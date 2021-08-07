Франция: Лига 1 2021-2022
Труа
1:2
Первый тайм: 36'
Стадион: Стад де л'Об
ПСЖ
1:0
9' ГолЭль-Хаджам Уалид
1:1
19' ГолХакими Ашраф
1:2
21' ГолИкарди Мауро
33' Желтая карточкаКимпембе Преснел
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
15
Азамум
Карим
14
Шамбос
Дилан
20
Рипар
Рено
24
Керер
Тило
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
15 Азамум КаримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лумека ЛевиНападающий
- Нападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
-
34 Rudy Kohon
-
-
36 Derek Mazou
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
19'
1:1
21'
1:2
33'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|1
|2.
|Шамбос Дилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хакими Ашраф
|1
|1
|2.
|Эррера Андер
|0
|0
Предыдущие игры
Труа Последние 20 матчей: +10 =4 -6Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Труа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Труа
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Труа
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Труа
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
|2.
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|0
|3.
|Брест
|Кардона Ирвин
|1
|0
|0
|4.
|Труа
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|0
|5.
|Монако
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|2.
|Брест
|Маньетти Уго
|1
|0
Прогнозы на матч Труа 1:2 ПСЖ
Исход игры
Труа
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
ПСЖ
98.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
54.23% (77)
Меньше
45.77% (65)
Обе команды забьют
Да
26.06% (37)
Нет
73.94% (105)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
39.3% (57)
0:3 ПСЖ
22.1% (32)
1:3 ПСЖ
12.4% (18)
1:2 ПСЖ
10.3% (15)
0:4 ПСЖ
6.2% (9)
0:1 ПСЖ
4.1% (6)
1:5 ПСЖ
1.4% (2)
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