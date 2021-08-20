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Копа Судамерикана 2021

2021
Атлетико Паранаэнсе
4:2
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
0:1
11' Гол
Амарилья Луис
1:1
26' Гол
Christian Cardoso
2:1
29' Гол
Christian Cardoso
2:2
43' Гол
Хулио Джоян
47' Желтая карточка
Bissoli
56' Желтая карточка
Christian Cruz
3:2
62' Гол
Bissoli
68' Желтая карточка
Santiago Scotto
4:2
69' Пенальти
Bissoli
71' Желтая карточка
Кайседо Луис II
84' Желтая карточка
Erick2
90'+8
1
Дос
Сантос
Адербар
5
Марсиньо
Силва
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
39
Christian
Cardoso
11
Nikao
20
David
Terans
28
Victor
Vitinho4
37
Bissoli
22
Adrian
Jose
Gabbarini
13
Перласа
Педро
15
Герра
Франклин
4
Кайседо
Луис
II
20
Christian
Cruz
8
Алсивар
Хорди
18
Lucas
Piovi
37
Santiago
Scotto
23
Mathias
Zunino
7
Амарилья
Луис
10
Хулио
Джоян
Атлетико Паранаэнсе
ЛДУ Кито

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 4 0.4
2. Christian Cardoso 3 0.3
3. Renato Kayzer 2 0.2
4. Bissoli 2 (1) 0.2
5. Nikao 2 (2) 0.2
6. Фернандо Матос 1 0.1
7. Carlos Eduardo III 1 0.1
8. Erick2 1 0.1
9. Abner2 1 0.1
ЛДУ Кито
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алсивар Хорди 2 (1) 0.5
2. Djorkaeff Reasco 1 0.25
3. Амарилья Луис 1 0.25
4. Хулио Джоян 1 0.25

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Nikao 4 0
2. Thiago Heleno 2 1
3. Фернандо Матос 3 0
4. Марсиньо Силва 2 0
5. Лео Ситтадини 2 0
6. Christian Cardoso 2 0
7. Энрике Педру II 1 0
8. Дос Сантос Адербар 1 0
9. Carlos Eduardo III 1 0
10. Ivaldo 1 0
11. Bissoli 1 0
12. Erick2 1 0
13. Richard Almeida de Oliveira2 1 0
14. Abner2 1 0
15. Victor Vitinho4 1 0
ЛДУ Кито
# Игрок      
1. Mathias Zunino 1 0
2. Christian Cruz 1 0
3. Герра Франклин 1 0
4. Кайседо Луис II 1 0
5. Lucas Piovi 1 0
6. Santiago Scotto 1 0
7. Nilson Angulo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 0 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6) 17.65% (3)
 ЛДУ Кито 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Парана Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Аваи
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ЛДУ Кито 3:3 Депортиво Куэнка ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Универсидад Католика 2:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Ольмедо
Nueve de Octubre 4:1 ЛДУ Кито Гремио 1:2 ЛДУ Кито Текнико Университарио 0:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:1 Гремио ЛДУ Кито 2:1 Оренсе ЛДУ Кито 5:2 Унион Ла-Калера Дельфин 1:1 ЛДУ Кито Фламенго 2:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:3 Аукас Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Индепендьенте дель Валле 3:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:3 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Макара ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 2:2 ЛДУ Кито Гуаякиль Сити 2:2 ЛДУ Кито

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛДУ Кито: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана
1/8 финала
2 Тачира
3 Росарио Сентраль
1 Индепендьенте дель Валле
3 Брагантино
3 Спортинг Кристал
2 Арсенал Саранди
2 Насьональ Монтевидео
2 Пеньяроль
2 ЛДУ Кито
2 Гремио
1 Америка де Кали
5 Атлетико Паранаэнсе
2 Сантос
1 Индепендьенте Авельянеда
4 Хуниор
4 Либертад
1/4 финала
3 Росарио Сентраль
5 Брагантино
1 Спортинг Кристал
4 Пеньяроль
3 ЛДУ Кито
4 Атлетико Паранаэнсе
2 Сантос
1 Либертад
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Agustin Alvarez 7 0 0
2. Индепендьенте Авельянеда Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Арсенал Саранди Lucas Albertengo 5 0 0
5. Монтевидео Сити Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 4 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 3 1
4. 12 де Октубре Итаугуа Francisco Manenti 3 1
5. Ла Экидад Omar Duarte 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Хулио Джоян бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Christian Cardoso бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Christian Cardoso бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Амарилья Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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