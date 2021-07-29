Золотой кубок КОНКАКАФ 2021
Катар
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Q2 Stadium
США
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
14
Ахмед
Хомам
12
Будьяф
Карим
19
Али
Альмоэз
11
Афиф
Акрам
20
Мур
Шакелл
16
Сэндс
Джеймс
11
Дайк
Дэрил
13
Хопп
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
-
14 Ахмед ХомамЗащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АльмоэзНападающий
-
11 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Юссеф ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Феликс
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мур ШакеллЗащитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дайк ДэрилНападающий
-
13 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
-
22 Гузан БрэдВратарь
-
18 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берхалтер Грегг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Али Альмоэз
|4 (1)
|1
|2.
|Хатем Абдулазиз
|3
|0.75
|3.
|Афиф Акрам
|2
|0.5
|4.
|Мунтари Мохаммед
|1
|0.25
|5.
|Ахмед Хомам
|1
|0.25
|6.
|Аль-Хаидос Хассан
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дайк Дэрил
|2
|0.5
|2.
|Зардес Гьяси
|1
|0.25
|3.
|Мур Шакелл
|1
|0.25
|4.
|Робинсон Майлз
|1
|0.25
|5.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.25
|6.
|Джоаккини Николас
|1
|0.25
|7.
|Хопп Мэттью
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Афиф Акрам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|2.
|Акоста Келлин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Катар
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|США
|37.5% (3)
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Катар Последние 20 матчей: +13 =3 -4Катар 3:2 Сальвадор Гондурас 0:2 Катар Гренада 0:4 Катар Катар 3:3 Панама
Катар 1:0 Сальвадор Оман 0:1 Катар Индия 0:1 Катар Катар 1:1 Ирландия Катар 2:1 Азербайджан Катар 1:0 Люксембург Катар 5:0 Бангладеш Катар 1:2 Южная Корея Катар 1:1 Коста-Рика Гана 5:1 Катар Саудовская Аравия 1:0 Катар Катар 4:2 ОАЭ Йемен 0:6 Катар Катар 1:2 Ирак Афганистан 0:1 Катар Катар 2:0 Сингапур
США Последние 20 матчей: +16 =2 -2США 1:0 Ямайка США 1:0 Канада Мартиника 1:6 США США 1:0 Гаити
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Катар
|Али Альмоэз
|4
|1
|0
|2.
|Мексика
|Фунес Рохелио
|3
|0
|0
|3.
|Гондурас
|Киото Ромель
|3
|0
|0
|4.
|Катар
|Хатем Абдулазиз
|3
|0
|0
|5.
|Канада
|Эустакиу Стефен
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гваделупа
|Сольве Стив
|2
|1
|2.
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|1
|1
|3.
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|1
|1
|4.
|Гваделупа
|Quentin Annette
|1
|1
|5.
|Суринам
|Донк Райан
|2
|0
Прогнозы на матч Катар 0:0 США
Исход игры
Катар
7.5% (10)
Ничья
12.8% (17)
США
79.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (79)
Меньше
40.15% (53)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
1:2 США
45.9% (61)
0:1 США
23.3% (31)
1:1 Ничья
9.8% (13)
2:1 Катар
4.5% (6)
1:3 США
4.5% (6)
0:2 США
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Катар
1.5% (2)
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