Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
1:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Гроупама Арена
Брест
0:1
43' ГолКардона Ирвин
1:1
62' ГолСлимани Ислам
67' Желтая карточкаМаньетти Уго
17
Гюсто
Мало
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
40
Бизот
Марко
20
Уронен
Йере
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
43'
0:1
62'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Слимани Ислам
|1
|1
|2.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Маньетти Уго
|1
|0
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург
Брест Последние 20 матчей: +3 =6 -11Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян
Последние игры между собой
Лион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брест
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брест
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Брест
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|2.
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|0
|3.
|Брест
|Кардона Ирвин
|1
|0
|0
|4.
|Монако
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|0
|5.
|Нант
|Саймон Мозес
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брест
|Маньетти Уго
|1
|0
Прогнозы на матч Лион 1:1 Брест
Исход игры
Лион
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Брест
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (51)
Меньше
63.04% (87)
Обе команды забьют
Да
31.16% (43)
Нет
68.84% (95)
Популярный счёт
2:0 Лион
51.1% (72)
2:1 Лион
19.9% (28)
1:0 Лион
10.6% (15)
3:1 Лион
8.5% (12)
3:0 Лион
5% (7)
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