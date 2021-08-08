Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Барселона
2:0
Второй тайм: 58'
Ювентус
0'
1:0
3' Гол
Депай Мемфис
2:0
57' Гол
Брайтвайт Мартин
58'
Барселона
Ювентус

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик
Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус
Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Барселона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Барселона 0:3 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 0:2 Барселона Лига чемпионов Ювентус 0:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Ювентус Лига чемпионов
Ювентус 1:2 Барселона Международный кубок чемпионов Барселона 0:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 3:0 Барселона Лига чемпионов Ювентус 1:3 Барселона Лига чемпионов
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    53'
    Мората зарядил со средней дистанции - Нето в прыжке парировал удар. Мяч в створ явно летел!
  • Угловой
    52'
    Бернардерски выполнил неплохой навес от флажка в сторону ворот, но Нето добрался до мяча первым.
  • Опасный момент
    51'
    Мората! Фактурный нападающий сборной Испании оторвался от земли примерно на метр и лбом вонзил мяч в руки Нето!
  • Угловой
    50'
    После углового Бернардески пробил по мячу, но снаряд прошёл в нескольких метрах над перекладиной!
  • Опасный момент
    49'
    Классно на перехвате сработал Кьеза и, выкатившись из свободной зоны, мощно пробил с левой ноги с подкруткой - Нето выручил!
  • Фол, нарушение
    48'
    Мората в нескольких метрах от боковой линии получил по ногам - Роберто был не слишком прав и принёс извинения.
  • Опасный момент
    47'
    Роберто не рискнул бить с дальней дистанции - испанец покатил на Депая, который зарядил примерно с 12 метров по воротам.
  • 46'
    "Барселона" в дебюте второго тайма занимается тем же делом, что и в первом - уверенно контролирует мяч на подступах к штрафной.
  • Замена
    46'
    Несколько замен состоялось в составе "Ювентуса" - Щесны, Алекс, Ругани, Ремзи, Куадрадо, Бентанкур и Роналду отправились на отдых. Вместо них вышли Кулушевски, Кьеза, Маккенни, Перин, Данило и Пеллегрини.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Фантастический футбол мы посмотрели. С нетерпением ожидаем вторую половину.
  • Опасный момент
    45'
    Около штрафной Нето завалился Роналду. Португалец принял свою фирменную стойку и с правой ноги зарядил в угол - бразилец в падении отбил!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    44'
    Бентанкур на повышенных тонах общается с судьёй после столкновения с Бускетсом. Арбитр выбрал нейтралитет и абстрагировался.
  • Угловой
    43'
    Депай выполнил навесную передачу на дальнюю штангу, откуда не смог замкнуть Брайтвайт. Не успел накрыть участника Евро-2020 де Лихт.
  • 42'
    Бускетс выполнил акцентированный навес в направлении Депая, но головой голландец в штрафной сыграл не так, как хотел. Но заработал угловой.
  • Фол, нарушение
    41'
    Дест получил по ногам - нарушителем оказался Араухо. Уругваец заплёл нижние конечности игрока сборной США. Будет опасный штраыной.
  • 40'
    "Барселона" вальяжно перекатывает мяч около штрафной - Депай и Гризманн так и не смогли найти момент для удара.
  • Офсайд
    39'
    Мората выскочил 1 на 1 практически и зарядил с правой ноги, но судья посчитал, что испанец оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    38'
    Опасно! С близкого расстояния зарядил по воротам с левой ноги Депай, но Щесны с большим трудом отразил!
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! Брайтвайт оказался на ударной позиции и с близкого расстояния пробил прямо в Щесны. Может, пора в "Вест Хэм", Мартин?
  • Фол, нарушение
    36'
    Возле центрального круга снова срублен Алекс Сандро. Теперь уже Дест избрал его мишенью.
  • Фол, нарушение
    35'
    Брайтвайт спорит активно с арбитром, считая, что фола на Алексе Сандро не было! Но, господа, помилуйте - бразилец едва с ногой не расстался!
  • Фол, нарушение
    34'
    Гризманн, оказавшись около своей штрафной, был сбит Бентанкуром. Уругваец протянул французу руку, и конфликт исчерпан.
  • 33'
    Отрадно видеть большое количество зрителей на трибунах - коронавирус лютует по Европе, но с ним научились справляться, и футбол не умрёт!
  • Фол, нарушение
    32'
    "Ювентус" заработал штрафной в опасной близости от владений Нето. Роналду приземлился на газон после контакта с Альбой.
  • 31'
    Режиссёр телетрансляции выхватил крупный план Шакиры - супруга Пике сидит на секторе вместе с детишками, которые явно не желают глядеть на поле.
  • 30'
    Дест поднялся - арбитр осведомился о его состоянии, и американец поднял большой палец вверх. Не потребовалась помощь медиков.
  • Травма, повреждение
    29'
    В штрафной площади "Барселоны" лежит на газоне Дест и корчится от боли. Почему-то судья в упор не видит, что американцу больно.
  • Офсайд
    28'
    Ещё один офсайд - на сей раз Депай оказался в положении, запрещённом регламентом. Голландец качает головой.
  • 27'
    Дест снова активен - прошёл мимо Араухо американец и выполнил лёгкий навес в сторону Брайтвайта, но чрезвычайно сильно полетел мяч.
  • 26'
    Процент владения мячом сумасшедший - 70% против 30%. "Сине-гранатовые" выключили из игры Морату и Бернардески.
  • 25'
    "Ювентус" уже минут 5 не может продраться сквозь центр поля. Даже Роналду участвует в обороне. "Барселона" играет очень мощно.
  • Фол, нарушение
    24'
    Депай крутился возле боковой линии, и пришлось Криштиану Роналду фолить. Даже португалец иногда "грешит".
  • 23'
    Гризманн на углу штрафной подпрыгнул в попытке сохранить мяч, но немного не рассчитал с точки зрения геометрии, и "круглый" укатился за пределы поля.
  • Опасный момент
    22'
    МОМЕНТ! Вдоль ворот покатил снаряд Депай, и мяч, никого не коснувшись, вылетел за пределы поля!
  • 21'
    Араухо классно поставил корпус Куадрадо - уругваец не пустил колумбийца в штрафную, и бывший игрок "Челси" едва заметно толкнул его.
  • Офсайд
    20'
    С близкого расстояния забил Демир, но боковой судья чуть ранее поднял флажок - на пару сантиметров в офсайде оказался игрок "Барселоны".
  • 19'
    "Барселона" целую минуту вальяжно контролирует мяч в штрафной "Ювентуса". Позволяет "старая синьора" издеваться над собой.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно! Гризманн по банановой дуге пробил с правой ноги, и Щесны едва не отразил удар! Испугался немного поляк, увидев силу удара.
  • Фол, нарушение
    17'
    Ещё один фол - теперь Демир нарвался на фол, подставившись под де Шильо. Итальянец улыбается, будто не было нарушения.
  • Фол, нарушение
    16'
    Дест получил по ногам от Алекса Сандро - бразилец как следует приложился по икроножной мышце американца.
  • 15'
    Странно, что судья не указал на угловой - бразилец ведь явно перевёл мяч за пределы поля. Роналду даже удивился.
  • Опасный момент
    14'
    Разогнал "Ювентус" атаку через центр, Мората откатил мяч под удар Роналду, и несравненный португалец зарядил в руки Нето!
  • Фол, нарушение
    13'
    Демир, молодой талант из академии "Барселоны", выдал передачу в сторону Бускетса, но в спину его легонько толкнул Мората.
  • 12'
    Ужасная передача от Роберто последовала по воздуху в направлении Депая - голландец банально замешкался.
  • Фол, нарушение
    11'
    Бентанкур пробил по ногам Бускетсу - испанец не стал разыгрывать комедию и оперативно поднялся, а футболисты "Барселоны" оперативно разыграли штрафной.
  • 10'
    Дест впустую потратил калории, пролетев по флангу, так как диагональная передача от Роберто себя не оправдала.
  • Фол, нарушение
    9'
    Около штрафной площади получил по ногам Гризманн - французу досталось после борьбы с де Лихтом, который выскочил в эту зону.
  • 8'
    "Барселона" продолжает атаковать - Альба финтом убрал Алекса, но передача в сторону Роберто не прошла. Был перехват от де Шильо.
  • Опасный момент
    7'
    Дест сблизился к центру штрафной площади и зарядил с левой ноги - мяч после выстрела американца прошёл около штанги.
  • 6'
    Депай остановил мяч около боковой линии и покатил в сторону Брайтвайта - датчанин не пробил под давлением Алекса.
  • 5'
    "Ювентус" в атаке - Куадрадо отдал передачу под удар Морате, который с разворота пытался пробить под давлением Пике.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО-Л! 1-0! ДЕПАЙ! Летний новичок "Барселоны" выскочил на рандеву с голкипером Щесны и зарядил с правой ноги по центру!
  • Опасный момент
    3'
    Последовал навес от Куадрадо в сторону Бернардески, который головой не попал по мячу из простой ситуации.
  • 2'
    "Ювентус" играет в традиционной чёрно-белой форме, в то время как "Барселона" предстала перед публикой в красно-синем сочетании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня состоится товарищеский поединок с участием "Барселоны" и "Ювентуса". Испанцы потеряли Лионеля Месси, а туринский клуб готов пойти за золотом Серии А под началом Аллегри. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Ювентус
2.38
4.80
9.20
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