Словакия: Суперлига 2021-2022
Злате Моравце
1:0
Конец матча
Стадион: Вион
Погронье
26' Желтая карточкаТот Мартин
1:0
58' ГолХобот Марьян
83' Желтая карточкаБлагут Патрик
22
Кира
Матуш
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
10
Хобот
Марьян
26
Дубек
Томаш
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Защитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хобот МарьянПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хрен МартинЗащитник
-
21 Гаспра ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
-
52 Adam PajerЗащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji MalleНападающий
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
26'
58'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хобот Марьян
|1
|0.2
|2.
|Дубек Томаш
|1 (1)
|0.2
|3.
|Кизиридис Александрос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лачны Милош
|2
|0.4
|2.
|Ladji Malle
|2
|0.4
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
|4.
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мених Йозеф
|3
|0
|2.
|Тот Мартин
|1
|0
|3.
|Слобода Антон
|1
|0
|4.
|Чонка Матуш
|1
|0
|5.
|Чоглей Петер
|1
|0
|6.
|Гамбош Мартин
|1
|0
|7.
|Кизиридис Александрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лачны Милош
|4
|0
|2.
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|3.
|Чмовш Павел
|2
|0
|4.
|Adam Pajer
|1
|0
|5.
|Благут Патрик
|1
|0
|6.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|7.
|Daniel Horak
|1
|0
|8.
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Злате Моравце
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Погронье
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Злате Моравце Последние 20 матчей: +5 =2 -13Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:1 Сеница Злате Моравце 0:1 Жилина Тренчин 4:0 Злате Моравце
ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце Жилина 3:2 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Жилина 5:1 Злате Моравце Злате Моравце 0:4 Слован Братислава Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Тренчин 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 0:1 ДАК Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Скалица Слован Братислава 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Тренчин ДАК 2:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Середь
Погронье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье
Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Спартак Трнава
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Сеница
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Середь
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Злате Моравце
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|10.
|Погронье
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|Земплин
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Погронье
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Сеница
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Злате Моравце
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Жилина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Середь
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|8.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Земплин
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|12.
|Погронье
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|3
|0
|1
|2.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|3
|0
|0
|3.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
|4.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|2.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|3.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|3
|0
|5.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|1
|1