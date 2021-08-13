Копа Судамерикана 2021
1:0
43' ПенальтиКарлос Санчес II
45' Желтая карточкаHector Villalba1
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
28
Kaiky
41
Jean
Mota
30
Lucas
Braga
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
-
28 KaikyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 MoraesЗащитник
- Полузащитник
-
12 RanielНападающий
- Нападающий
-
21 Para I
-
-
-
-
26 Robson Reis
-
-
-
43 Renyer
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
-
16 Рамирес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Энсисо ХулиоНападающий
- Нападающий
-
10 Ivan Franco
-
-
Главный тренер: Daniel Garnero
Ход матча
43'
1:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kaio Jorge
|2
|0.67
|2.
|Карлос Санчес II
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барейро Антонио
|2
|0.22
|2.
|Hugo Martinez
|2
|0.22
|3.
|Hector Villalba1
|2
|0.22
|4.
|Боканегра Даниэль
|1
|0.11
|5.
|Adrian Martinez
|1
|0.11
|6.
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.11
|7.
|Alfio Oviedo
|1
|0.11
|8.
|Carlos Ferreira III
|1
|0.11
|9.
|Энсисо Хулио
|1
|0.11
|10.
|Christian Baez
|1 (1)
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kaiky
|2
|0
|2.
|Jean Mota
|1
|0
|3.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барейро Антонио
|3
|0
|2.
|Ваньони Леонель
|2
|0
|3.
|Alexander Barboza
|2
|0
|4.
|Энсисо Хулио
|2
|0
|5.
|Adrian Martinez
|1
|0
|6.
|Diego Viera II
|1
|0
|7.
|Рамирес Иван
|1
|0
|8.
|Bautista Merlini
|1
|0
|9.
|Matias Espinoza
|1
|0
|10.
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|11.
|Ayrton Cougo
|1
|0
|12.
|Hugo Martinez
|1
|0
|13.
|Hector Villalba1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Либертад
|23.08% (3)
|0
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +7 =8 -5Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи Сантос 2:0 Атлетико Минейро Гремио 2:2 Сантос Сантос 2:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:0 Сантос Сантос 0:0 Жувентуде
Либертад Последние 20 матчей: +10 =5 -5Насьональ Асунсьон 1:0 Либертад Либертад 1:1 Сол де Америка Серро Портеньо 1:1 Либертад Либертад 0:1 Хуниор
Либертад 0:0 Гуайрена Хуниор 3:4 Либертад Спортиво Лукеньо 1:3 Либертад Палестино 1:2 Либертад Либертад 1:2 Сол де Америка Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад Гуарани Асунсьон 1:6 Либертад Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Либертад 3:1 12 де Октубре Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Либертад 1:1 Насьональ Асунсьон Либертад 2:0 Палестино Серро Портеньо 0:3 Либертад Атлетико Насьональ II 4:1 Либертад
Последние игры между собой
Сантос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Либертад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Agustin Alvarez
|7
|0
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Арсенал Саранди
|Lucas Albertengo
|5
|0
|0
|5.
|Монтевидео Сити Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|4
|1
|3.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|3
|1
|4.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|3
|1
|5.
|Ла Экидад
|Omar Duarte
|1
|2