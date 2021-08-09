Румыния: Первая лига 2021-2022
Вииторул Констанца
0:0
Перерыв
Стадион: Центральный (Овидиу)
Сепси
36' Желтая карточкаМитря Богдан
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тамаш НандорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Боич ПетарНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
Ход матча
36'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петре Адриан
|1
|0.25
|2.
|Бетанкор Хефте
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митря Богдан
|1
|0.25
|2.
|Реп Райко
|1
|0.25
|3.
|Асковски Стефан
|1
|0.25
|4.
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|2.
|Де Нойер Брадлей
|2
|0
|3.
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|4.
|Младен Себастьян
|1
|0
|5.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|6.
|Питу Алекси
|1
|0
|7.
|Пирес Ромарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|2
|0
|2.
|Димитров Радослав
|1
|0
|3.
|Аганович Аднан
|1
|0
|4.
|Никзули Роланд
|1
|0
|5.
|Leontin Grozavu
|1
|0
|6.
|Паун Николае
|1
|0
|7.
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Сепси
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Вииторул Констанца 1:2 Политехника Яссы Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени
Сепси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сепси 1:2 Миовени Сепси 1:1 Спартак Трнава Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Спартак Трнава 0:0 Сепси
Сепси 2:0 Академика Клинчени Уфа 1:3 Сепси Краснодар 1:2 Сепси Сепси 1:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Ботошани Академика Клинчени 2:1 Сепси Сепси 2:2 ФКСБ ЧФР Клуж 0:1 Сепси Сепси 2:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 Сепси Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Сепси: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Сепси 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 4:1 Сепси Первая лига Сепси 2:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 Сепси Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:3 Сепси Первая лига Вииторул Констанца 3:0 Сепси Лига 1 Сепси 1:0 Вииторул Констанца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Университатя Крайова
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|ФКСБ
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Вииторул Констанца
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Сепси
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|УТА Арад
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Арджеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сепси
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|7.
|Сепси
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вииторул Констанца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Арджеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|4.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|2
|0
|0
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|Матрикарди Патрисио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Крету Джани
|3
|0
|4.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|5.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|2
|0