муани вёл ожесточённую борьбу за мяч с двумя игроками "Монако", и в итоге Дисаси грубо пнул его по левой ноге.

9' Бадьяшиль понизу разрезающей передачей пытался доставить мяч до Боаду, но голландца возле штрафной опередил Паллуа.

8' Нюбель ошибся при дальней передаче - немец метил в направлении Диопа, но того подтолкнул в спину едва заметно Фабио да Сильва.

7' ОПАСНО! После ошибки Аппиа мячом завладел Боаду, сыгравший в мае на молодёжном Евро, но из убойной позиции промахнулся по пустым воротам!

6' Не прошла передача в сторону Диопа, который открылся на фланге и был готов к приёму мяча. Кайо пытался его снабдить "круглым". "Нант" пока обороняется большими силами.

5' Опасно! Фолланд оказался на ударной позиции и пробил с левой ноги мимо ворот - кажется, что мяч коснулся ноги Кастеллетто.

4' "Монако" владеет мячом на своей половине поля, следует обрез со стороны Чуамени, но "монегаски" усилиями Лукаса вновь забирают снаряд.

3' Желсон продрался по флангу и выполнил стандартный навес на ближнюю штангу, но из вратарской мяч вынес опытный Паллуа.

2' Агилар получил толчок в спину от Саймона - защитник "Монако" возле лицевой линии упал после контакта.