Кимпембе в центре поля сбил Тузгара и получил жёлтую карточку.

Мбаппе слева навесил к дальней штанге, где Эррера в касание ногой с острого угла пробил выше ворот.

30' Дракслер слева попытался прорваться в штрафную площадь, но при обыгрыше соперника поскользнулся и лишился мяча.

29' Рипар слева с пятнадцати метров пробил низом в ближний угол. Навас успел сложиться и отбить мяч в сторону.

28' Хакими встретил Коне на фланге и выбил мяч у соперника за боковую линию поля.

26' Дракслеру слева не удалось удачно исполнить подачу со штрафного. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

25' Гости исполнили угловой удар, который ничем интересным не завершился.

24' Галлон нерассчётливо вышел к углу штрафной площади на Мбаппе. Килиан обыграл голкипера и пробил по воротам. Жиродон головой смог выбить мяч на линии.

23' Коне слева сделал пас в штрафную площадь на Тузгара, который не решился идти на обострение в одиночку.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ИКАРДИ!!! После заброса Эрреры Мбаппе ушёл в штрафной площади вправо и откатил мяч на Икарди, который с десяти метров поразил ворота.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ХАКИМИ!!! Хакими справа в штрафной площади получил пас от Эрреры и пробил над Галлоном под перекладину.

18' Хакими справа в штрафной площади забрался в офсайд.

16' Шамбос справа навесил в руки Навасу.

15' Эррера слева ворвался в штрафную площадь и пробил рядом с ближней штангой.

14' Прострел Диалло слева в штрафную площадь прервал Азамум.

13' Коне на фланге выбил мяч у Хакими. Парижанам снова придётся начинать атаку от центрального круга.

12' Н'Гессан на фланге сбил Мбаппе.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЭЛЬ-ХАДЖАМ!!! Эль-Хаджам после подачи от углового флага головой отправил мяч в ворота парижан.

9' Эррера на чужой половине поля сбил Рипара.

8' Хакими справа выдал пас в штрафную площадь на Мбаппе, который на развороте не смог обыграть Эль-Хаджама.

6' Хакими не позволил Коне пройти вперёд по левому флангу, но упустил мяч за боковую линию поля.

4' Подачу Диалло слева к воротам соперники заблокировали.

2' "Труа" играет в синей форме, "ПСЖ" - в белой.