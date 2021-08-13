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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Тренчин
1:1
Перерыв

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
36' Гол
Кадак Якуб
37' Желтая карточка
Пирес Келвин
1:1
38' Гол
Бренкус Адам

Ход матча

36'
Кадак Якуб
1:0
37'
Пирес Келвин
 
38'
1:1
Бренкус Адам

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадак Якуб 3 0.75
2. Пиринен Юха 1 0.25
3. Крижан Рихард 1 0.25
4. Ем Рэбен 1 0.25
5. Тучны Адам 1 0.25
6. Зубайру Абдул 0 0
7. Гажи Адам 0 0
8. Samuel Lavrincik 0 0
9. Rahim Ibrahim 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бренкус Адам 2 (1) 0.67
2. Допатер Михал 1 0.33
3. Герец Штефан 0 0

Карточки

Тренчин
# Игрок      
1. Samuel Lavrincik 1 1
2. Азанго Филип 1 0
3. Ем Рэбен 1 0
4. Пирес Келвин 1 0
5. Rahim Ibrahim 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Регали Мартин 1 0
2. Фабиш Лукаш 1 0
3. Жигмунд Марек 1 0
4. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тренчин 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Ружомберок 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Земплин 1:2 Тренчин Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин
Слован Братислава 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин Тренчин 2:6 Слован Братислава Тренчин 2:0 Спартак Трнава Погронье 0:1 Тренчин Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра
Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Тренчин 1:1 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Слован Братислава 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Спартак Трнава 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Ружомберок 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Сеница 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Середь 3 1 0 2 3 - 6 3
8. ДАК 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Погронье 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Земплин 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Злате Моравце 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Жилина 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Тренчин 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Погронье 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Земплин 2 1 0 1 5 - 3 3
6. ДАК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Слован Братислава 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Сеница 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Середь 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ружомберок 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Злате Моравце 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Жилина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тренчин 1:1 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Земплин 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Середь 1 0 0 1 0 - 3 0
9. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0
10. ДАК 2 0 0 2 1 - 5 0
11. Погронье 2 0 0 2 1 - 5 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 3 0 1
2. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
3. Жилина Бичахчян Ваан 2 0 2
4. Спартак Трнава Ристовски Милан 2 0 0
5. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеница Tomas Egert 2 1
2. Погронье Шпирьяк Доминик 2 1
3. Погронье Лачны Милош 3 0
4. Тренчин Samuel Lavrincik 1 1
5. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 2 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Бренкус Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Пирес Келвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кадак Якуб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Ружомберок
1.85
3.98
5.10
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Где смотреть матч Тренчин 1:1 Ружомберок онлайн




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