Первый тайм

7' В достаточно среднем темпе пока действуют обе команды, но спешить особо некуда, особенно команде Грегга Берхалтера.

6' Ахмед из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, игроки сборной США сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

5' Сэндс из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Дайк забрался в небольшой офсайд.

4' Игроки сборной США перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля у них продвинуться не получается.

3' Игроки сборной Катара попытались провести свою первую атаку через правый фланг, оттуда последовал перевод к левому углу штрафной площади на быстрого Афифа, но мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

2' В Остине матч с участием сборной США поставили на дневное время, а учитывая, что это будний день, стадион конечно же заполнен неполностью, даже не смотря на статус матча, посмотрим, что будет уже во втором полуфинале в противостоянии между Мексикой и Канадой.