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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
1:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
36' Желтая карточка
Митря Богдан
1:0
49' Гол
Бетанкор Хефте
77' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
80' Желтая карточка
Leontin Grozavu
88' Желтая карточка
Чобану Андрей
90' Желтая карточка
Георге Хаджи
90'+8
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
52
Пирес
Ромарио
5
Младен
Себастьян
18
Артян
Андрей
25
Кицу
Аурелиан
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
33
Никзули
Роланд
2
Соуза
Уго
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
88
Димитров
Радослав
8
Васвари
Габриэл
17
Фофана
Бубакар
II
11
Штефэнеску
Мариус
20
Думитреску
Андрес
29
Домашкан
Виталий
23
Чунчуков
Цветелин
Вииторул Констанца
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бетанкор Хефте 2 (1) 0.5
2. Петре Адриан 1 0.25
3. Де Нойер Брадлей 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митря Богдан 1 0.25
2. Реп Райко 1 0.25
3. Асковски Стефан 1 0.25
4. Чунчуков Цветелин 1 0.25

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Дюссо Дамьен 1 1
2. Де Нойер Брадлей 2 0
3. Добросавлевичи Алин 2 0
4. Младен Себастьян 1 0
5. Кастанеда Хосе 1 0
6. Чобану Андрей 1 0
7. Питу Алекси 1 0
8. Пирес Ромарио 1 0
9. Георге Хаджи 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 2 0
2. Leontin Grozavu 2 0
3. Димитров Радослав 1 0
4. Аганович Аднан 1 0
5. Ниняй Бранислав 1 0
6. Никзули Роланд 1 0
7. Паун Николае 1 0
8. Гонсалес Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Сепси 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Вииторул Констанца 1:2 Политехника Яссы Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени
Сепси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сепси 1:2 Миовени Сепси 1:1 Спартак Трнава Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Спартак Трнава 0:0 Сепси
Сепси 2:0 Академика Клинчени Уфа 1:3 Сепси Краснодар 1:2 Сепси Сепси 1:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Ботошани Академика Клинчени 2:1 Сепси Сепси 2:2 ФКСБ ЧФР Клуж 0:1 Сепси Сепси 2:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 Сепси Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Сепси: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Сепси 1:0 Вииторул Констанца Liga I ECL Вииторул Констанца 3:3 Сепси Первая лига Сепси 1:1 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:3 Сепси Лига 1
Сепси 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 4:1 Сепси Первая лига Сепси 2:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 Сепси Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:3 Сепси Первая лига Вииторул Констанца 3:0 Сепси Лига 1 Сепси 1:0 Вииторул Констанца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 4 0 0 7 - 3 12
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 4 - 0 10
3. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Университатя Крайова 7 3 0 4 9 - 12 9
5. ФКСБ 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Вииторул Констанца 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
8. УТА Арад 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Сепси 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Газ-Метан Медиаш 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Волунтари 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Арджеш 4 0 1 3 2 - 5 1
15. Академика Клинчени 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Вииторул Констанца 2 2 0 0 3 - 0 6
4. ЧФР Клуж 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Университатя Крайова 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Рапид Бухарест 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Киндия Тырговиште 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сепси 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Волунтари 2 1 0 1 2 - 2 3
12. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
5. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Университатя Крайова 4 1 0 3 6 - 10 3
7. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ФКСБ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Арджеш 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Волунтари 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Киндия Тырговиште 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Академика Клинчени 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
4. ФКСБ Попеску Октавиан 2 0 0
5. Газ-Метан Медиаш Матрикарди Патрисио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
2. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 0
3. Динамо Бухарест Крету Джани 3 0
4. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
5. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 1:0 Сепси онлайн




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