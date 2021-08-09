Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

98' Думитреску Андрес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

97' Плохо сыграл Гицэ Вирджил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

97' Бута Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Плохо сыграл Mihai Aioani - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

96' Бута Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Пирес Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Матч возобновлен

94' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

94' Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

94' Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

93' Рефери не любит споров - именно за это Георге Хаджи сейчас получил желтую

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Петре Адриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Чобану Андрей получил желтую карточку от судьи

88' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Гицэ Вирджил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' После штрафного удара,который нанес Митря Богдан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

84' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

81' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Рефери не любит споров - именно за это Leontin Grozavu сейчас получил желтую

78' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

78' Отличный пас сделал Думитреску Андрес из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

77' Ниняй Бранислав получил желтую карточку от судьи

77' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сепси выполняет удар от ворот.

74' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

69' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Как он промахнулся? Домашкан Виталий имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Паун Николае

62' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Соуза Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

60' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Какой промах! Ниняй Бранислав имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

58' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

58' Дюссо Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Сепси выполняет удар от ворот.

54' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Думитреску Андрес пробил со штрафного прямо в стенку

51' Матч возобновлен

51' Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Г О О О О Л - Бетанкор Хефте забивает с правой ноги!

49' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

49' Отличный пас сделал Димитров Радослав из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля