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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
0:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Ингольштадт
0'
0:1
39' Гол
Filip Bilbija
43' Желтая карточка
Эккерт Деннис
64'
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
30
Эшвайн
Александер
17
Ценга
Эрик
26
Janik
Bachmann
22
Рицмайер
Марсель
27
Arne
Sicker
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Nico
Antonitsch
13
Рёзелер
Нильс
3
Франке
Доминик
22
Гебауэр
Кристиан
34
Merlin
Roehl
23
Линсмайер
Денис
35
Filip
Bilbija
7
Эккерт
Деннис
30
Кутшке
Штефан
Зандхаузен
4-5-1
Ингольштадт
4-4-2

Ход матча

39'
0:1
Filip Bilbija
43'
 
Эккерт Деннис
62'
Гаудино Джанлука
Ценга Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эшвайн Александер 1 0.2
2. Суку Себио 1 0.2
3. Janik Bachmann 1 0.2
4. Ценга Эрик 0 0
5. Кейта-Рюэль Даниэль 0 0
Ингольштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filip Bilbija 2 0.4
2. Кутшке Штефан 1 0.2
3. Эккерт Деннис 0 0
4. Merlin Roehl 0 0

Карточки

Зандхаузен
# Игрок      
1. Диаките Умар 1 1
2. Ценга Эрик 2 0
3. Рицмайер Марсель 1 0
4. Хён Иммануэль 1 0
5. Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
6. Уахим Анас 1 0
Ингольштадт
# Игрок      
1. Rico Preissinger 2 0
2. Эккерт Деннис 2 0
3. Байстер Максимилиан 1 0
4. Кутшке Штефан 1 0
5. Линсмайер Денис 1 0
6. Франке Доминик 1 0
7. Бурджеллаб Нассим 1 0
8. Thomas Leon Keller 1 0
9. Jalen Hawkings 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зандхаузен 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Ингольштадт 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Ян 3:0 Зандхаузен
Зандхаузен 0:2 Фортуна Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Вюрцбург Кикерс 1:2 Зандхаузен Бохум 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:0 Ян Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Гройтер Фюрт 3:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Зандхаузен 2:1 Гамбург Зандхаузен 1:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Фортуна Айнтрахт Бр 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:0 Оснабрюк
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм
Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
Ингольштадт 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:2 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 1:2 Ингольштадт Бундеслига 3 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Нюрнберг 1:0 5 2 3 0 5 - 2 9
4. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Карлсруэ 0:1 5 2 2 1 6 - 2 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Гамбург 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Дармштадт 4 1 1 2 8 - 8 4
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Ингольштадт 1:0 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Зандхаузен 0:1 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Эрцгебирге Ауэ 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Карлсруэ 0:1 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ингольштадт 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Зандхаузен 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Карлсруэ 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 1:0 3 1 0 2 2 - 9 3
12. Зандхаузен 0:1 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Нюрнберг 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Дармштадт Титц Филлип 4 1 0
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Дармштадт Карич Эмир 3 0
2. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
4. Фортуна Приб Эдгар 2 0
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Эккерт Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Filip Bilbija бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Ингольштадт
6.80
3.52
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зандхаузен 0:1 Ингольштадт онлайн




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