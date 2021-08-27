  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Интер Милан
0'
1:0
15' Гол
Илич Иван
28' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
1:1
47' Гол
Мартинес Лаутаро
57' Желтая карточка
Мартинес Лаутаро
65' Желтая карточка
Брозович Марсело
76'
96
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
78
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
18
Канчельери
Маттео
10
Дзакканьи
Маттиа
7
Барак
Антонин
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
10
Мартинес
Лаутаро
9
Джеко
Эдин
Верона
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-1-1

Ход матча

15'
Илич Иван
1:0
28'
Маньяни Джанджакомо
 
47'
1:1
Мартинес Лаутаро
53'
Казале Николо
Чеккерини Федерико
 
57'
 
Мартинес Лаутаро
62'
Ласанья Кевин
Канчельери Маттео
 
65'
 
Брозович Марсело
66'
 
Видаль Артуро
Брозович Марсело
66'
 
Димарко Федерико
Перишич Иван
74'
 
Корреа Хоакин
Мартинес Лаутаро
75'
Тамез Адриен
Хонгла Мартин
 
75'
Шутало Бошко
Фараони Марко
 
75'
Давидович Павел
Маньяни Джанджакомо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзакканьи Маттиа 2 (1) 1
2. Илич Иван 1 0.5
3. Лазович Дарко 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.5
2. Видаль Артуро 1 0.5
3. Чалханоглу Хакан 1 0.5
4. Шкриньяр Милан 1 0.5
5. Мартинес Лаутаро 1 0.5
6. Барелла Николо 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Велозу Мигель 1 1
2. Ди Кармине Самуэль 1 0
3. Маньяни Джанджакомо 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Весино Матиас 1 0
2. Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Интер Милан 50% (2) 0 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена
Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона
Интер Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне
Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Интер Милан: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Интер Милан 1:0 Верона Серия A Верона 1:2 Интер Милан Серия A Верона 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Верона Серия A
Интер Милан 3:0 Верона Серия A Верона 1:2 Интер Милан Серия A Верона 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Верона Серия A Верона 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Верона Серия A Верона 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Верона Серия A Интер Милан 2:0 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Верона 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Интер Милан 1:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Верона 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Интер Милан 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Специя Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Верона 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
4. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
5. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    74'
    Двойная замена в составе "Вероны". Бошко Шутало появился на поле вместо Марко Фараони, а Павел Давидович заменил Джанджакомо Маньяни.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Интера". Хоакин Корреа появился на футбольном поле, отдыхать отправился Лаутаро Мартинес. Гол сегодня на его счету есть.
  • 71'
    Ещё одна атака "Интера", Чалханоглу пробил с подступов к штрафной площади с отскоком от газона, но прямо по центру, и Монтипо мяч без особых проблем поймал.
  • 70'
    Димарко слева забрался в штрафную, навешивал в центр, но успел защитник поставить ногу, в итоге мяч рикошетом по дуге прилетел в руки Монтипо.
  • 69'
    Середина второго тайма у нас идёт, счёт по-прежнему ничейный. Нельзя отдать преимущество ни одной из команд, но "Интер" старается чуть больше владеть мячом.
  • Опасный момент
    67'
    Опасный момент! Бастони протащил мяч к штрафной площади и нанёс мощный удар в дальний угол! В прыжке сложный мяч достал Монтипо!
  • Замена
    66'
    Двойная замена в составе "Интера". Марсело Брозович и Иван Перишич покинули пределы поля, вместо них появились Артуро Видаль и Федерико Димарко.
  • Фол, нарушение
    65'
    Ещё раз досталось Мартинесу, неприятная накладка получилась в центре поля.
  • Желтая карточка
    64'
    Очередная карточка у нас. Марсело Брозович жёстко играет в центре, видит перед собой жёлтый цвет.
  • 64'
    Неплохой навес получился в штрафную площадь, Маньяни не смог под мяч подстроиться, чуть ли не пяткой пытался пробить, но в итоге просто в руки Хандановичу отлетел мяч.
  • 63'
    Барелла получил повреждение, неудачно он приземлился после верховой борьбы. Но вроде даже без помощи врачей обойдётся. "Верона" подаст угловой.
  • Замена
    62'
    Ещё одна замена в составе "Вероны". Маттео Канчельери отправился отдыхать, вместо него будет играть Кевин Ласанья.
  • 61'
    Лаутаро Мартинес в порядке, пенальти ВАР не усмотрел, можно продолжать игру!
  • 60'
    Лаутаро после падения неудачно головой ударился, поэтому врачи "Интера" вышли сейчас на поле помогать своему игроку.
  • Видеоповтор
    59'
    Нет, всё-таки ВАР в действии. Показалось, что чисто в мяч сыграл полузащитник "Вероны", надо убедиться в этом и арбитру.
  • 58'
    Лаутаро Мартинес слева ворвался в штрафную площадь, но подоспел к нему Хонгла, довольно жёстко мяч выбив, но в рамках правил!
  • Желтая карточка
    57'
    Лаутаро Мартинес опоздал на мяч в центральном круге, в итоге в подкате срубил с ног Илича. Жёстко, это справедливая жёлтая карточка.
  • 56'
    "Верона" не собирается к своим воротам отходить, стараются хозяева при первой возможности тащить мяч вперёд.
  • Опасный момент
    55'
    "Интер" был близок ко второму голу! Джеко сделал передачу низом с левого фланга, и Лаутаро Мартинес в касание пробил в ближний угол! Рядом со штангой получилось!
  • Замена
    53'
    Замена в составе "Вероны". Федерико Чеккерини покинул пределы поля, вместо него вышел Николо Казале.
  • Угловой
    52'
    Ещё один угловой, Дзакканьи навесил от левого флажка, Фараони пытался переправить мяч на дальнюю штангу, но получилось не очень удачно. Потеря, Ханданович сыграет от ворот.
  • Угловой
    51'
    Угловой заработали игроки "Вероны", разыграли на левом фланге и пошла подача на дальнюю штангу. Фараони отыграл на Барака, который был готов пробивать, но его опередил защитник!
  • 49'
    Посмелее теперь должен заиграть "Интер", всё же быстрый гол во втором тайме должен подстегнуть гостей.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лаутаро Мартинес! 1:1!
    Перишич слева из аута забросил мяч в штрафную площадь, Джеко переправил его дальше, и Мартинес с линии вратарской головой вогнал его в сетку, опередив защитников "Вероны"!
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! "Верона" очень хорошо сегодня смотрится и после ошибки Хандановича даже смогла открыть счёт. "Интер" пока сам на себя не похож, но впереди есть 15 минут. Отдыхаем!
  • 45'
    Лаутаро Мартинес с подступов к штрафной площади наносил удар, но получилось намного выше ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Комбинирует "Интер", но без особого продвижения вперёд. Есть о чём поговорить Индзаги со своими подопечными.
  • 43'
    Последние минуты первого тайма идут, небольшое повреждение получил Чеккерини, но быстро привели в порядок защитника врачи "Вероны".
  • 41'
    Очень хорошая атака "Вероны"! Прошла передача в штрафную на Барака, который отыграл под удар Фараони, но сорвал его защитник хозяев. Выше ворот.
  • 40'
    Правым флангом развивалась атака "Вероны", Фараони подключился, намеревался навесить в штрафную площадь, но защитник смог его накрыть.
  • Фол, нарушение
    39'
    "Интер" в атаке, Джаеко навесил с левого фланга, мяч отскочил в сторону вратаря, но Монтипо до него не дотянулся, и случился гол. Но Мартинес локтем толкал вратаря, поэтому взятие ворот не засчитано.
  • 37'
    Много борьбы в центре поля мы наблюдаем сейчас, "Верона" тоже чуть сбавила свой атакующий порыв.
  • 35'
    Около 10-ти минут до конца первого тайма. Не получается у "Интера" развернуть настоящие атакующие действия, очень не проста "Верона".
  • 34'
    Футболисты "Интера" в атаке, Джеко справа навешивал на дальнюю штангу на Перишича, но до Ивана мяч не дошёл. Фараони выскакивал на перехват, но не дотянулся, в итоге от ворот сыграет Монтипо.
  • 32'
    Дзакканьи слева отыграл на ход Иличу, который опасно прострелил в центр под удар партнёру, но Чалханоглу вовремя вернулся, сыграл на опережение и мячом завладел.
  • 31'
    Дзакканьи по левому флангу рванул в атаку, но пройти Шкриньяра ему не удалось. Аут в пользу "Вероны".
  • 30'
    "Интер" перешёл в атаку, последовала подача в штрафную площадь "Вероны", но отбивается команда хозяев. Мяч вынесен.
  • Желтая карточка
    28'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче. Джанджакомо Маньяни в центре поля в стыке ударил Джеко сзади по ногам, в итоге арбитр его наказал.
  • 27'
    Перевалил первый тайм через свой экватор, "Верона" продолжает контролировать мяч на половине поля соперника.
  • 25'
    Не так ярко действует сегодня "Интер". "Верона" выкладывается на все 100%, видно огромное желание в игре хозяев поля.
  • 24'
    Быстрая атака "Интера", Брозович сделал длинную передачу налево на Чалханоглу, который навесил на дальнюю штангу, и опередивший защитника Барелла в прыжке пробил головой. Высоковато.
  • Угловой
    23'
    Ещё один угловой у ворот "Интера". На этот раз разыграли слева хозяева, пошла подача на дальнюю штангу, Барак сбрасывал мяч в центр под удар, но получилось неточно. Перехватили гости.
  • 22'
    Марко Фараони отважился на дальний удар, но зарядил намного выше перекладины. Извинился капитан "Вероны" перед партнёрами за такой поспешный ход.
  • Угловой
    21'
    Навесил Дзакканьи слева на ближнюю штангу, выбивает мяч игрок "Интера", сыгравший на опережение.
  • 20'
    Надо сказать, преимущество перешло к футболистам "Вероны". Уверенно хозяева поля действуют на чужой половине поля. Лазович прошёл по левому флангу, накрыл его Дармиан. Угловой посмотрим.
  • 19'
    Штрафной заработала "Верона" на правом фланге, пошла подача в штрафную площадь, Лаутаро Мартинес отработал в обороне и мяч перехватил.
  • 17'
    Принёс прессинг успех хозяевам! Посмелее теперь забегали футболисты "Вероны". Да, повтор показал, что Ханданович напортачил в момент с пропущенным мячом. Непонятно куда отдавал он передачу, и Брозович уже в падении был вынужден за мячом тянуться, потому его без проблем Илич и накрыл.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Иван Илич! 1:0!
    Вот те раз! Заигрался "Интер"! Ханданович неудачно сделал передачу на Брозовича, которого накрыл Илич. Ворвался полузащитник "Вероны" слева в штрафную и эффектно перебросил рванувшего навстречу голкипера!
  • 14'
    Неторопливо разыгрывают мяч футболисты "Интера", хозяева стараются прессинговать.
  • 13'
    Вновь Брозович слева угрожал спокойствию в оборонительных рядах "Вероны", но на этот раз мяч прилетел точно в руки Монтипо.
  • Опасный момент
    12'
    Брозович слева опасно прострелил в штрафную площадь, защитник отбил. Повторный пас, и Лаутаро уже смог пробить в ближний угол! Монтипо среагировал!
  • 10'
    Вот уже и хозяева попытались включить прессинг, и вынуждены игроки "Интера" на Хандановича отыгрывать.
  • 9'
    Прессинг включает "Интер" при потере мяча, поэтому игроки "Вероны" никак не могут в атаку перейти.
  • 7'
    Пока игра проходит на половине поля "Вероны", но всерьёз потревожить Монтипо пока не получается.
  • Фол, нарушение
    6'
    Забрасывал Чалханоглу мяч в штрафную площадь, но кто-то из его партнёров нарушил там правила. Арбитр внимателен.
  • Фол, нарушение
    5'
    Неприятный момент, Барелла получил по ногам, это Чеккерини перестарался в отборе. Чалханоглу будет подавать штрафной.
  • 3'
    "Интер" на правах фаворита старается наладить контроль над мячом, но в целом начало игры получается не таким быстрым.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Верона 1:1 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Верона 1:1 Интер Милан

Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
2.2% (3)
Интер Милан
97.8% (131)
Тотал 2.5
Больше
56.06% (74)
Меньше
43.94% (58)
Обе команды забьют
Да
54.55% (72)
Нет
45.45% (60)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
38.8% (52)
0:2 Интер Милан
29.1% (39)
0:1 Интер Милан
12.7% (17)
1:3 Интер Милан
12.7% (17)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 