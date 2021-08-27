Второй тайм

62' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

58' Удинезе выполняет удар от ворот.

58' Джонсон Деннис из команды Венеция сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

57' Молина Науэль из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

56' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Вратарь парирует удар, который нанес Макенго Жан-Виктор , и мяч снова в игре

52' Хейманс Дан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Вратарь парирует удар, который нанес Окереке Давид , и мяч снова в игре

52' Отличные скиллы показывает Окереке Давид , обводя своих соперников

51' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Бузио Джанлука из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.