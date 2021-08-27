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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Венеция
0'
1:0
29' Гол
Пуссетто Игнасио
52' Желтая карточка
Хейманс Дан
63'
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
23
Пуссетто
Игнасио
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
18
Хейманс
Дан
77
Окереке
Давид
14
Анри
Тома
17
Джонсон
Деннис
Удинезе
3-5-1-1
Венеция
4-3-3

Ход матча

29'
Пуссетто Игнасио
(Молина Науэль)
1:0
52'
 
Хейманс Дан
57'
 
Перец Дор
Хейманс Дан
61'
Делофеу Херард
Макенго Жан-Виктор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делофеу Херард 1 0.5
2. Пуссетто Игнасио 1 0.5
3. Перейра Роберто 1 (1) 0.5
4. Окака Стефано 0 0
5. Молина Науэль 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Уолас Соуза 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Хейманс Дан 2 0
2. Форте Франческо 1 0
3. Кальдара Маттиа 1 0
4. Чеккарони Пьетро 1 0
5. Эбюэхи Тайронн 1 0
6. Фьордилино Антонио 1 0
7. Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Венеция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе
Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе
Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция
Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Удинезе 0:1 Венеция Товарищеские матчи Удинезе 1:1 Венеция Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Венеция 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
4. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
5. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Удинезе 91.7% (121)
X 5.3% (7)
Венеция 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Венеция
1.83
5.25
5.58
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Где смотреть матч Удинезе 1:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Венеция

Исход игры
Удинезе
91.7% (121)
Ничья
5.3% (7)
Венеция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.8% (60)
Меньше
54.2% (71)
Обе команды забьют
Да
50.38% (66)
Нет
49.62% (65)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
38.6% (51)
1:0 Удинезе
31.1% (41)
2:0 Удинезе
17.4% (23)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Венеция
3% (4)
3:2 Удинезе
2.3% (3)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
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