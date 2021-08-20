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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Злате Моравце
1:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
26' Желтая карточка
Тот Мартин
1:0
58' Гол
Хобот Марьян
83' Желтая карточка
Благут Патрик
90'+3
22
Кира
Матуш
17
Чоглей
Петер
4
Тот
Мартин
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
8
Слобода
Антон
10
Хобот
Марьян
26
Дубек
Томаш
66
Беднар
Мартин
89
Кизиридис
Александрос
11
Йылмаз
Кубилай
17
Грдличка
Либор
4
Палюшек
Александр
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
23
Сцисляк
Даниэль
10
Бадоло
Седрик
44
Загуменски
Тимотей
19
Ladji
Malle
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
Злате Моравце
4-5-1
Погронье
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хобот Марьян 1 0.2
2. Дубек Томаш 1 (1) 0.2
3. Кизиридис Александрос 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лачны Милош 2 0.4
2. Ladji Malle 2 0.4
3. Да Силва Адлер 0 0
4. Сцисляк Даниэль 0 0

Карточки

Злате Моравце
# Игрок      
1. Мених Йозеф 3 0
2. Тот Мартин 1 0
3. Слобода Антон 1 0
4. Чонка Матуш 1 0
5. Чоглей Петер 1 0
6. Гамбош Мартин 1 0
7. Кизиридис Александрос 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Лачны Милош 4 0
2. Шпирьяк Доминик 2 1
3. Чмовш Павел 2 0
4. Adam Pajer 1 0
5. Благут Патрик 1 0
6. Бадоло Седрик 1 0
7. Daniel Horak 1 0
8. Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Злате Моравце 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
Погронье 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Злате Моравце Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:1 Сеница Злате Моравце 0:1 Жилина Тренчин 4:0 Злате Моравце
ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце Жилина 3:2 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Жилина 5:1 Злате Моравце Злате Моравце 0:4 Слован Братислава Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Тренчин 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 0:1 ДАК Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Скалица Слован Братислава 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Тренчин ДАК 2:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Середь
Погронье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье
Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье

Последние игры между собой

Злате Моравце: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Погронье 2:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:2 Погронье Суперлига Погронье 1:0 Злате Моравце Суперлига Погронье 1:1 Злате Моравце Суперлига
Погронье 0:1 Злате Моравце Кубок Злате Моравце 0:0 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Спартак Трнава 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Жилина 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тренчин 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Сеница 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Ружомберок 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Середь 4 1 1 2 4 - 7 4
8. ДАК 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Злате Моравце 5 1 1 3 2 - 8 4
10. Погронье 5 1 1 3 4 - 7 4
11. Земплин 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Жилина 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Тренчин 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Погронье 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Сеница 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Злате Моравце 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Земплин 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Середь 2 1 0 1 3 - 3 3
10. ДАК 1 1 0 0 3 - 1 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Жилина 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Середь 2 0 1 1 1 - 4 1
7. ДАК 3 0 1 2 2 - 6 1
8. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Земплин 2 0 0 2 1 - 5 0
10. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 1 - 7 0
11. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 6 0
12. Погронье 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 3 0 1
2. Спартак Трнава Ристовски Милан 3 0 0
3. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
4. Жилина Мыслович Патрик 3 1 0
5. Жилина Бичахчян Ваан 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Лачны Милош 4 0
2. Сеница Tomas Egert 2 1
3. Погронье Шпирьяк Доминик 2 1
4. Злате Моравце Мених Йозеф 3 0
5. Жилина Бичахчян Ваан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Тот Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Злате Моравце 1:0 Погронье онлайн




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