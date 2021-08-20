Копа Судамерикана 2021
Атлетико Паранаэнсе
4:2
Конец матча
ЛДУ Кито
0:1
11' ГолАмарилья Луис
1:1
26' ГолChristian Cardoso
2:1
29' ГолChristian Cardoso
2:2
43' ГолХулио Джоян
47' Желтая карточкаBissoli
56' Желтая карточкаChristian Cruz
3:2
62' ГолBissoli
68' Желтая карточкаSantiago Scotto
4:2
69' ПенальтиBissoli
71' Желтая карточкаКайседо Луис II
84' Желтая карточкаErick2
16
Abner2
11
Nikao
20
David
Terans
37
Bissoli
18
Lucas
Piovi
10
Хулио
Джоян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
37 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Khellven
-
19 Jaderson
-
26 Erick2
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хулио ДжоянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Marini
Ход матча
11'
0:1
26'
29'
43'
2:2
47'
56'
62'
3:2
68'
69'
4:2
71'
83'
84'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|4
|0.4
|2.
|Christian Cardoso
|3
|0.3
|3.
|Renato Kayzer
|2
|0.2
|4.
|Bissoli
|2 (1)
|0.2
|5.
|Nikao
|2 (2)
|0.2
|6.
|Фернандо Матос
|1
|0.1
|7.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.1
|8.
|Erick2
|1
|0.1
|9.
|Abner2
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алсивар Хорди
|2 (1)
|0.5
|2.
|Djorkaeff Reasco
|1
|0.25
|3.
|Амарилья Луис
|1
|0.25
|4.
|Хулио Джоян
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nikao
|4
|0
|2.
|Thiago Heleno
|2
|1
|3.
|Фернандо Матос
|3
|0
|4.
|Марсиньо Силва
|2
|0
|5.
|Лео Ситтадини
|2
|0
|6.
|Christian Cardoso
|2
|0
|7.
|Энрике Педру II
|1
|0
|8.
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|9.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|10.
|Ivaldo
|1
|0
|11.
|Bissoli
|1
|0
|12.
|Erick2
|1
|0
|13.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|14.
|Abner2
|1
|0
|15.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mathias Zunino
|1
|0
|2.
|Christian Cruz
|1
|0
|3.
|Герра Франклин
|1
|0
|4.
|Кайседо Луис II
|1
|0
|5.
|Lucas Piovi
|1
|0
|6.
|Santiago Scotto
|1
|0
|7.
|Nilson Angulo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|0
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|ЛДУ Кито
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Парана Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Аваи
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +8 =6 -6ЛДУ Кито 3:3 Депортиво Куэнка ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Универсидад Католика 2:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Ольмедо
Nueve de Octubre 4:1 ЛДУ Кито Гремио 1:2 ЛДУ Кито Текнико Университарио 0:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:1 Гремио ЛДУ Кито 2:1 Оренсе ЛДУ Кито 5:2 Унион Ла-Калера Дельфин 1:1 ЛДУ Кито Фламенго 2:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:3 Аукас Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Индепендьенте дель Валле 3:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:3 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Макара ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 2:2 ЛДУ Кито Гуаякиль Сити 2:2 ЛДУ Кито
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛДУ Кито: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Agustin Alvarez
|7
|0
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Арсенал Саранди
|Lucas Albertengo
|5
|0
|0
|5.
|Монтевидео Сити Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|4
|1
|3.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|3
|1
|4.
|12 де Октубре Итаугуа
|Francisco Manenti
|3
|1
|5.
|Ла Экидад
|Omar Duarte
|1
|2