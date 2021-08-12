Кубок Либертадорес 2021
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 45+'
Атлетико Минейро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Alex Vigo
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Nathan VI
-
8 Jair II
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
2 Guga3
-
-
Главный тренер: Cuca
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|2
|0.22
|2.
|Альварес Хулиан
|2
|0.22
|3.
|Суарес Матиас
|1
|0.11
|4.
|Fabricio Angileri
|1
|0.11
|5.
|Диас Пауло
|1
|0.11
|6.
|Federico Girotti
|1
|0.11
|7.
|Мартинес Эктор II
|1
|0.11
|8.
|Монтьель Гонсало
|1 (1)
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|6 (1)
|0.67
|2.
|Варгас Эдуардо
|2
|0.22
|3.
|Саварино Джефферсон
|2
|0.22
|4.
|Арана Гильерме
|1
|0.11
|5.
|Keno
|1
|0.11
|6.
|Натан Аллан
|1
|0.11
|7.
|Сарачо Федерико
|1
|0.11
|8.
|Marrony
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майдана Джонатан
|1
|1
|2.
|Каско Милтон
|2
|0
|3.
|Перес Энцо
|2
|0
|4.
|Сукулини Бруно
|2
|0
|5.
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|6.
|Суарес Матиас
|1
|0
|7.
|Понцио Леонардо
|1
|0
|8.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|9.
|Рохас Роберт
|1
|0
|10.
|Federico Girotti
|1
|0
|11.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|4
|0
|2.
|Халк Живанилдо
|3
|0
|3.
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|4.
|Jair II
|2
|0
|5.
|Натан Аллан
|0
|1
|6.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|7.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|8.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|9.
|Арана Гильерме
|1
|0
|10.
|Keno
|1
|0
|11.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|12.
|Nathan VI
|1
|0
|13.
|Igor Rabello
|1
|0
|14.
|Сарачо Федерико
|1
|0
|15.
|Франко Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|Атлетико Минейро
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт
Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба Росарио 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +15 =2 -3Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя
Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Ремо 0:2 Атлетико Минейро
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|8
|4
|0
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рони III
|6
|0
|0
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|1
|0
|4.
|Дефенса и Хустисия
|Braian Romero
|5
|0
|0
|5.
|Расинг Авельянеда
|Чанкалай Томас
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|Carlos Quintana
|4
|1
|2.
|Универсидад Католика Чили
|Fernando Zampedri
|5
|0
|3.
|Велес Сарсфилд
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|4.
|Барселона Гуаякиль
|Bruno Pinatares
|5
|0
|5.
|Унион Ла-Калера
|Кастеллани Гонсало
|3
|1