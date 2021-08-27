Италия: Серия A 2021-2022
Удинезе
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Дачия-Арена
Венеция
1:0
29' ГолПуссетто Игнасио
52' Желтая карточкаХейманс Дан
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
18
Хейманс
Дан
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Нери ФилиппоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
52'
57'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делофеу Херард
|1
|0.5
|2.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.5
|3.
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.5
|4.
|Окака Стефано
|0
|0
|5.
|Молина Науэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уолас Соуза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хейманс Дан
|2
|0
|2.
|Форте Франческо
|1
|0
|3.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|4.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|5.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|6.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|7.
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе
Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе
Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция
Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Венеция
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
|4.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|5.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Венеция
Исход игры
Удинезе
91.7% (121)
Ничья
5.3% (7)
Венеция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.8% (60)
Меньше
54.2% (71)
Обе команды забьют
Да
50.38% (66)
Нет
49.62% (65)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
38.6% (51)
1:0 Удинезе
31.1% (41)
2:0 Удинезе
17.4% (23)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Венеция
3% (4)
3:2 Удинезе
2.3% (3)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
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