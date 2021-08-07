Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
1:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Брест
0:1
43' ГолКардона Ирвин
1:1
62' ГолСлимани Ислам
67' Желтая карточкаМаньетти Уго
90' Желтая карточкаСлимани Ислам
17
Гюсто
Мало
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
40
Бизот
Марко
20
Уронен
Йере
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Нсомби Гаэль
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Соу Ноэ
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
43'
0:1
62'
67'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Слимани Ислам
|1
|1
|2.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Слимани Ислам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маньетти Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Брест
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург
Брест Последние 20 матчей: +3 =6 -11Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян
Последние игры между собой
Лион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Труа
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Труа
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Труа
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|2.
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|0
|3.
|Брест
|Кардона Ирвин
|1
|0
|0
|4.
|Труа
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|0
|5.
|Монако
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|2.
|Брест
|Маньетти Уго
|1
|0
Прогнозы на матч Лион 1:1 Брест
Исход игры
Лион
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Брест
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (51)
Меньше
63.04% (87)
Обе команды забьют
Да
31.16% (43)
Нет
68.84% (95)
Популярный счёт
2:0 Лион
51.1% (72)
2:1 Лион
19.9% (28)
1:0 Лион
10.6% (15)
3:1 Лион
8.5% (12)
3:0 Лион
5% (7)
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