Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья
Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман
Последние игры между собой
Севилья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Севилья - ПСЖ
Исход игры
Севилья
14.6% (6)
Ничья
34.1% (14)
ПСЖ
51.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
36.6% (15)
1:1 Ничья
26.8% (11)
2:1 Севилья
9.8% (4)
2:2 Ничья
7.3% (3)
0:1 ПСЖ
4.9% (2)
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