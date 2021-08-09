Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Соуза Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Соуза Уго из команды Сепси

43' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Должен был быть гол! Домашкан Виталий имел отличный шанс, но Mihai Aioani не дал голу состоятся!

39' Отличные скиллы показывает Домашкан Виталий , обводя своих соперников

39' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сепси выполняет удар от ворот.

36' Митря Богдан получил желтую карточку от судьи

36' Ниняй Бранислав пробил после навеса, но Mihai Aioani спас! Опасный момент упущен!

35' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Дюссо Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Кицу Аурелиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Питу Алекси нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

24' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Так близко к голу! Фофана Бубакар II имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Mihai Aioani!

21' Дюссо Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Чунчуков Цветелин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Marius Stefanescu из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

13' Хорошую попытку сделал Домашкан Виталий . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Отличные скиллы показывает Домашкан Виталий , обводя своих соперников

12' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

12' Как он промахнулся? Димитров Радослав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сепси выполняет удар от ворот.

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сепси выполняет удар от ворот.

7' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

3' Дюссо Дамьен наказан за толчок Marius Stefanescu

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Сепси начинает с центра поля