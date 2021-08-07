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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
1:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
0:1
43' Гол
Кардона Ирвин
1:1
62' Гол
Слимани Ислам
67' Желтая карточка
Маньетти Уго
90' Желтая карточка
Слимани Ислам
90'+5
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
6
Фильо
Марсело
4
Люкеба
Кастелло
14
Дюбуа
Лео
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
18
Шерки
Райан
9
Дембеле
Мусса
II
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
7
Белькебла
Арис
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
Лион
4-3-3
Брест
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Маньетти Уго
Белькебла Арис
43'
0:1
Кардона Ирвин
60'
Слимани Ислам
Мендес Тьяго
 
60'
Пакета Лукас
Шерки Райан
 
62'
Слимани Ислам
(Экамби Карл Токо)
1:1
66'
 
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
67'
 
Маньетти Уго
78'
 
Фоссурье Жюльен
Пьер-Габриэль Ронаэль
78'
 
Дюверн Жан-Кевин
Онора Франк
90'
Слимани Ислам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Слимани Ислам 1 1
2. Экамби Карл Токо 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 1 1

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Слимани Ислам 1 0
Брест
# Игрок      
1. Маньетти Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 0 0 0 100% (1) 0
 Брест 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург
Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн
Брест Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян
Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест

Последние игры между собой

Лион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 4
Брест 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:2 Брест Лига 1 Лион 3:1 Брест Кубок лиги Брест 2:2 Лион Лига 1
Брест 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Брест Лига 1 Лион 1:1 Брест Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Труа 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Труа 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Труа 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Слимани Ислам 1 0 0
2. Нант Кастеллетто Жан-Шарль 1 0 0
3. Брест Кардона Ирвин 1 0 0
4. Труа Эль-Хаджам Уалид 1 0 0
5. Монако Желсон Мартиньш 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лион Слимани Ислам 1 0
2. Брест Маньетти Уго 1 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Брест почти не владела мячом в первой половине.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лион: 76%, Брест: 24%.
  • 48'
    Маньетти Уго из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Мало Густо из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 47'
    Какере Максанс имел все шансы забить, но Марко Бизот сделал отличный сейв!
  • 47'
    Шерки Райан из команды Лион делает пас партнеру.
  • 47'
    Шерки Райан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Лион начинает контратаку
  • 46'
    Мунье Стив нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
  • 46'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья свистит. Дюбуа Лео атаковал сзади соперника. Это Онора Франк заработал своей команде штрафной
  • 45'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Лион пытается что-то создать.
  • 44'
    Лион пытается что-то создать.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кардона Ирвин из команды Брест правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 43'
    Кардона Ирвин из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Отличный пас сделал Дюбуа Лео из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Мало Густо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас партнеру.
  • 41'
    Лион пытается что-то создать.
  • 41'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 41'
    Шерки Райан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Уронен Йере из команды Брест пасует в штрафную, но Лопеш Антони выходит и ловит мяч.
  • 40'
    Брест пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 69%, Брест: 31%.
  • 40'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Шерки Райан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    39'
    Мунье Стив наказан за толчок Какере Максанс
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Февр Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    37'
    Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 37'
    Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас партнеру.
  • 37'
    Мало Густо из команды Лион делает пас партнеру.
  • 36'
    Лион контролирует мяч.
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Мбок Хианга наказан за толчок Мендес Тьяго
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 69%, Брест: 31%.
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    34'
    Шерки Райан из команды Лион подал угловой слева.
  • 34'
    Шерки Райан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Лион пытается что-то создать.
  • 33'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Отличный пас сделал Мунье Стив из команды Брест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    33'
    Castello Lukeba наказан за толчок Мунье Стив
  • 32'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Шерки Райан делает длинную передачу вперед
  • 31'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Как он промахнулся? Дембеле Мусса II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 31'
    Шерки Райан из команды Лион увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 31'
    Игрок Дембеле Мусса II из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 31'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас партнеру.
  • 30'
    Дюбуа Лео из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 69%, Брест: 31%.
  • 30'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Мбок Хианга наказан за толчок Ауа Уссем
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Какере Максанс наказан за толчок Уронен Йере
  • 28'
    Плохо сыграл Уронен Йере - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 28'
    Дюбуа Лео делает длинную передачу вперед
  • 27'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Брест: 34%.
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 23'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 23'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Брест контролирует мяч.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Мало Густо из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 21'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас партнеру.
  • 21'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 68%, Брест: 32%.
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Белькебла Арис получил травму и заменен. Маньетти Уго выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 16'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Кардона Ирвин из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 16'
    Брест пытается что-то создать.
  • 15'
    Лион контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Брест: 33%.
  • 15'
    Игрок Мбок Хианга из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 15'
    Мбок Хианга из команды Брест делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Ауа Уссем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 14'
    Дюбуа Лео из команды Лион увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 13'
    Дюбуа Лео из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Игрок Ауа Уссем из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 13'
    Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Дембеле Мусса II из команды Лион делает пас партнеру.
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Мунье Стив из команды Брест подал угловой справа.
  • 11'
    Castello Lukeba предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • 11'
    Онора Франк из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Кардона Ирвин бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
  • 11'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Онора Франк из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Брест контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 80%, Брест: 20%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 10'
    Дембеле Мусса II из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 9'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Шерки Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Пьер-Габриэль Ронаэль наказан за толчок Шерки Райан
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Назначен штрафной. Пострадал Какере Максанс, его свалил Мбок Хианга.
  • 8'
    Лион пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    7'
    Белькебла Арис возвращается на поле.
  • 7'
    Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Шерки Райан из команды Лион подал угловой слева.
  • 6'
    Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Белькебла Арис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Брест: 36%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Белькебла Арис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Экамби Карл Токо наказан за толчок Уронен Йере
  • 3'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Лион пытается что-то создать.
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Лион 98.6% (139)
X 0.7% (1)
Брест 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Лион 1:1 Брест

Исход игры
Лион
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Брест
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (51)
Меньше
63.04% (87)
Обе команды забьют
Да
31.16% (43)
Нет
68.84% (95)
Популярный счёт
2:0 Лион
51.1% (72)
2:1 Лион
19.9% (28)
1:0 Лион
10.6% (15)
3:1 Лион
8.5% (12)
3:0 Лион
5% (7)
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