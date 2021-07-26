Франция: Лига 1 2021-2022
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан
Последние игры между собой
Монако: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Нант 1:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Монако - Нант
Исход игры
Монако
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Нант
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
57.5% (23)
Нет
42.5% (17)
Популярный счёт
2:1 Монако
42.9% (18)
2:0 Монако
23.8% (10)
1:0 Монако
16.7% (7)
3:1 Монако
7.1% (3)
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