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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
ПСЖ
0'
1:0
9' Гол
Эль-Хаджам Уалид
1:1
19' Гол
Хакими Ашраф
1:2
21' Гол
Икарди Мауро
33' Желтая карточка
Кимпембе Преснел
36'
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
15
Азамум
Карим
8
Жиродон
Джимми
19
Эль-Хаджам
Уалид
3
Коне
Юссуф
14
Шамбос
Дилан
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
20
Рипар
Рено
7
Тузгар
Йоанн
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
24
Керер
Тило
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
18
Вейналдум
Джорджиньо
21
Эррера
Андер
15
Данилу
Перейра
23
Дракслер
Юлиан
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
Труа
5-4-1
ПСЖ
4-3-1-2

Ход матча

9'
Эль-Хаджам Уалид
(Шамбос Дилан)
1:0
19'
1:1
Хакими Ашраф
(Эррера Андер)
21'
1:2
Икарди Мауро
(Мбаппе Килиан)
33'
 
Кимпембе Преснел

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Хаджам Уалид 1 1
2. Шамбос Дилан 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хакими Ашраф 1 1
2. Эррера Андер 0 0

Предыдущие игры

Труа Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним
Клермон Фут 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа Труа 1:5 Нанси Шамбли 0:3 Труа Труа 1:0 Аяччо Валансьен 2:2 Труа Труа 2:1 Родез Труа 1:1 Тулуза
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ
ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Труа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Труа 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Труа Лига 1 Труа 0:9 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Труа Лига 1
Труа 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Труа Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Труа 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Труа 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Труа 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Слимани Ислам 1 0 0
2. Нант Кастеллетто Жан-Шарль 1 0 0
3. Брест Кардона Ирвин 1 0 0
4. Труа Эль-Хаджам Уалид 1 0 0
5. Монако Желсон Мартиньш 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лион Слимани Ислам 1 0
2. Брест Маньетти Уго 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Мбаппе слева навесил к дальней штанге, где Эррера в касание ногой с острого угла пробил выше ворот.
  • 36'
    Навас отразил удар Рипара с восемнадцати метров.
  • Травма, повреждение
    34'
    Тузгару медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    33'
    Кимпембе в центре поля сбил Тузгара и получил жёлтую карточку.
  • 32'
    Шамбос с двадцати четырёх метров справа пробил выше ворот.
  • 30'
    Дракслер слева попытался прорваться в штрафную площадь, но при обыгрыше соперника поскользнулся и лишился мяча.
  • Опасный момент
    29'
    Рипар слева с пятнадцати метров пробил низом в ближний угол. Навас успел сложиться и отбить мяч в сторону.
  • 28'
    Хакими встретил Коне на фланге и выбил мяч у соперника за боковую линию поля.
  • 26'
    Дракслеру слева не удалось удачно исполнить подачу со штрафного. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
  • Угловой
    25'
    Гости исполнили угловой удар, который ничем интересным не завершился.
  • Опасный момент
    24'
    Галлон нерассчётливо вышел к углу штрафной площади на Мбаппе. Килиан обыграл голкипера и пробил по воротам. Жиродон головой смог выбить мяч на линии.
  • 23'
    Коне слева сделал пас в штрафную площадь на Тузгара, который не решился идти на обострение в одиночку.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ИКАРДИ!!! После заброса Эрреры Мбаппе ушёл в штрафной площади вправо и откатил мяч на Икарди, который с десяти метров поразил ворота.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ХАКИМИ!!! Хакими справа в штрафной площади получил пас от Эрреры и пробил над Галлоном под перекладину.
  • Офсайд
    18'
    Хакими справа в штрафной площади забрался в офсайд.
  • 16'
    Шамбос справа навесил в руки Навасу.
  • Опасный момент
    15'
    Эррера слева ворвался в штрафную площадь и пробил рядом с ближней штангой.
  • 14'
    Прострел Диалло слева в штрафную площадь прервал Азамум.
  • 13'
    Коне на фланге выбил мяч у Хакими. Парижанам снова придётся начинать атаку от центрального круга.
  • Фол, нарушение
    12'
    Н'Гессан на фланге сбил Мбаппе.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЭЛЬ-ХАДЖАМ!!! Эль-Хаджам после подачи от углового флага головой отправил мяч в ворота парижан.
  • Фол, нарушение
    9'
    Эррера на чужой половине поля сбил Рипара.
  • 8'
    Хакими справа выдал пас в штрафную площадь на Мбаппе, который на развороте не смог обыграть Эль-Хаджама.
  • 6'
    Хакими не позволил Коне пройти вперёд по левому флангу, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • 4'
    Подачу Диалло слева к воротам соперники заблокировали.
  • 2'
    "Труа" играет в синей форме, "ПСЖ" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де л'Об"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Труа 1:2 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:2 ПСЖ

Исход игры
Труа
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
ПСЖ
98.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
54.23% (77)
Меньше
45.77% (65)
Обе команды забьют
Да
26.06% (37)
Нет
73.94% (105)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
39.3% (57)
0:3 ПСЖ
22.1% (32)
1:3 ПСЖ
12.4% (18)
1:2 ПСЖ
10.3% (15)
0:4 ПСЖ
6.2% (9)
0:1 ПСЖ
4.1% (6)
1:5 ПСЖ
1.4% (2)
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