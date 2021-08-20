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Копа Судамерикана 2021

2021
Либертад
1:0
Первый тайм: 38'
Сантос
0'
1:0
13' Гол
Carlos Ferreira III
23' Желтая карточка
Ваньони Леонель
38' Желтая карточка
Alexander Barboza
38'
1
Сильва
Мартин
15
Майада
Камило
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
14
Ваньони
Леонель
23
Hector
Villalba1
22
Hugo
Martinez
2
Боканегра
Даниэль
30
Ramon
Martinez
III
13
Мельгарехо
Лоренсо
7
Carlos
Ferreira
III
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
2
Luiz
Felipe
III
14
Wagner
Leonardo
3
Felipe
Jonatan
20
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
41
Jean
Mota
7
Карлос
Санчес
II
10
Gabriel
Pirani
30
Lucas
Braga
23
Marcos
Guilherme
Либертад
Сантос

Ход матча

13'
Carlos Ferreira III
1:0
23'
Ваньони Леонель
 
38'
Alexander Barboza
 

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боканегра Даниэль 2 0.2
2. Барейро Антонио 2 0.2
3. Carlos Ferreira III 2 0.2
4. Hugo Martinez 2 0.2
5. Hector Villalba1 2 0.2
6. Adrian Martinez 1 0.1
7. Rodrigo Bogarin 1 0.1
8. Alfio Oviedo 1 0.1
9. Энсисо Хулио 1 0.1
10. Christian Baez 1 (1) 0.1
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kaio Jorge 2 0.5
2. Карлос Санчес II 1 (1) 0.25

Карточки

Либертад
# Игрок      
1. Барейро Антонио 3 0
2. Ваньони Леонель 3 0
3. Alexander Barboza 2 0
4. Энсисо Хулио 2 0
5. Adrian Martinez 1 0
6. Diego Viera II 1 0
7. Рамирес Иван 1 0
8. Bautista Merlini 1 0
9. Matias Espinoza 1 0
10. Carlos Ferreira III 1 0
11. Ayrton Cougo 1 0
12. Hugo Martinez 1 0
13. Hector Villalba1 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Kaiky 2 1
2. Jean Mota 1 0
3. Карлос Санчес II 1 0
4. Felipe Jonatan 1 0
5. Wagner Leonardo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Либертад 21.43% (3) 0 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Сантос 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Либертад Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Либертад 3:3 12 де Октубре Итаугуа Сантос 2:1 Либертад Насьональ Асунсьон 1:0 Либертад Либертад 1:1 Сол де Америка
Серро Портеньо 1:1 Либертад Либертад 0:1 Хуниор Либертад 0:0 Гуайрена Хуниор 3:4 Либертад Спортиво Лукеньо 1:3 Либертад Палестино 1:2 Либертад Либертад 1:2 Сол де Америка Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад Гуарани Асунсьон 1:6 Либертад Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Либертад 3:1 12 де Октубре Итаугуа Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Либертад 1:1 Насьональ Асунсьон Либертад 2:0 Палестино
Сантос Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Форталеза 1:1 Сантос Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос
Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи Сантос 2:0 Атлетико Минейро Гремио 2:2 Сантос Сантос 2:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Либертад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сантос 2:1 Либертад Копа Судамерикана Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
1/8 финала
2 Тачира
3 Росарио Сентраль
1 Индепендьенте дель Валле
3 Брагантино
3 Спортинг Кристал
2 Арсенал Саранди
2 Насьональ Монтевидео
2 Пеньяроль
2 ЛДУ Кито
2 Гремио
1 Америка де Кали
5 Атлетико Паранаэнсе
2 Сантос
1 Индепендьенте Авельянеда
4 Хуниор
4 Либертад
1/4 финала
3 Росарио Сентраль
5 Брагантино
1 Спортинг Кристал
4 Пеньяроль
3 ЛДУ Кито
4 Атлетико Паранаэнсе
2 Сантос
1 Либертад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Agustin Alvarez 7 0 0
2. Индепендьенте Авельянеда Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Арсенал Саранди Lucas Albertengo 5 0 0
5. Монтевидео Сити Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 4 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 3 1
4. 12 де Октубре Итаугуа Francisco Manenti 3 1
5. Ла Экидад Omar Duarte 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Сантос
2.13
4.70
3.42
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Где смотреть матч Либертад 1:0 Сантос онлайн




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