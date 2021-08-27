Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Зандхаузен
0:2
Конец матча
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
Ингольштадт
0:1
39' ГолFilip Bilbija
43' Желтая карточкаЭккерт Деннис
73' Желтая карточкаСуку Себио
76' Желтая карточкаРёзелер Нильс
81' Желтая карточкаБенсоп Чарлисон
0:2
87' ГолFatih Kaya
89' Желтая карточкаRico Preissinger
17
Ценга
Эрик
27
Arne
Sicker
34
Merlin
Roehl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Arne SickerПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Merlin RoehlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roberto Patzold
Ход матча
39'
0:1
43'
73'
76'
81'
87'
0:2
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эшвайн Александер
|1
|0.2
|2.
|Суку Себио
|1
|0.2
|3.
|Janik Bachmann
|1
|0.2
|4.
|Ценга Эрик
|0
|0
|5.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filip Bilbija
|2
|0.4
|2.
|Кутшке Штефан
|1
|0.2
|3.
|Fatih Kaya
|1
|0.2
|4.
|Эккерт Деннис
|0
|0
|5.
|Merlin Roehl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Ценга Эрик
|2
|0
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|4.
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|5.
|Суку Себио
|1
|0
|6.
|Хён Иммануэль
|1
|0
|7.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|8.
|Уахим Анас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rico Preissinger
|3
|0
|2.
|Эккерт Деннис
|2
|0
|3.
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|4.
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|5.
|Кутшке Штефан
|1
|0
|6.
|Линсмайер Денис
|1
|0
|7.
|Франке Доминик
|1
|0
|8.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|9.
|Thomas Leon Keller
|1
|0
|10.
|Jalen Hawkings
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Ингольштадт
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Зандхаузен Последние 20 матчей: +7 =2 -11Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Ян 3:0 Зандхаузен
Зандхаузен 0:2 Фортуна Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Вюрцбург Кикерс 1:2 Зандхаузен Бохум 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:0 Ян Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Гройтер Фюрт 3:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Зандхаузен 2:1 Гамбург Зандхаузен 1:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Фортуна Айнтрахт Бр 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:0 Оснабрюк
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм
Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Ингольштадт 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:2 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 1:2 Ингольштадт Бундеслига 3 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Региональная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Гамбург
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|Хайденхайм
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Дармштадт
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|16.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Хольштайн Киль
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|4
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|2.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|3.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|4.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1
|5.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0