Румыния: Первая лига 2021-2022
Вииторул Констанца
1:0
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
Сепси
36' Желтая карточкаМитря Богдан
1:0
49' ГолБетанкор Хефте
77' Желтая карточкаНиняй Бранислав
80' Желтая карточкаLeontin Grozavu
88' Желтая карточкаЧобану Андрей
90' Желтая карточкаГеорге Хаджи
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тамаш НандорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Боич ПетарНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
Ход матча
36'
49'
77'
80'
80'
88'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.5
|2.
|Петре Адриан
|1
|0.25
|3.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митря Богдан
|1
|0.25
|2.
|Реп Райко
|1
|0.25
|3.
|Асковски Стефан
|1
|0.25
|4.
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|2.
|Де Нойер Брадлей
|2
|0
|3.
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|4.
|Младен Себастьян
|1
|0
|5.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|6.
|Чобану Андрей
|1
|0
|7.
|Питу Алекси
|1
|0
|8.
|Пирес Ромарио
|1
|0
|9.
|Георге Хаджи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|2
|0
|2.
|Leontin Grozavu
|2
|0
|3.
|Димитров Радослав
|1
|0
|4.
|Аганович Аднан
|1
|0
|5.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|6.
|Никзули Роланд
|1
|0
|7.
|Паун Николае
|1
|0
|8.
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|Сепси
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Вииторул Констанца 1:2 Политехника Яссы Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени
Сепси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сепси 1:2 Миовени Сепси 1:1 Спартак Трнава Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Спартак Трнава 0:0 Сепси
Сепси 2:0 Академика Клинчени Уфа 1:3 Сепси Краснодар 1:2 Сепси Сепси 1:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Ботошани Академика Клинчени 2:1 Сепси Сепси 2:2 ФКСБ ЧФР Клуж 0:1 Сепси Сепси 2:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 Сепси Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Сепси: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Сепси 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 4:1 Сепси Первая лига Сепси 2:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 Сепси Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:3 Сепси Первая лига Вииторул Констанца 3:0 Сепси Лига 1 Сепси 1:0 Вииторул Констанца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Университатя Крайова
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|ФКСБ
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|УТА Арад
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Арджеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сепси
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|7.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Арджеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|4.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|2
|0
|0
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|Матрикарди Патрисио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Крету Джани
|3
|0
|4.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|5.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|2
|0