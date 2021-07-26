Франция: Лига 1 2021-2022
Труа
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Стадион: Стад де л'Об
ПСЖ
Предыдущие игры
Труа Последние 20 матчей: +10 =4 -6Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Труа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Труа - ПСЖ
Исход игры
Труа
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (44)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
28.57% (12)
Нет
71.43% (30)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
36.4% (16)
0:3 ПСЖ
20.5% (9)
1:2 ПСЖ
18.2% (8)
1:3 ПСЖ
9.1% (4)
0:4 ПСЖ
6.8% (3)
0:1 ПСЖ
4.5% (2)
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