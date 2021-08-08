Классно на перехвате сработал Кьеза и, выкатившись из свободной зоны, мощно пробил с левой ноги с подкруткой - Нето выручил!

После углового Бернардески пробил по мячу, но снаряд прошёл в нескольких метрах над перекладиной!

Мората! Фактурный нападающий сборной Испании оторвался от земли примерно на метр и лбом вонзил мяч в руки Нето!

Бернардерски выполнил неплохой навес от флажка в сторону ворот, но Нето добрался до мяча первым.

Мората зарядил со средней дистанции - Нето в прыжке парировал удар. Мяч в створ явно летел!

Несколько замен состоялось в составе "Ювентуса" - Щесны, Алекс, Ругани, Ремзи, Куадрадо, Бентанкур и Роналду отправились на отдых. Вместо них вышли Кулушевски, Кьеза, Маккенни, Перин, Данило и Пеллегрини.

"Барселона" в дебюте второго тайма занимается тем же делом, что и в первом - уверенно контролирует мяч на подступах к штрафной.

Роберто не рискнул бить с дальней дистанции - испанец покатил на Депая, который зарядил примерно с 12 метров по воротам.

Мората в нескольких метрах от боковой линии получил по ногам - Роберто был не слишком прав и принёс извинения.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. Фантастический футбол мы посмотрели. С нетерпением ожидаем вторую половину.

45' Около штрафной Нето завалился Роналду. Португалец принял свою фирменную стойку и с правой ноги зарядил в угол - бразилец в падении отбил!

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

44' Бентанкур на повышенных тонах общается с судьёй после столкновения с Бускетсом. Арбитр выбрал нейтралитет и абстрагировался.

43' Депай выполнил навесную передачу на дальнюю штангу, откуда не смог замкнуть Брайтвайт. Не успел накрыть участника Евро-2020 де Лихт.

42' Бускетс выполнил акцентированный навес в направлении Депая, но головой голландец в штрафной сыграл не так, как хотел. Но заработал угловой.

41' Дест получил по ногам - нарушителем оказался Араухо. Уругваец заплёл нижние конечности игрока сборной США. Будет опасный штраыной.

40' "Барселона" вальяжно перекатывает мяч около штрафной - Депай и Гризманн так и не смогли найти момент для удара.

39' Мората выскочил 1 на 1 практически и зарядил с правой ноги, но судья посчитал, что испанец оказался в офсайде.

38' Опасно! С близкого расстояния зарядил по воротам с левой ноги Депай, но Щесны с большим трудом отразил!

37' ОПАСНО! Брайтвайт оказался на ударной позиции и с близкого расстояния пробил прямо в Щесны. Может, пора в "Вест Хэм", Мартин?

36' Возле центрального круга снова срублен Алекс Сандро. Теперь уже Дест избрал его мишенью.

35' Брайтвайт спорит активно с арбитром, считая, что фола на Алексе Сандро не было! Но, господа, помилуйте - бразилец едва с ногой не расстался!

34' Гризманн, оказавшись около своей штрафной, был сбит Бентанкуром. Уругваец протянул французу руку, и конфликт исчерпан.

33' Отрадно видеть большое количество зрителей на трибунах - коронавирус лютует по Европе, но с ним научились справляться, и футбол не умрёт!

32' "Ювентус" заработал штрафной в опасной близости от владений Нето. Роналду приземлился на газон после контакта с Альбой.

31' Режиссёр телетрансляции выхватил крупный план Шакиры - супруга Пике сидит на секторе вместе с детишками, которые явно не желают глядеть на поле.

30' Дест поднялся - арбитр осведомился о его состоянии, и американец поднял большой палец вверх. Не потребовалась помощь медиков.

29' В штрафной площади "Барселоны" лежит на газоне Дест и корчится от боли. Почему-то судья в упор не видит, что американцу больно.

28' Ещё один офсайд - на сей раз Депай оказался в положении, запрещённом регламентом. Голландец качает головой.

27' Дест снова активен - прошёл мимо Араухо американец и выполнил лёгкий навес в сторону Брайтвайта, но чрезвычайно сильно полетел мяч.

26' Процент владения мячом сумасшедший - 70% против 30%. "Сине-гранатовые" выключили из игры Морату и Бернардески.

25' "Ювентус" уже минут 5 не может продраться сквозь центр поля. Даже Роналду участвует в обороне. "Барселона" играет очень мощно.

24' Депай крутился возле боковой линии, и пришлось Криштиану Роналду фолить. Даже португалец иногда "грешит".

23' Гризманн на углу штрафной подпрыгнул в попытке сохранить мяч, но немного не рассчитал с точки зрения геометрии, и "круглый" укатился за пределы поля.

22' МОМЕНТ! Вдоль ворот покатил снаряд Депай, и мяч, никого не коснувшись, вылетел за пределы поля!

21' Араухо классно поставил корпус Куадрадо - уругваец не пустил колумбийца в штрафную, и бывший игрок "Челси" едва заметно толкнул его.

20' С близкого расстояния забил Демир, но боковой судья чуть ранее поднял флажок - на пару сантиметров в офсайде оказался игрок "Барселоны".

19' "Барселона" целую минуту вальяжно контролирует мяч в штрафной "Ювентуса". Позволяет "старая синьора" издеваться над собой.

18' Опасно! Гризманн по банановой дуге пробил с правой ноги, и Щесны едва не отразил удар! Испугался немного поляк, увидев силу удара.

17' Ещё один фол - теперь Демир нарвался на фол, подставившись под де Шильо. Итальянец улыбается, будто не было нарушения.

16' Дест получил по ногам от Алекса Сандро - бразилец как следует приложился по икроножной мышце американца.

15' Странно, что судья не указал на угловой - бразилец ведь явно перевёл мяч за пределы поля. Роналду даже удивился.

14' Разогнал "Ювентус" атаку через центр, Мората откатил мяч под удар Роналду, и несравненный португалец зарядил в руки Нето!

13' Демир, молодой талант из академии "Барселоны", выдал передачу в сторону Бускетса, но в спину его легонько толкнул Мората.

12' Ужасная передача от Роберто последовала по воздуху в направлении Депая - голландец банально замешкался.

11' Бентанкур пробил по ногам Бускетсу - испанец не стал разыгрывать комедию и оперативно поднялся, а футболисты "Барселоны" оперативно разыграли штрафной.

10' Дест впустую потратил калории, пролетев по флангу, так как диагональная передача от Роберто себя не оправдала.

9' Около штрафной площади получил по ногам Гризманн - французу досталось после борьбы с де Лихтом, который выскочил в эту зону.

8' "Барселона" продолжает атаковать - Альба финтом убрал Алекса, но передача в сторону Роберто не прошла. Был перехват от де Шильо.

7' Дест сблизился к центру штрафной площади и зарядил с левой ноги - мяч после выстрела американца прошёл около штанги.

6' Депай остановил мяч около боковой линии и покатил в сторону Брайтвайта - датчанин не пробил под давлением Алекса.

5' "Ювентус" в атаке - Куадрадо отдал передачу под удар Морате, который с разворота пытался пробить под давлением Пике.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО-Л! 1-0! ДЕПАЙ! Летний новичок "Барселоны" выскочил на рандеву с голкипером Щесны и зарядил с правой ноги по центру!

3' Последовал навес от Куадрадо в сторону Бернардески, который головой не попал по мячу из простой ситуации.

2' "Ювентус" играет в традиционной чёрно-белой форме, в то время как "Барселона" предстала перед публикой в красно-синем сочетании.