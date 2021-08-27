Италия: Серия A 2021-2022
Верона
1:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Интер Милан
1:0
15' ГолИлич Иван
28' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
1:1
47' ГолМартинес Лаутаро
57' Желтая карточкаМартинес Лаутаро
65' Желтая карточкаБрозович Марсело
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
15'
1:0
47'
1:1
57'
65'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|1
|2.
|Илич Иван
|1
|0.5
|3.
|Лазович Дарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.5
|2.
|Видаль Артуро
|1
|0.5
|3.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.5
|4.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.5
|5.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.5
|6.
|Барелла Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|3.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Весино Матиас
|1
|0
|2.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Интер Милан
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена
Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона
Интер Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне
Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Интер Милан: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Верона
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Верона
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Верона
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
|5.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Прогнозы на матч Верона 1:1 Интер Милан
Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
2.2% (3)
Интер Милан
97.8% (131)
Тотал 2.5
Больше
56.06% (74)
Меньше
43.94% (58)
Обе команды забьют
Да
54.55% (72)
Нет
45.45% (60)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
38.8% (52)
0:2 Интер Милан
29.1% (39)
0:1 Интер Милан
12.7% (17)
1:3 Интер Милан
12.7% (17)
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