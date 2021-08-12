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Кубок Либертадорес 2021

2021
Ривер Плейт
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
58' Гол
Фернандес Игнасио
77' Желтая карточка
Диас Пауло
84' Красная карточка
Фернандес Игнасио
90' Желтая карточка
Перес Энцо
90'+8
Ривер Плейт
Атлетико Минейро

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 2 0.22
2. Альварес Хулиан 2 0.22
3. Суарес Матиас 1 0.11
4. Fabricio Angileri 1 0.11
5. Диас Пауло 1 0.11
6. Federico Girotti 1 0.11
7. Мартинес Эктор II 1 0.11
8. Монтьель Гонсало 1 (1) 0.11
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 6 (1) 0.67
2. Варгас Эдуардо 2 0.22
3. Саварино Джефферсон 2 0.22
4. Фернандес Игнасио 1 0.11
5. Арана Гильерме 1 0.11
6. Keno 1 0.11
7. Натан Аллан 1 0.11
8. Сарачо Федерико 1 0.11
9. Marrony 1 0.11

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Перес Энцо 3 0
2. Майдана Джонатан 1 1
3. Каско Милтон 2 0
4. Сукулини Бруно 2 0
5. Монтьель Гонсало 2 0
6. Суарес Матиас 1 0
7. Понцио Леонардо 1 0
8. Диас Пауло 1 0
9. Де ла Крус Николас 1 0
10. Рохас Роберт 1 0
11. Federico Girotti 1 0
12. Мартинес Эктор II 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 4 0
2. Халк Живанилдо 3 0
3. Фернандес Игнасио 1 1
4. Варгас Эдуардо 2 0
5. Jair II 2 0
6. Натан Аллан 0 1
7. Саша Эдуардо 1 0
8. Алонсо Хуниор 1 0
9. Арана Гильерме 1 0
10. Keno 1 0
11. Gabriel Paulista XVI 1 0
12. Nathan VI 1 0
13. Igor Rabello 1 0
14. Сарачо Федерико 1 0
15. Франко Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 40% (4) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 0 20% (2)
 Атлетико Минейро 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт
Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба Росарио 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя
Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Ремо 0:2 Атлетико Минейро
1/8 финала
4 Сан-Паулу
2 Расинг Авельянеда
0 Универсидад Католика Чили
2 Палмейрас Сан-Паулу
5 Олимпия Асунсьон
4 Интернасьонал Порту Алегре
1 Дефенса и Хустисия
5 Фламенго
3 Ривер Плейт
1 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
3 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
3 Флуминенсе
2 Велес Сарсфилд
3 Барселона Гуаякиль
1/4 финала
1 Сан-Паулу
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Олимпия Асунсьон
4 Фламенго
0 Ривер Плейт
1 Атлетико Минейро
0 Флуминенсе
0 Барселона Гуаякиль
1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 8 4 0
2. Палмейрас Сан-Паулу Рони III 6 0 0
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 1 0
4. Дефенса и Хустисия Braian Romero 5 0 0
5. Расинг Авельянеда Чанкалай Томас 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аргентинос Хуниорс Carlos Quintana 4 1
2. Универсидад Католика Чили Fernando Zampedri 5 0
3. Велес Сарсфилд Касерес Сантьяго 5 0
4. Барселона Гуаякиль Bruno Pinatares 5 0
5. Унион Ла-Калера Кастеллани Гонсало 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро онлайн




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