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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
3:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1:0
29' Гол
Пуссетто Игнасио
52' Желтая карточка
Хейманс Дан
2:0
70' Гол
Делофеу Херард
74' Желтая карточка
Самир Каэтано
77' Желтая карточка
Вакка Антонио
85' Желтая карточка
Окака Стефано
90' Желтая карточка
Шнегг Давид
3:0
90' Гол
Молина Науэль
90'+6
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
23
Пуссетто
Игнасио
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
18
Хейманс
Дан
77
Окереке
Давид
14
Анри
Тома
17
Джонсон
Деннис
Удинезе
3-5-1-1
Венеция
4-3-3

Ход матча

29'
Пуссетто Игнасио
(Молина Науэль)
1:0
52'
 
Хейманс Дан
57'
 
Перец Дор
Хейманс Дан
61'
Делофеу Херард
Макенго Жан-Виктор
 
70'
Делофеу Херард
2:0
71'
 
Вакка Антонио
Чрнигой Домен
71'
 
Сигурдссон Арнор
Джонсон Деннис
74'
Самир Каэтано
 
77'
 
Вакка Антонио
78'
 
Шнегг Давид
Свобода Михаэль
78'
 
Форте Франческо
Анри Тома
80'
Окака Стефано
Пуссетто Игнасио
 
80'
Яяло Мато
Арслан Толгай-Али
 
85'
Окака Стефано
 
90'
 
Шнегг Давид
90'
Удоги Дестини
Уолас Соуза
 
90'
Молина Науэль
(Стрюгер-Ларсен Йенс)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делофеу Херард 2 1
2. Молина Науэль 1 0.5
3. Пуссетто Игнасио 1 0.5
4. Перейра Роберто 1 (1) 0.5
5. Окака Стефано 0 0
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 1 0
2. Самир Каэтано 1 0
3. Уолас Соуза 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Хейманс Дан 2 0
2. Форте Франческо 1 0
3. Кальдара Маттиа 1 0
4. Чеккарони Пьетро 1 0
5. Эбюэхи Тайронн 1 0
6. Вакка Антонио 1 0
7. Фьордилино Антонио 1 0
8. Шнегг Давид 1 0
9. Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Венеция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе
Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе
Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция
Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина Монца 1:4 Венеция Венеция 2:3 Лечче

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Удинезе 0:1 Венеция Товарищеские матчи Удинезе 1:1 Венеция Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Верона 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Интер Милан 1:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Верона 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Интер Милан 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Верона 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
4. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
5. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Удинезе 91.7% (121)
X 5.3% (7)
Венеция 3% (4)
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Где смотреть матч Удинезе 3:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 3:0 Венеция

Исход игры
Удинезе
91.7% (121)
Ничья
5.3% (7)
Венеция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.8% (60)
Меньше
54.2% (71)
Обе команды забьют
Да
50.38% (66)
Нет
49.62% (65)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
38.6% (51)
1:0 Удинезе
31.1% (41)
2:0 Удинезе
17.4% (23)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Венеция
3% (4)
3:2 Удинезе
2.3% (3)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
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