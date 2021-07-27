Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Севилья
 
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ПСЖ
Севилья
  •   Главный тренер: Лопетеги Хулен
ПСЖ

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья
Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман
Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Севилья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 4:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:1 ПСЖ Лига Европы
  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников испанского и французского футбола! Сегодня, 27-го июля, состоится товарищеский поединок между "Севильей" и "ПСЖ". Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 130
Севилья 14.6% (19)
X 33.8% (44)
ПСЖ 51.5% (67)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
ПСЖ
2.21
3.68
3.28
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Где смотреть матч Севилья - ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Севилья - ПСЖ

Исход игры
Севилья
14.6% (19)
Ничья
33.8% (44)
ПСЖ
51.5% (67)
Тотал 2.5
Больше
69.77% (90)
Меньше
30.23% (39)
Обе команды забьют
Да
92.25% (119)
Нет
7.75% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
41.5% (54)
1:1 Ничья
23.8% (31)
2:1 Севилья
10.8% (14)
2:2 Ничья
10% (13)
0:1 ПСЖ
3.1% (4)
2:3 ПСЖ
2.3% (3)
1:3 ПСЖ
2.3% (3)
1:0 Севилья
2.3% (3)
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