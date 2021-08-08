1:0
3' ГолДепай Мемфис
2:0
57' ГолБрайтвайт Мартин
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Манай РейНападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
Ход матча
3'
1:0
57'
2:0
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик
Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус
Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус
Последние игры между собой
Барселона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4