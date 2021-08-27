Второй тайм

95' Молина Науэль из команды Удинезе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Отличный командный гол!

93' Г О О О О Л - Молина Науэль забивает с правой ноги!

93' ШАНС! Молина Науэль вышел один на один с голкипером...

93' Леццерини Лука взял и забрал мяч на выходе

93' Отличные скиллы показывает Удоги Дестини , обводя своих соперников

92' Удар от ворот произведет Удинезе

91' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Шнегг Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

87' Удар от ворот произведет Удинезе

87' Окереке Давид из команды Венеция не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Окака Стефано получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Удар от ворот произведет Удинезе

84' Форте Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

83' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Игрок из команды Удинезе совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

82' Делофеу Херард нанес удар, мяч был парирован, но Luca Lezzerini не удержал его в руках.

81' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

81' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Перейра Роберто пробил со штрафного прямо в стенку

79' Ох, нехорошо это выглядит. Пуссетто Игнасио получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Пуссетто Игнасио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Вакка Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Отличные скиллы показывает Пуссетто Игнасио , обводя своих соперников

77' Игрок Окереке Давид из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

76' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гости сейчас реально начинают давить соперника

75' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Самир Каэтано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Головой пробил Пуссетто Игнасио , но голкипер отбил его в поле!

73' Отличные скиллы показывает Перейра Роберто , обводя своих соперников

73' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Г О О О О Л - Делофеу Херард забивает ударом с правой ноги!

70' Вратарь парирует удар, который нанес Арслан Толгай-Али , и мяч снова в игре

69' Удар от ворот произведет Удинезе

69' Анри Тома не смог попасть в створ ударом издали

68' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Игрок Окереке Давид из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Молина Науэль из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

66' Джонсон Деннис из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

65' Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удинезе выполняет удар от ворот.

64' Отличный пас сделал Чеккарони Пьетро из команды Венеция . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

63' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

58' Удинезе выполняет удар от ворот.

58' Джонсон Деннис из команды Венеция сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

57' Молина Науэль из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

56' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Вратарь парирует удар, который нанес Макенго Жан-Виктор , и мяч снова в игре

52' Хейманс Дан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Вратарь парирует удар, который нанес Окереке Давид , и мяч снова в игре

52' Отличные скиллы показывает Окереке Давид , обводя своих соперников

51' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Бузио Джанлука из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.