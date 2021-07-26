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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Труа Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним
Клермон Фут 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа Труа 1:5 Нанси Шамбли 0:3 Труа Труа 1:0 Аяччо Валансьен 2:2 Труа Труа 2:1 Родез Труа 1:1 Тулуза
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ
ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Труа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Труа 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Труа Лига 1 Труа 0:9 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Труа Лига 1
Труа 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Труа Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон Фут 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
20. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Фут 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Труа - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2021, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Труа 0% (0)
    X 0% (0)
    ПСЖ 100% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    ПСЖ
    11.97
    6.30
    1.31
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Труа - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Труа - ПСЖ

    Исход игры
    Труа
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (12)
    Нет
    71.43% (30)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    36.4% (16)
    0:3 ПСЖ
    20.5% (9)
    1:2 ПСЖ
    18.2% (8)
    1:3 ПСЖ
    9.1% (4)
    0:4 ПСЖ
    6.8% (3)
    0:1 ПСЖ
    4.5% (2)
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