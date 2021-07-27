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Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Франчи ДенисВратарь
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
- Нападающий
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья
Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман
Последние игры между собой
Севилья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Севилья - ПСЖ
Исход игры
Севилья
14.6% (19)
Ничья
33.8% (44)
ПСЖ
51.5% (67)
Тотал 2.5
Больше
69.77% (90)
Меньше
30.23% (39)
Обе команды забьют
Да
92.25% (119)
Нет
7.75% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
41.5% (54)
1:1 Ничья
23.8% (31)
2:1 Севилья
10.8% (14)
2:2 Ничья
10% (13)
0:1 ПСЖ
3.1% (4)
2:3 ПСЖ
2.3% (3)
1:3 ПСЖ
2.3% (3)
1:0 Севилья
2.3% (3)
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