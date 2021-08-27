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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
0:2
Конец матча

Стадион:
Ингольштадт
0'
0:1
39' Гол
Filip Bilbija
43' Желтая карточка
Эккерт Деннис
73' Желтая карточка
Суку Себио
76' Желтая карточка
Рёзелер Нильс
81' Желтая карточка
Бенсоп Чарлисон
0:2
87' Гол
Fatih Kaya
89' Желтая карточка
Rico Preissinger
90'+5
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
30
Эшвайн
Александер
17
Ценга
Эрик
26
Janik
Bachmann
22
Рицмайер
Марсель
27
Arne
Sicker
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Nico
Antonitsch
13
Рёзелер
Нильс
3
Франке
Доминик
22
Гебауэр
Кристиан
34
Merlin
Roehl
23
Линсмайер
Денис
35
Filip
Bilbija
7
Эккерт
Деннис
30
Кутшке
Штефан
Зандхаузен
4-5-1
Ингольштадт
4-4-2

Ход матча

39'
0:1
Filip Bilbija
43'
 
Эккерт Деннис
62'
Гаудино Джанлука
Ценга Эрик
 
64'
 
Fatih Kaya
Эккерт Деннис
72'
Бенсоп Чарлисон
Эшвайн Александер
 
72'
Суку Себио
Окороджи Чима
 
73'
Суку Себио
 
76'
 
Рёзелер Нильс
81'
Бенсоп Чарлисон
 
82'
Christian Kinsombi
Рицмайер Марсель
 
83'
 
Rico Preissinger
Линсмайер Денис
86'
 
Maximilian Neuberger
Кутшке Штефан
87'
0:2
Fatih Kaya
89'
 
Rico Preissinger

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эшвайн Александер 1 0.2
2. Суку Себио 1 0.2
3. Janik Bachmann 1 0.2
4. Ценга Эрик 0 0
5. Кейта-Рюэль Даниэль 0 0
Ингольштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filip Bilbija 2 0.4
2. Кутшке Штефан 1 0.2
3. Fatih Kaya 1 0.2
4. Эккерт Деннис 0 0
5. Merlin Roehl 0 0

Карточки

Зандхаузен
# Игрок      
1. Диаките Умар 1 1
2. Ценга Эрик 2 0
3. Бенсоп Чарлисон 1 0
4. Рицмайер Марсель 1 0
5. Суку Себио 1 0
6. Хён Иммануэль 1 0
7. Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
8. Уахим Анас 1 0
Ингольштадт
# Игрок      
1. Rico Preissinger 3 0
2. Эккерт Деннис 2 0
3. Байстер Максимилиан 1 0
4. Рёзелер Нильс 1 0
5. Кутшке Штефан 1 0
6. Линсмайер Денис 1 0
7. Франке Доминик 1 0
8. Бурджеллаб Нассим 1 0
9. Thomas Leon Keller 1 0
10. Jalen Hawkings 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зандхаузен 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Ингольштадт 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Ян 3:0 Зандхаузен
Зандхаузен 0:2 Фортуна Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Вюрцбург Кикерс 1:2 Зандхаузен Бохум 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:0 Ян Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Гройтер Фюрт 3:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Зандхаузен 2:1 Гамбург Зандхаузен 1:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Фортуна Айнтрахт Бр 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:0 Оснабрюк
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм
Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
Ингольштадт 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:2 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 1:2 Ингольштадт Бундеслига 3 Зандхаузен 0:3 Ингольштадт Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
4. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Гамбург 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Дармштадт 4 1 1 2 8 - 8 4
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
16. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
17. Эрцгебирге Ауэ 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Дармштадт Титц Филлип 4 1 0
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
2. Дармштадт Карич Эмир 3 0
3. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
4. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
5. Фортуна Приб Эдгар 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Эккерт Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Filip Bilbija бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зандхаузен 0:2 Ингольштадт онлайн




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