Середина второго тайма у нас идёт, счёт по-прежнему ничейный. Нельзя отдать преимущество ни одной из команд, но "Интер" старается чуть больше владеть мячом.

Димарко слева забрался в штрафную, навешивал в центр, но успел защитник поставить ногу, в итоге мяч рикошетом по дуге прилетел в руки Монтипо.

Ещё одна атака "Интера", Чалханоглу пробил с подступов к штрафной площади с отскоком от газона, но прямо по центру, и Монтипо мяч без особых проблем поймал.

Замена в составе "Интера". Хоакин Корреа появился на футбольном поле, отдыхать отправился Лаутаро Мартинес. Гол сегодня на его счету есть.

Двойная замена в составе "Вероны". Бошко Шутало появился на поле вместо Марко Фараони, а Павел Давидович заменил Джанджакомо Маньяни.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лаутаро Мартинес! 1:1! Перишич слева из аута забросил мяч в штрафную площадь, Джеко переправил его дальше, и Мартинес с линии вратарской головой вогнал его в сетку, опередив защитников "Вероны"!

Посмелее теперь должен заиграть "Интер", всё же быстрый гол во втором тайме должен подстегнуть гостей.

Угловой заработали игроки "Вероны", разыграли на левом фланге и пошла подача на дальнюю штангу. Фараони отыграл на Барака, который был готов пробивать, но его опередил защитник!

Ещё один угловой, Дзакканьи навесил от левого флажка, Фараони пытался переправить мяч на дальнюю штангу, но получилось не очень удачно. Потеря, Ханданович сыграет от ворот.

Замена в составе "Вероны". Федерико Чеккерини покинул пределы поля, вместо него вышел Николо Казале.

"Интер" был близок ко второму голу! Джеко сделал передачу низом с левого фланга, и Лаутаро Мартинес в касание пробил в ближний угол! Рядом со штангой получилось!

"Верона" не собирается к своим воротам отходить, стараются хозяева при первой возможности тащить мяч вперёд.

Лаутаро Мартинес опоздал на мяч в центральном круге, в итоге в подкате срубил с ног Илича. Жёстко, это справедливая жёлтая карточка.

Лаутаро Мартинес слева ворвался в штрафную площадь, но подоспел к нему Хонгла, довольно жёстко мяч выбив, но в рамках правил!

Нет, всё-таки ВАР в действии. Показалось, что чисто в мяч сыграл полузащитник "Вероны", надо убедиться в этом и арбитру.

Лаутаро после падения неудачно головой ударился, поэтому врачи "Интера" вышли сейчас на поле помогать своему игроку.

Лаутаро Мартинес в порядке, пенальти ВАР не усмотрел, можно продолжать игру!

Ещё одна замена в составе "Вероны". Маттео Канчельери отправился отдыхать, вместо него будет играть Кевин Ласанья.

Барелла получил повреждение, неудачно он приземлился после верховой борьбы. Но вроде даже без помощи врачей обойдётся. "Верона" подаст угловой.

Неплохой навес получился в штрафную площадь, Маньяни не смог под мяч подстроиться, чуть ли не пяткой пытался пробить, но в итоге просто в руки Хандановичу отлетел мяч.

Очередная карточка у нас. Марсело Брозович жёстко играет в центре, видит перед собой жёлтый цвет.

Ещё раз досталось Мартинесу, неприятная накладка получилась в центре поля.

Двойная замена в составе "Интера". Марсело Брозович и Иван Перишич покинули пределы поля, вместо них появились Артуро Видаль и Федерико Димарко .

Опасный момент! Бастони протащил мяч к штрафной площади и нанёс мощный удар в дальний угол! В прыжке сложный мяч достал Монтипо!

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! "Верона" очень хорошо сегодня смотрится и после ошибки Хандановича даже смогла открыть счёт. "Интер" пока сам на себя не похож, но впереди есть 15 минут. Отдыхаем!

45' Лаутаро Мартинес с подступов к штрафной площади наносил удар, но получилось намного выше ворот.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Комбинирует "Интер", но без особого продвижения вперёд. Есть о чём поговорить Индзаги со своими подопечными.

43' Последние минуты первого тайма идут, небольшое повреждение получил Чеккерини, но быстро привели в порядок защитника врачи "Вероны".

41' Очень хорошая атака "Вероны"! Прошла передача в штрафную на Барака, который отыграл под удар Фараони, но сорвал его защитник хозяев. Выше ворот.

40' Правым флангом развивалась атака "Вероны", Фараони подключился, намеревался навесить в штрафную площадь, но защитник смог его накрыть.

39' "Интер" в атаке, Джаеко навесил с левого фланга, мяч отскочил в сторону вратаря, но Монтипо до него не дотянулся, и случился гол. Но Мартинес локтем толкал вратаря, поэтому взятие ворот не засчитано.

37' Много борьбы в центре поля мы наблюдаем сейчас, "Верона" тоже чуть сбавила свой атакующий порыв.

35' Около 10-ти минут до конца первого тайма. Не получается у "Интера" развернуть настоящие атакующие действия, очень не проста "Верона".

34' Футболисты "Интера" в атаке, Джеко справа навешивал на дальнюю штангу на Перишича, но до Ивана мяч не дошёл. Фараони выскакивал на перехват, но не дотянулся, в итоге от ворот сыграет Монтипо.

32' Дзакканьи слева отыграл на ход Иличу, который опасно прострелил в центр под удар партнёру, но Чалханоглу вовремя вернулся, сыграл на опережение и мячом завладел.

31' Дзакканьи по левому флангу рванул в атаку, но пройти Шкриньяра ему не удалось. Аут в пользу "Вероны".

30' "Интер" перешёл в атаку, последовала подача в штрафную площадь "Вероны", но отбивается команда хозяев. Мяч вынесен.

28' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Джанджакомо Маньяни в центре поля в стыке ударил Джеко сзади по ногам, в итоге арбитр его наказал.

27' Перевалил первый тайм через свой экватор, "Верона" продолжает контролировать мяч на половине поля соперника.

25' Не так ярко действует сегодня "Интер". "Верона" выкладывается на все 100%, видно огромное желание в игре хозяев поля.

24' Быстрая атака "Интера", Брозович сделал длинную передачу налево на Чалханоглу, который навесил на дальнюю штангу, и опередивший защитника Барелла в прыжке пробил головой. Высоковато.

23' Ещё один угловой у ворот "Интера". На этот раз разыграли слева хозяева, пошла подача на дальнюю штангу, Барак сбрасывал мяч в центр под удар, но получилось неточно. Перехватили гости.

22' Марко Фараони отважился на дальний удар, но зарядил намного выше перекладины. Извинился капитан "Вероны" перед партнёрами за такой поспешный ход.

21' Навесил Дзакканьи слева на ближнюю штангу, выбивает мяч игрок "Интера", сыгравший на опережение.

20' Надо сказать, преимущество перешло к футболистам "Вероны". Уверенно хозяева поля действуют на чужой половине поля. Лазович прошёл по левому флангу, накрыл его Дармиан. Угловой посмотрим.

19' Штрафной заработала "Верона" на правом фланге, пошла подача в штрафную площадь, Лаутаро Мартинес отработал в обороне и мяч перехватил.

17' Принёс прессинг успех хозяевам! Посмелее теперь забегали футболисты "Вероны". Да, повтор показал, что Ханданович напортачил в момент с пропущенным мячом. Непонятно куда отдавал он передачу, и Брозович уже в падении был вынужден за мячом тянуться, потому его без проблем Илич и накрыл.

15' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Иван Илич! 1:0!

Вот те раз! Заигрался "Интер"! Ханданович неудачно сделал передачу на Брозовича, которого накрыл Илич. Ворвался полузащитник "Вероны" слева в штрафную и эффектно перебросил рванувшего навстречу голкипера!

14' Неторопливо разыгрывают мяч футболисты "Интера", хозяева стараются прессинговать.

13' Вновь Брозович слева угрожал спокойствию в оборонительных рядах "Вероны", но на этот раз мяч прилетел точно в руки Монтипо.

12' Брозович слева опасно прострелил в штрафную площадь, защитник отбил. Повторный пас, и Лаутаро уже смог пробить в ближний угол! Монтипо среагировал!

10' Вот уже и хозяева попытались включить прессинг, и вынуждены игроки "Интера" на Хандановича отыгрывать.

9' Прессинг включает "Интер" при потере мяча, поэтому игроки "Вероны" никак не могут в атаку перейти.

7' Пока игра проходит на половине поля "Вероны", но всерьёз потревожить Монтипо пока не получается.

6' Забрасывал Чалханоглу мяч в штрафную площадь, но кто-то из его партнёров нарушил там правила. Арбитр внимателен.

5' Неприятный момент, Барелла получил по ногам, это Чеккерини перестарался в отборе. Чалханоглу будет подавать штрафной.

3' "Интер" на правах фаворита старается наладить контроль над мячом, но в целом начало игры получается не таким быстрым.