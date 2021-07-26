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Севилья
 
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ПСЖ

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья
Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман
Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Севилья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 4:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:1 ПСЖ Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2021, осталось 1 день 1 час 11 минут.



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    • Прогнозы 43
    Севилья 14% (6)
    X 37.2% (16)
    ПСЖ 48.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    ПСЖ
    3.00
    3.80
    2.58
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - ПСЖ

    Исход игры
    Севилья
    14.6% (6)
    Ничья
    34.1% (14)
    ПСЖ
    51.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    36.6% (15)
    1:1 Ничья
    26.8% (11)
    2:1 Севилья
    9.8% (4)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    0:1 ПСЖ
    4.9% (2)
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