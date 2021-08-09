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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:0
Перерыв

Стадион:
Сепси
0'
36' Желтая карточка
Митря Богдан
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
52
Пирес
Ромарио
5
Младен
Себастьян
18
Артян
Андрей
25
Кицу
Аурелиан
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
33
Никзули
Роланд
2
Соуза
Уго
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
88
Димитров
Радослав
8
Васвари
Габриэл
17
Фофана
Бубакар
II
11
Штефэнеску
Мариус
20
Думитреску
Андрес
29
Домашкан
Виталий
23
Чунчуков
Цветелин
Вииторул Констанца
Сепси

Ход матча

36'
 
Митря Богдан

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петре Адриан 1 0.25
2. Бетанкор Хефте 1 (1) 0.25
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митря Богдан 1 0.25
2. Реп Райко 1 0.25
3. Асковски Стефан 1 0.25
4. Чунчуков Цветелин 1 0.25

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Дюссо Дамьен 1 1
2. Де Нойер Брадлей 2 0
3. Добросавлевичи Алин 2 0
4. Младен Себастьян 1 0
5. Кастанеда Хосе 1 0
6. Питу Алекси 1 0
7. Пирес Ромарио 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 2 0
2. Димитров Радослав 1 0
3. Аганович Аднан 1 0
4. Никзули Роланд 1 0
5. Leontin Grozavu 1 0
6. Паун Николае 1 0
7. Гонсалес Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Сепси 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Вииторул Констанца 1:2 Политехника Яссы Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени
Сепси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сепси 1:2 Миовени Сепси 1:1 Спартак Трнава Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Спартак Трнава 0:0 Сепси
Сепси 2:0 Академика Клинчени Уфа 1:3 Сепси Краснодар 1:2 Сепси Сепси 1:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Ботошани Академика Клинчени 2:1 Сепси Сепси 2:2 ФКСБ ЧФР Клуж 0:1 Сепси Сепси 2:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 Сепси Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Сепси: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Сепси 1:0 Вииторул Констанца Liga I ECL Вииторул Констанца 3:3 Сепси Первая лига Сепси 1:1 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:3 Сепси Лига 1
Сепси 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 4:1 Сепси Первая лига Сепси 2:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 Сепси Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:3 Сепси Первая лига Вииторул Констанца 3:0 Сепси Лига 1 Сепси 1:0 Вииторул Констанца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 4 0 0 7 - 3 12
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 4 - 0 10
3. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Университатя Крайова 7 3 0 4 9 - 12 9
5. ФКСБ 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Вииторул Констанца 0:0 4 1 3 0 2 - 0 6
8. Сепси 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
9. УТА Арад 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Газ-Метан Медиаш 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Волунтари 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Арджеш 4 0 1 3 2 - 5 1
15. Академика Клинчени 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Университатя Крайова 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Вииторул Констанца 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Рапид Бухарест 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Киндия Тырговиште 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сепси 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Волунтари 2 1 0 1 2 - 2 3
12. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
5. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Университатя Крайова 4 1 0 3 6 - 10 3
7. Сепси 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Вииторул Констанца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. ФКСБ 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Арджеш 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Волунтари 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Киндия Тырговиште 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Академика Клинчени 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
4. ФКСБ Попеску Октавиан 2 0 0
5. Газ-Метан Медиаш Матрикарди Патрисио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
2. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 0
3. Динамо Бухарест Крету Джани 3 0
4. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
5. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 2 0
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Лучшие коэффициенты
Вииторул Констанца
Ничья
Сепси
2.95
2.91
2.54
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