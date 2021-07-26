Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Нант

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако
Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан
Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант

Последние игры между собой

Монако: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Нант 1:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1
Нант 1:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон Фут 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
20. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2021, осталось 2 дня 20 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Монако 97.6% (41)
    X 2.4% (1)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Нант
    1.56
    4.75
    7.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Нант онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Нант

    Исход игры
    Монако
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    42.9% (18)
    2:0 Монако
    23.8% (10)
    1:0 Монако
    16.7% (7)
    3:1 Монако
    7.1% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     