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Золотой кубок КОНКАКАФ 2021

2021
Катар
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
США
0' 6'
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
15
Аль-Рави
Бассам
16
Хухи
Буалем
3
Хассан
Абделькарим
14
Ахмед
Хомам
10
Аль-Хаидос
Хассан
12
Будьяф
Карим
6
Хатем
Абдулазиз
19
Али
Альмоэз
11
Афиф
Акрам
1
Тёрнер
Мэтт
20
Мур
Шакелл
16
Сэндс
Джеймс
12
Робинсон
Майлз
3
Винс
Сэмюэл
6
Бузио
Джанлука
23
Акоста
Келлин
17
Ллетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
11
Дайк
Дэрил
13
Хопп
Мэттью
Катар
5-3-2
США
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Катар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Али Альмоэз 4 (1) 1
2. Хатем Абдулазиз 3 0.75
3. Афиф Акрам 2 0.5
4. Мунтари Мохаммед 1 0.25
5. Ахмед Хомам 1 0.25
6. Аль-Хаидос Хассан 1 (1) 0.25
США
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дайк Дэрил 2 0.5
2. Зардес Гьяси 1 0.25
3. Мур Шакелл 1 0.25
4. Робинсон Майлз 1 0.25
5. Винс Сэмюэл 1 0.25
6. Джоаккини Николас 1 0.25
7. Хопп Мэттью 1 0.25

Карточки

Катар
# Игрок      
1. Афиф Акрам 1 0
США
# Игрок      
1. Зардес Гьяси 1 0
2. Акоста Келлин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Катар 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1)
 США 37.5% (3) 0 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Катар Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Катар 3:2 Сальвадор Гондурас 0:2 Катар Гренада 0:4 Катар Катар 3:3 Панама
Катар 1:0 Сальвадор Оман 0:1 Катар Индия 0:1 Катар Катар 1:1 Ирландия Катар 2:1 Азербайджан Катар 1:0 Люксембург Катар 5:0 Бангладеш Катар 1:2 Южная Корея Катар 1:1 Коста-Рика Гана 5:1 Катар Саудовская Аравия 1:0 Катар Катар 4:2 ОАЭ Йемен 0:6 Катар Катар 1:2 Ирак Афганистан 0:1 Катар Катар 2:0 Сингапур
США Последние 20 матчей: +16 =2 -2
США 1:0 Ямайка США 1:0 Канада Мартиника 1:6 США США 1:0 Гаити
США 4:0 Коста-Рика США 3:2 Мексика Гондурас 0:1 США Швейцария 2:1 США Северная Ирландия 1:2 США США 4:1 Ямайка США 7:0 Тринидад и Тобаго США 6:0 Сальвадор США 6:2 Панама Уэльс 0:0 США США 1:0 Коста-Рика Куба 0:4 США США 4:1 Канада Канада 2:0 США США 7:0 Куба США 1:1 Уругвай
1/4 финала
3 Катар
2 Сальвадор
1 США
0 Ямайка
3 Мексика
0 Гондурас
0 Коста-Рика
2 Канада
1/2 финала
0 Катар
0 США
0 Мексика
0 Канада
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Катар Али Альмоэз 4 1 0
2. Мексика Фунес Рохелио 3 0 0
3. Гондурас Киото Ромель 3 0 0
4. Катар Хатем Абдулазиз 3 0 0
5. Канада Эустакиу Стефен 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гваделупа Сольве Стив 2 1
2. Коста-Рика Кальво Франсиско 1 1
3. Мартиника Бюрнер Патрик 1 1
4. Гваделупа Quentin Annette 1 1
5. Суринам Донк Райан 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    В достаточно среднем темпе пока действуют обе команды, но спешить особо некуда, особенно команде Грегга Берхалтера. 
  • 6'
    Ахмед из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, игроки сборной США сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Офсайд
    5'
    Сэндс из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Дайк забрался в небольшой офсайд. 
  • 4'
    Игроки сборной США перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля у них продвинуться не получается. 
  • 3'
    Игроки сборной Катара попытались провести свою первую атаку через правый фланг, оттуда последовал перевод к левому углу штрафной площади на быстрого Афифа, но мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 2'
    В Остине матч с участием сборной США поставили на дневное время, а учитывая, что это будний день, стадион конечно же заполнен неполностью, даже не смотря на статус матча, посмотрим, что будет уже во втором полуфинале в противостоянии между Мексикой и Канадой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между сборными США и Катара. Сложно выделить явного фаворита в этом противостоянии, учитывая, что команда Грегга Берхалтера всегда играет достаточно закрыто, но быть может сегодня для американцев это будет и плюсом, учитывая, что они могут более комфортно играть на контратаках против Катара, который любит играть в атакующий футбол. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч интернациональная бригада арбитров во главе с Хуаном Кальдероном из Коста-Рики. Помогать ему на бровках будут соотечественник Хуан Карлос Мора и Джибриль Камара из Сенегала. Резервным арбитром на этот матч назначен Селвин Браун из Гондураса. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Катара и США. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугов. 
    • Прогнозы 133
    Катар 7.5% (10)
    X 12.8% (17)
    США 79.7% (106)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Катар
    Ничья
    США
    4.32
    3.50
    2.04
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Катар 0:0 США онлайн


Прогнозы на матч Катар 0:0 США

Исход игры
Катар
7.5% (10)
Ничья
12.8% (17)
США
79.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (79)
Меньше
40.15% (53)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
1:2 США
45.9% (61)
0:1 США
23.3% (31)
1:1 Ничья
9.8% (13)
2:1 Катар
4.5% (6)
1:3 США
4.5% (6)
0:2 США
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Катар
1.5% (2)
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