Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Castello Lukeba выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Брест почти не владела мячом в первой половине.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Маньетти Уго из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Мало Густо из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

47' Какере Максанс имел все шансы забить, но Марко Бизот сделал отличный сейв!

47' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Мунье Стив нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

46' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Кардона Ирвин из команды Брест правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

43' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брест выполняет удар от ворот.

42' Отличный пас сделал Дюбуа Лео из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Мало Густо нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Февр Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Мало Густо из команды Лион делает пас партнеру.

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лион выполняет удар от ворот.

33' Отличный пас сделал Мунье Стив из команды Брест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Castello Lukeba наказан за толчок Мунье Стив

32' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

31' Брест выполняет удар от ворот.

31' Как он промахнулся? Дембеле Мусса II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Дюбуа Лео из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Плохо сыграл Уронен Йере - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

23' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Брест выполняет удар от ворот.

21' Мало Густо из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лион выполняет удар от ворот.

15' Игрок Мбок Хианга из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

13' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Игрок Ауа Уссем из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Castello Lukeba предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Кардона Ирвин бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

10' Удар от ворот произведет Брест

9' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

9' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Шерки Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Белькебла Арис получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Белькебла Арис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лион начинает с центра поля